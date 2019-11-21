Sivas'ın Emirhan Kayalıkları ziyaretçilerini büyülüyor
Sivas merkeze bağlı Emirhan Köyü yakınlarında yer alan Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından biri olan bin 780 rakımlı Emirhan Kayalıkları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Şehrin yoğun koşturmacasından uzaklaşmak, serin havada, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlere iyi bir alternatif sunan kayalıkları ziyaret eden doğa tutkunları, sarp kayalıklar arasında yürüyüş-tırmanma ve fotoğraf safarisi etkinliklerine katılabiliyor. Küçük şelaleleri, kaya içerisine oyularak yapılmış gözlem kulesini ve kayalıklar üzerine yapılan yapım tarihi belli olmayan manastır kalıntılarına sahip Emirhan Kayalıkları, dağ keçileri için de bir yaşam alanı.
Yaklaşık 25-30 milyon yıl önce yatay olarak çökelmiş yapının tektonik hareketlerle dikleşmesi ile oluşmuş kayalıklar, ülkemizin önemli doğal güzelliklerinden biri olarak gösteriliyor.
Sarp kayalıklardaki oyuklarda arılarca oluşturulan doğal kovanlardan sızan bal görüntüsünden dolayı Emirhan Kayalıkları, 'Ballı Kayalar' diye adlandırılıyor. Sivas merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafedeki kayalıklara, dağcılık kulüplerinin organizasyonuyla yıl içerisinde çeşitli tırmanışlar gerçekleştiriliyor.
Çeşitli zorlukları bulunan kayalıkları rehberlerin eşliğinde tırmanan dağcılar, sarp ve yüksek kayalıkların etkileyici görüntüsüyle büyüleyici bir tırmanış deneyimi yaşıyor.
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