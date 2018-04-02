Stockholm metro sanatı
Birçok şehrin aksine Stockholm, metrolarıyla ünlü bir şehir. Öyle metrolara sahip ki, kendinizi bir müzenin içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Üstelik bunu sadece bir metro durağıyla da sınırlandırmamışlar. Birden çok durak sanat eserine dönüştürülmüş. İşiniz yoksa bile gidip bütün durakları görmek istiyorsunuz. İşte Stockholm’ün ünlü metro durakları…
Yeni bir şehre gidince nerelere gidersiniz diye sorsalar aşağı yukarı hepimiz aynı şeyi cevaplarız sanırım. Müzelerini gezelim, meydanlarında oturalım, belli başlı kafelerinde kahvemiz içelim, sokaklarında kaybolalım. Stockholm’de ise tüm bunların yanına metro istasyonlarını da eklemeliyiz.
Sokakta T (Tunnelbana) olarak gördüğünüz her tabelanın merdivenleri seni ayrı bir konsept durağa götürebilir. Bence Stockholm metro istasyonları, müzelere ayrılan vakit kadarını hakkediyor kesinlikle. Kısaca özetlersem şehirde tam 110 istasyon bulunuyor. Bunların 47 tanesi yerin üzerinde geri kalan 63 durak ise yerin altında bulunuyor.
Bu 63 duraktan bazıları o kadar güzel ki duraktan geçerken inebilir fotoğrafını çekebilir gezebilir tekrar sırada ki metro ile devam edebilirsin. Stockholm’e geldiğinde hava kararınca bence yerin altını gezmen çok mantıklı olabilir. Çok eğlenceli fotoğraflar çekebilir. Bir ülkenin metro duraklarını nasıl turizmin bir parçası olarak değerlendirdiğini görebilirsin. Konsept metro istasyonları genellikle mavi hat üzerinde toplanmış durumda. Kısacası Stockholm’de metro beklerken bazen gökkuşağı altında kaybolabilir bazen çocukların çizdiği metro istasyonlarında hayal dünyasına dalabilirsin.
Ne kadar?
36 Kron ödeyerek 75 dakikalık bilet alabilir. Ve tüm Zone A kısmında durakları gezebilirsin.
Hangi Duraklar Sanat Eseri?
Hallonbergen, Nackrosen, Solna Centrum, Vastra Skogen, Huvudsta, Sundbybergs Centrum, Rissne, Kungstragarden, T-Centralen, Odenplan, Thorhildsplan, Blacekeberg, Bagarmossen, Skarpnack, Gardet, Alby, Mörby Centrum, Stadion, Södra, Universitet, Midsommarkransen, Axelsberg, Radhuset, Akalla, Tekniska Högskolan.
Fotoğaflar: Seymen BOZASLAN
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