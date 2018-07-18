Sıcaktan kaçmak isteyenlere serin öneriler
Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcak havalar da artış gözlendi. Bunaltan bu havalardan biraz olsun kaçmak isteyenler için Türkiye'de serinleyebileceğiniz bölgeleri listeledik. Çok uzaklara gitmeden hafta sonun da kış soğukluğunu özleyebnler için birbirinden güzel yerler... Peki bu serin yerler neresi? İşte yazın serinleyebileceğiniz Türkiye'deki en güzel mekanlar...
GÖYNÜK KANYONU
Likya yolu üzerinde bulunan Göynük Kanyonu muhteşem doğası, Antalya'nın nemli havasından kaçmak için muhteşem bir seçenek.
KÜMBET YAYLASI, GİRESUN
1640 metre yükseklikte Kümbet yaylası serin havasıyla yaz sıcağından bunalanların kaçış rotası.
KARAGÖL, İZMİR
Karşıyaka'ya 25 kilometre uzalıktaki Karagöl gerçek bir doğa harikası. Bölge doğal yaşam sevenlerin büyük beğenisini topluyor.
BORÇKA, ARTVİN
Gürcistan sınırı yakınlarındaki bölge doğal güzellikleri ve serin havasıyla büyük beğeni topluyor.
İĞNEADA, KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Bulgaristan sınırında yer alan bölge longoz ormanlarıyla doğa tutkunların çok sevdiği bir yer konumunda.
TURGUT ŞELALESİ, MUĞLA
Marmaris'e çok yakın bir noktadaki Turgut Şelalesi, bölgeye gelenlerin mutlaka uğradığı yerlerden biri.
ÇAMLIHEMŞİN, RİZE
Ayder yaylasının bulunduğu bölge, dünyaca ünlü bir turizm rotası. Yazın bile serin bir havaya sahip olan Çanlıhemşin gelenleri büyülüyor.
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