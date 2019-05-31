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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sümela Manastırı'na 4 günde 2 bin ziyaretçi
Seyahat
Anadolu Ajansı
31.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Sümela Manastırı'na 4 günde 2 bin ziyaretçi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Sümela Manastırı, ilk 4 günde 2 bin ziyaretçiyi ağırladı.

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Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır kapalı olan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadar olan bölümü, 25 Mayıs'ta ziyarete açıldı. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle önemli turizm merkezini ziyarete açtıklarını belirtti.

"Birinci etap" denilen çevre düzenlemesi ve taş düşümü tamamlanan bölümlerin ziyarete açıldığını söyleyen Ayvazoğlu, şunları anlattı: "25 Mayıs Cumartesi gününden 28 Mayıs Salı günü akşam saatlerine kadarki sürede ziyaretçi sayımız 2 bin 63 kişidir. Bu çok iyi bir rakam. Ramazan ayında olmamızın da etkili olduğunu düşünürsek, Sümela Manastırı'nı, açılır açılmaz ilk dört günde 2 bin kişinin ziyaret etmiş olması demek, ortalamaya vurduğumuzda yaklaşık 600 bin kişinin bu yıl ziyaret edeceği anlamına gelir. Bu rakama da ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

Sümela Manastırına 4 günde 2 bin ziyaretçi

1 Haziran itibarıyla girişler 10 lira
Ayvazoğlu, Sümela'nın kapalı olduğu dönemde bile 290 bin ziyaretçiyi yakaladığını, bu yıl 600 bin ziyaretçi rakamına ulaşmanın kolay olduğunu ifade etti. Sümela Manastırı'na girişlerin 1 Haziran'a kadar ücretsiz olduğunu vurgulayan Ayvazoğlu, "1 Haziran'dan itibaren giriş ücreti Bakanlığımız tarafından 10 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

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UNESCO için işlemler başlatılacak
Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra manastırın UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi'nde yerini almasına yönelik işlemleri başlatılacak. 22 Eylül 2015'te başlayan restorasyon çalışmalarının 2020'nin sonunda tamamlanması planlandı

Sümela Manastırına 4 günde 2 bin ziyaretçi

Restorasyonu ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemelerin ve merdivenlerin ahşapla kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlanan Sümela Manastırı'nda, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri, dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları da tamamlandı.

2. etabın çalışmaları devam ediyor
Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri 2'nci etap işi kapsamında, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalanması da yapıldı.
Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yürütülecek. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları olacak.

 

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