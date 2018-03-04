Stil sahibi seyahat  

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Sıradaki Haber:Dünyanın çatısında çocuklarla baş başa

Seyahat
Aslı Barış
04.03.2018 - 04:00, Son Güncelleme:

Stil sahibi seyahat  

Rahatlık ve şıklık bir bavulda buluşabilir mi? Havaalanında ve seyahatte şık görünmeniz için almanız gereken 10 kilit parçayı sıralıyoruz.

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Sneaker modası hâlâ devam ediyor. Ama dere tepe gezerken sert değil, ayağınızı saracak rahat bir modele ihtiyacınız var. Tavsiyeniz Adidas Ultraboost 467 TL

Stil sahibi seyahat
Saçlarınızın esen rüzgârdan bozulmaması için, sezonda fırtına gibi esen denizci şapkalarından bir adet edinin. H&M’de hesaplı alternatifler var.

Stil sahibi seyahat

Sizi sıcak tutan puf montunuz mutlaka olmalı. Ancak basit modeller yerine işin içine biraz tarz katmakta fayda var. Mango’da devam eden indirimdeki bu parlak pembe mont gibi… 149 TL

Stil sahibi seyahat

İşte en önemli parçalardan güneş gözlüğü. Bu ürünler daha pahalı olduğu için, çok uzun zaman kullanabileceğiniz modellere yönelin. Persol’un bu modeli Atasun Optik’te. 578 TL

Stil sahibi seyahat


Deri bir tayt, hem kazakla, hem de sweatshirt’lerle takımlanabilir ve hem tarz durur. Calzedonia’ya uğrayın. 149 TL

Stil sahibi seyahat


Salaş görünümlü kazaklar her şekilde kullanışlı. Zara’da indirim sürerken bol modellere yönelin. 19.95

Stil sahibi seyahat

Havalara güven olmaz. Her durumda boynunuzu koruyan şık bir şala ihtiyaç duyacaksınız. Yargıcı’da farklı alternatifler var. 39.90 TL

Stil sahibi seyahat


Her devrin kurtarıcısı jean pantolon seyahatte de yanınızda olmalı. Sezon modası, yanı şeritli modeller. Adres: Mavi. 79.99 TL

Stil sahibi seyahat


Özellikle havaalanında ve transferlerde bileğinizi belinizi acıtmayacak şık ve hafif bir bavula ihtiyaç var. Samsonite, farklı boylarda modeller sunuyor. 724 TL

Stil sahibi seyahat


İşte size esprili, yer tutmayacak kullanışlı bir çanta. Brandroom’da indirimde. 31 TL


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