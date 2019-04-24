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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sivas'taki 4 bin yıllık 'Hitit' evleri hayranlık uyandırıyor
Seyahat
DHA
24.04.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Sivas'taki 4 bin yıllık 'Hitit' evleri hayranlık uyandırıyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde, MÖ 2 binli yıllarda Hititler'in yaptığı ve apartman görünümüne sahip kaya mağaraları hayranlık uyandırıyor. Hititler sonrası birçok medeniyete ev sahipliği yapan mağaralar, kısa bir zaman öncesine kadar da yöre halkı tarafından yiyecek saklamak için soğuk hava deposu olarak kullanılıyordu.

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M.Ö 2 bin yıllarında, bugünkü Gürün ilçesinde barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar, dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanıyor. Bakıldığında üç ve beş katlı ilkel bir apartman görüntüsünü andıran mağaralarda, küçük odalar bulunuyor. Tarihte ilk yerleşik hayata geçen Hititler döneminde yapıldığı ileri sürülen mağaraların, daha sonra çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Sivastaki 4 bin yıllık Hitit evleri hayranlık uyandırıyor

İlçeye ayrı bir değer katan Gürün Kaya Mağaraları'nda son zamanlarda doğa olayları nedeniyle parçalanmalar göze çarpıyor. Havadan drone ile görüntülenen mağaraların düzenleme yapılarak turizme kazandırılması bekleniyor.

Sivastaki 4 bin yıllık Hitit evleri hayranlık uyandırıyor

"Mağaralar Hititlerden kalma"

Gürün Kaya Mağaraları hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, "Gürün, hem tarihi güzellikleri, hem de doğal güzellikleri Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Burada ilk yerleşimin milattan önce 2 bin yıllarında başladığını biliyoruz. Dolayısıyla Gürün'de yaklaşık 4 bin yıllık bir yerleşim hayatı var.

Sivastaki 4 bin yıllık Hitit evleri hayranlık uyandırıyor

Gürün, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan önemli bir geçit üzerinde anahtar bir yerdir. Doğu Anadolu Bölgesi'ni, İç Anadolu Bölgesi'ni ve Akdeniz Bölgesi’ni birbirine bağlayan kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu özelliğinden dolayı da her dönemde önemli olmuş bir yerleşim yeridir. Bu öneme bağlı olarak da ilk yerleşim Hititler’le başlayıp Asurlular’la de devam etmektedir. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı Devleti derken günümüze kadar gelmektedir. Buradaki mağaralar Hititlerden kalmaktadır. Hititler zamanında burayı barınak, sığınak ve kale olarak kullanmışlar." dedi.

Sivastaki 4 bin yıllık Hitit evleri hayranlık uyandırıyor

"Sivas'ın tanıtımı açısından önemli"

Kayaçların kolay aşınabilmesi özelliği nedeniyle Hititlerin bu mağaraları işleyerek katlı yapı görünümüne kavuşturduklarını belirten Demir, "Buradaki kayaçların kolay aşınmasından ve kolay işlenebilmesinden dolayı insanlar böyle yüksek yerleri işleyerek, kaya evleri yapmışlar ve burada yaşamışlar. Mağaralar günümüzde terk edilmiş durumda. Burada mağaralardan sonra sırasıyla ilçedeki toprak evlere, daha sonra beton evler ve en son olarak da apartmanlara doğru bir uzanma görüyoruz.

Sivastaki 4 bin yıllık Hitit evleri hayranlık uyandırıyor

Ayrıca buradaki mağaralar mahalle halkı tarafından kışlık malzemelerin saklandığı yerler olarak kullanmış. Turizm açısından buralar çok önemli. Yakınımızda Kapadokya var. Oraya verilen önem ve değer buraya da verildiği takdirde Gürün'ün de tıpkı Kapadokya gibi önemli bir turizm merkezi olacağını düşünüyorum. Turizme kazandırıldığında hem Türkiye hem de Sivas'ın tanıtımı açısından önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sivastaki 4 bin yıllık Hitit evleri hayranlık uyandırıyor

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