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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sivas'ın Emirhan Kayalıkları ziyaretçilerini büyülüyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
21.11.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Sivas'ın Emirhan Kayalıkları ziyaretçilerini büyülüyor

Sivas merkeze bağlı Emirhan Köyü yakınlarında yer alan Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından biri olan bin 780 rakımlı Emirhan Kayalıkları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Şehrin yoğun koşturmacasından uzaklaşmak, serin havada, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere iyi bir alternatif sunan kayalıkları ziyaret eden doğa tutkunları, sarp kayalıklar arasında yürüyüş-tırmanma ve fotoğraf safarisi etkinliklerine katılabiliyor. Küçük şelaleleri, kaya içerisine oyularak yapılmış gözlem kulesini ve kayalıklar üzerine yapılan yapım tarihi belli olmayan manastır kalıntılarına sahip Emirhan Kayalıkları, dağ keçileri için de bir yaşam alanı.

Sivasın Emirhan Kayalıkları ziyaretçilerini büyülüyor


Yaklaşık 25-30 milyon yıl önce yatay olarak çökelmiş yapının tektonik hareketlerle dikleşmesi ile oluşmuş kayalıklar, ülkemizin önemli doğal güzelliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Sivasın Emirhan Kayalıkları ziyaretçilerini büyülüyor



Sarp kayalıklardaki oyuklarda arılarca oluşturulan doğal kovanlardan sızan bal görüntüsünden dolayı Emirhan Kayalıkları, 'Ballı Kayalar' diye adlandırılıyor. Sivas merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafedeki kayalıklara, dağcılık kulüplerinin organizasyonuyla yıl içerisinde çeşitli tırmanışlar gerçekleştiriliyor.

Sivasın Emirhan Kayalıkları ziyaretçilerini büyülüyor



Çeşitli zorlukları bulunan kayalıkları rehberlerin eşliğinde tırmanan dağcılar, sarp ve yüksek kayalıkların etkileyici görüntüsüyle büyüleyici bir tırmanış deneyimi yaşıyor.

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