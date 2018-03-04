Stil sahibi seyahat
Rahatlık ve şıklık bir bavulda buluşabilir mi? Havaalanında ve seyahatte şık görünmeniz için almanız gereken 10 kilit parçayı sıralıyoruz.
Sneaker modası hâlâ devam ediyor. Ama dere tepe gezerken sert değil, ayağınızı saracak rahat bir modele ihtiyacınız var. Tavsiyeniz Adidas Ultraboost 467 TL
Saçlarınızın esen rüzgârdan bozulmaması için, sezonda fırtına gibi esen denizci şapkalarından bir adet edinin. H&M’de hesaplı alternatifler var.
Sizi sıcak tutan puf montunuz mutlaka olmalı. Ancak basit modeller yerine işin içine biraz tarz katmakta fayda var. Mango’da devam eden indirimdeki bu parlak pembe mont gibi… 149 TL
İşte en önemli parçalardan güneş gözlüğü. Bu ürünler daha pahalı olduğu için, çok uzun zaman kullanabileceğiniz modellere yönelin. Persol’un bu modeli Atasun Optik’te. 578 TL
Deri bir tayt, hem kazakla, hem de sweatshirt’lerle takımlanabilir ve hem tarz durur. Calzedonia’ya uğrayın. 149 TL
Salaş görünümlü kazaklar her şekilde kullanışlı. Zara’da indirim sürerken bol modellere yönelin. 19.95
Havalara güven olmaz. Her durumda boynunuzu koruyan şık bir şala ihtiyaç duyacaksınız. Yargıcı’da farklı alternatifler var. 39.90 TL
Her devrin kurtarıcısı jean pantolon seyahatte de yanınızda olmalı. Sezon modası, yanı şeritli modeller. Adres: Mavi. 79.99 TL
Özellikle havaalanında ve transferlerde bileğinizi belinizi acıtmayacak şık ve hafif bir bavula ihtiyaç var. Samsonite, farklı boylarda modeller sunuyor. 724 TL
İşte size esprili, yer tutmayacak kullanışlı bir çanta. Brandroom’da indirimde. 31 TL
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