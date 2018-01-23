Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahatStockholm’de ‘Fika’lıyoruz!
Seyahat Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz!
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Sıradaki Haber: Tokyo’nun kapsül rezidansı

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Görkem Temelkaya / Instagram: @gorkemce
23.01.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz!

Evet kahveyi İtalyanlar keşfetmiş olabilir ama İsveç, kahvenin hakkını veren tek ülke diyebiliriz! ‘Fika’ İsveççe’de kahve molası demek. Dünyanın hangi ülkesinde kahve molasına verilen özel bir isim var? Hakkını veriyorlar derken boşuna demiyorum. İşte size Stockholm sokaklarının favori kafelerinden birkaç öneri…
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Ülkede kişi başına düşen kahve tüketimi 8 kg’ı geçiyor, İtalya’da bu rakam 5.9 kg civarındaymış. İsveçliler kahveyi sütsüz ve şekersiz tükettiklerinden, ülkede üçüncü dalga kahve kültürü oldukça gelişmiş. Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz


Drop Coffee Roasters: Wollmar Yxkullsgatan 10, Stockholm

Södermalm bölgesinin en iyi kahvecilerinden olur kendisi. Mariatorget T-ban durağında inip kolayca ulaşabilirsiniz. Sade, tek renk düz bir tasarımla döşenmiş, ‘işimiz kahve gerişi boş’ der gibi. Drop’ta menü hergün değişiyormuş, bu da demek oluyor ki, yeni tatlar denemek için harika bir fırsata sahipsiniz. Özellikle filtre kahve sevenler için çekilmiş Kenya favorim oldu. Hatta çantaya atıldı ve İstanbul’da bir güzel içiliyor bile!

Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz

Johan & Nystrom Concept Store: Swedenborgsgatan 7, Stockholm

Yine Södermalm’dayız, Drop Coffee’nin aksine renkli ve insanın içine ısıtan renklerle döşenmiş, yüksek tavanlı bir iç alana sahip. Espresso’su diğerlerine göre bir tık daha sert olsa da karamelize edilmiş tarafı tadını bence güzel dengelemişti. Burdan da paketlenmiş kahveler alıp evinize götürebiliyorsunuz. Ayrıca kahvenin yanında çeşitli sandviçler, salatalar ve tatlılar da menüde sizi bekliyor.

Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz

Fabrique Bakery: Rosenlundsgatan 28, Stockholm

Fabrique kahve değil fırın kategorisinden bu yazıya dahil oldu. Stockholm’de pek çok şubesi var ama Rosenlundsgatan caddesindeki dekorasyonu ve ışığıyla insanı kendine çekiyor. İçeriye girdiğinizde ciğerlerinize dolan tarçın ve kakule kokusu ise, İsveçlilerin meşhur çöreği ‘kanelbulle’den geliyor! En güzeli en tazesi Fabrique’te sizi bekliyor. Onun dışında çeşit çeşit ekmekleri, sandviçleri, kekleri ve tatlıları vitrinden gözlerinizi alamamanıza neden olabiliyor.

Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz

Kahvelerine gelince; Stockholm’de kötü kahve yok! Flat White ve Latte’si sınıfı geçti!

Kaffe Verket: Sankt Eriksgatan 88, Stockholm

St. Eriksplan Meydanı’na yakın bir konumda bulunan bu şirin kafeyi bir blogda görüp dekorasyonuna bayılmıştım. Ama Stockholm’e gidip soluğu orda alınca sadece sıcak dekorasyonu değil kahveleriyle de gönlümüze taht kurdu. Özellikle kahvaltı için bölgede yaşayanları tercih ettiği bir mekan olduğunu söyleyebilirim. Taze sıkılmış meşhur meyve&sebze sularını da denedik ve çok sevdik! Tatlıları sınıfı geçemedi ama ortam ve kahve,  sıcak bir fika için gayet ideal!

Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz

Espresso House: Drottninggatan 18, Stockholm

Espresso House için Stockholm’un Starbucks’ı diyebiliriz. Sokaklarda gezerken onlarca şubesini rastlatabilirsiniz. Hiç planda yokken  çok üşüdüğümüz için bir tanesine girip oturduk, kahvelerine karşı önyargılı olduğum için (okuduğum bloglarda pekiyi notlar almamıştı) sıcak çikolatasını denedik. Hiç ama hiç fena değildi diyebilirim. Espresso House’ın tazecik‘kanelbulle’ leri de çok lezzetliydi.

Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz

Anlayacağınız Stcokholm’de fika*ya dair ne varsa şimdiden burnumuzda tütmeye başladı!

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