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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Şırnaklı aile dünya turunda
Seyahat
10.10.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Şırnaklı aile dünya turunda

Şırnak'ta yaşayan Feyzullah ve Taybet Artuç çifti, farklı kültürleri tanımak için şimdiye kadar 10 ülke gezdi.

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Çift, dünya turlarına Avrupa ülkeleri ile devam etmek istediklerini söylüyor.

Şırnaklı aile dünya turunda

17 yılda 10 ülke gezdiler

Belveren beldesinde çiftçilik yapan 5 çocuk babası Feysullah Artuç (50) ve eşi Taybet Artuç, farklı kültürleri keşfetmek amacıyla 2001 yılından sonra 10 ülke gezdi. Çift bugüne kadar, Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba Japonya, Brezilya ve Katar'ı ziyaret etti.

Şırnaklı aile dünya turunda

Gittikleri her ülkede kendi yöresel kıyafetlerini de götüren Artuç çifti, gezdikleri ülkelerde çekindikleri fotoğrafları, ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şırnaklı aile dünya turunda

 

Taybet Artunç, eşinin kendisi olmadan bir yere gitmediğini, bunun da bölgedeki kadın-erkek ilişkilerinde pek rastlanan bir durum olmadığını belirterek, "Beni yanına almadan bir yere gitmek istemiyor. Ben de doğal olarak 'geride kalan çocuklar ne olacak, onlara kim bakacak kaygısı ile gitmek istemiyorum. Ama buna rağmen 10 ülkeye gittik. Ülkelerin kültürlerini tanımak için gezmeye de devam ediyoruz.Eşim bana, çocukların büyüdüğünü kendi kendilerine bakacağını ve biz yaşlandığımız zaman evde oturmak zorunda olacağımızı o nedenle yaşamız el verirken gidip dünyayı gezmemizin güzel olacağını söyleyerek beni ikna ediyor. Şimdi gündemimizde önce Mısır, ardından Avrupa ülkeleri var" dedi.

Şırnaklı aile dünya turunda

Çiftin kızları Bahar Artuç ise babası Feyzullah Artuç'un annesini çok sevdiğini, onsuz bir bardak çay bile içmediğini ifade ederek, "Babam anneme çok düşkündür. Nereye gitse onu yanında götürür. Babam, ziyaret edeceği ülkeye gitmeden önce o ülke ile ilgili kitapları okur. Babam ilkokul mezunu. Ancak kendisiyle sohbet edince yüksekokul bitirdiğini düşünürsünüz. Çok bilgili ve kültürlüdür.

Şırnaklı aile dünya turunda

Yabancı dili yok ama girişken olduğu için insanlarla dillerini bilmese bile kolaylıkla anlaşabiliyor. Anneme dayatarak okuma yazma kursuna gitmesini sağladı. Onlar şimdi dünyayı gezerek gittikleri yerlerin kültürlerini öğreniyorlar" diye konuştu.

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