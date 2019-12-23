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Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat
23.12.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor

Seyahat etmeden önce plan yapmak hem zamandan kazandırırken hem de cebimize avantaj sağlıyor. Tatile hazırlık sürecinde ise bazı noktalar tercihlerimizde önemli etken oluyor. Yapılan araştırmaya göre seyahate karar verme ve satın alma davranışlarında yüzde 58 ile aile ve arkadaş etkisi ilk sırada yer alırken ikinci sırada yüzde 35 ile seyahat blogları üçüncü sırada ise yüzde 21 oranında haber siteleri geliyor.

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Huzurlu, mutlu ve eğlenceli bir tatil yapmak hem de bütçenizi sarsmak istemiyorsanız planınızı önceden yapmalısınız. Bu aşamada ise araştırma önemli bir noktayı oluşturuyor. Araştırmalar, seyahat edenlerin yüzde 68’inin ilham almak için seyahat blogları ve benzeri web sitelerini dikkate aldıklarını söylerken, yüzde 10’un tercihini bu yönde kullandığını gösteriyor.

Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor


Daha uygun bir tatil için en önemli aşamalardan birini seyahat biletleri oluşturuyor, online mecralar da seyahat severlerin ilk uğrak yeri. Online seyahat biletinin kişilere birçok avantaj sağladığını belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Tatil bölgelerine yapılan erken rezervasyon, seyahat biletleri konusunda da hareketlilik sağladı.

Seyahatlerimizi yüzde 58 oranında arkadaşlarımız etkiliyor


Unutmayın uçak biletlerinde hafta içi seyahat etmek hafa sonu seyahat etmekten daha avantajlı. Sabah uçuşu yerine akşam uçuşunu tercih ederek daha uygun fiyatlara bilet bulabilirsiniz. Ayrıca online otobüs biletlerinde de zaman zaman düzenlenen kampanyalar daha uygun fiyata bilet almanızı sağlıyor” ifadelerini kullandı

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