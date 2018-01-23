Stockholm’de ‘Fika’lıyoruz!
Ülkede kişi başına düşen kahve tüketimi 8 kg’ı geçiyor, İtalya’da bu rakam 5.9 kg civarındaymış. İsveçliler kahveyi sütsüz ve şekersiz tükettiklerinden, ülkede üçüncü dalga kahve kültürü oldukça gelişmiş.
Drop Coffee Roasters: Wollmar Yxkullsgatan 10, Stockholm
Södermalm bölgesinin en iyi kahvecilerinden olur kendisi. Mariatorget T-ban durağında inip kolayca ulaşabilirsiniz. Sade, tek renk düz bir tasarımla döşenmiş, ‘işimiz kahve gerişi boş’ der gibi. Drop’ta menü hergün değişiyormuş, bu da demek oluyor ki, yeni tatlar denemek için harika bir fırsata sahipsiniz. Özellikle filtre kahve sevenler için çekilmiş Kenya favorim oldu. Hatta çantaya atıldı ve İstanbul’da bir güzel içiliyor bile!
Johan & Nystrom Concept Store: Swedenborgsgatan 7, Stockholm
Yine Södermalm’dayız, Drop Coffee’nin aksine renkli ve insanın içine ısıtan renklerle döşenmiş, yüksek tavanlı bir iç alana sahip. Espresso’su diğerlerine göre bir tık daha sert olsa da karamelize edilmiş tarafı tadını bence güzel dengelemişti. Burdan da paketlenmiş kahveler alıp evinize götürebiliyorsunuz. Ayrıca kahvenin yanında çeşitli sandviçler, salatalar ve tatlılar da menüde sizi bekliyor.
Fabrique Bakery: Rosenlundsgatan 28, Stockholm
Fabrique kahve değil fırın kategorisinden bu yazıya dahil oldu. Stockholm’de pek çok şubesi var ama Rosenlundsgatan caddesindeki dekorasyonu ve ışığıyla insanı kendine çekiyor. İçeriye girdiğinizde ciğerlerinize dolan tarçın ve kakule kokusu ise, İsveçlilerin meşhur çöreği ‘kanelbulle’den geliyor! En güzeli en tazesi Fabrique’te sizi bekliyor. Onun dışında çeşit çeşit ekmekleri, sandviçleri, kekleri ve tatlıları vitrinden gözlerinizi alamamanıza neden olabiliyor.
Kahvelerine gelince; Stockholm’de kötü kahve yok! Flat White ve Latte’si sınıfı geçti!
Kaffe Verket: Sankt Eriksgatan 88, Stockholm
St. Eriksplan Meydanı’na yakın bir konumda bulunan bu şirin kafeyi bir blogda görüp dekorasyonuna bayılmıştım. Ama Stockholm’e gidip soluğu orda alınca sadece sıcak dekorasyonu değil kahveleriyle de gönlümüze taht kurdu. Özellikle kahvaltı için bölgede yaşayanları tercih ettiği bir mekan olduğunu söyleyebilirim. Taze sıkılmış meşhur meyve&sebze sularını da denedik ve çok sevdik! Tatlıları sınıfı geçemedi ama ortam ve kahve, sıcak bir fika için gayet ideal!
Espresso House: Drottninggatan 18, Stockholm
Espresso House için Stockholm’un Starbucks’ı diyebiliriz. Sokaklarda gezerken onlarca şubesini rastlatabilirsiniz. Hiç planda yokken çok üşüdüğümüz için bir tanesine girip oturduk, kahvelerine karşı önyargılı olduğum için (okuduğum bloglarda pekiyi notlar almamıştı) sıcak çikolatasını denedik. Hiç ama hiç fena değildi diyebilirim. Espresso House’ın tazecik‘kanelbulle’ leri de çok lezzetliydi.
Anlayacağınız Stcokholm’de fika*ya dair ne varsa şimdiden burnumuzda tütmeye başladı!