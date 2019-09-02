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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na ulaştılar
Seyahat
İHA
02.09.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na ulaştılar

Van Gölü’ndeki dört büyük adadan biri olan Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldı.

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Van merkez Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneği (AKEM) işbirliği ile tarihi Çarpanak Adası’nın güzelliklerine şahitlik etmek ve turizmin ilgisini adaya çekmek amacıyla "Kulaç Kulaç Van Gölü" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

1 KİLOMETRELİK ANTİK YOLDAN YÜRÜDÜLER

2. Geleneksel Çarpanak Adası’na Antik Yoldan Su Altı Yürüyüşü etkinliği kapsamında sabah saatlerinde tekneyle Çarpanak Yarım Adası’na gelen dalgıç ve yüzücü ekipler, bir kilometrelik antik yol üzerinden Çarpanak Adası’na geçti. Geçiş sırasında ekiplere bir tekne de eşlik etti.

Su altındaki antik yoldan Çarpanak Adasına ulaştılar

Geçiş sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çarpanak Adasını korumak amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Su altındaki antik yoldan Çarpanak Adasına ulaştılar

"HASTALIKLARA KARŞI İLAÇ GÖREVİ GÖRÜYOR"

Van Gölü’nün kirletilmemesi konusunda çağrıda bulunan Başkan Akman, "Adanın kıyıya uzaklığı bir kilometredir. Adada bir de kilise bulunmaktadır. Van Gölü’nün kuzeyinde bulunan Çarpanak Adası dördüncü büyük adamızdır.

Su altındaki antik yoldan Çarpanak Adasına ulaştılar

Belediyemiz bu adayı korumak ve güzelleştirmek için bir etkinlik düzenledi. Bu eserleri korumak hepimizin görevidir. İnsanların gölümüzü kirletmemesi gerekiyor. Gölümüzün suyu cilt hastalıklarına karşı ilaç görevi görüyor. Ülkemizde sedef hastalığı rahatsızlığı bulunanlar burada tatillerini geçirebilirler" dedi.

"ÇOK FARKLI ŞEYLERLE KARŞILAŞTIK"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise etkinlik kapsamında Çarpanak Adası’na antik yoldan su altı yürüyüşü yapıldığını belirterek, "Etkinlik kapsamında dalgıçlarımız antik yoldan su altı yürüyüşü yaptı. Biz bu antik yola vurgu yapmak istedik. Bu adanın tarihi bir geçmişi var. Bu adalarımızın diğer adalar gibi özellikle de Akdamar Adamız gibi turizme kazandırılması için bir farkındalık etkinliği yaptık.

Su altındaki antik yoldan Çarpanak Adasına ulaştılar

"700-800 YILLIK GEÇMİŞİ OLSUN MANASTIR VAR"

Adada yaklaşık 700-800 yıllık bir geçmişi olan bir manastır var. Bu manastırın da Akdamar Adası’ndaki gibi turizme kazandırılmasını istiyoruz. Hem dalgıçlarımızla hem de yüzücü aktivistlerimizle birlikte yüzdük. Antik yolumuzu da izledik.

Su altındaki antik yoldan Çarpanak Adasına ulaştılar

Yüzerken antik yolda çok farklı şeylerle de karşılaştık. Mutluyuz karaya vardık. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

 

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