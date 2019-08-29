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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Seyahat
29.08.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Seyahatçiler online oldu

TÜİK'in 2019 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması raporu yayınlandı. Araştırmaya göre bireylerde internet kullanımı %75'i geçti.

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Erkeklerin yüzde 82,8'i kadınların ise yüzde 68,9'u internet kullanıyor. Bu rakamlarla doğru orantılı olarak internetten alışverişte artıyor. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67,2'si giyim ve spor malzemesi satın alırken yüzde 31,7 ile seyahat ile ilgili diğer faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.) ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun2019 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasını açıkladı. Türkiye'de internet kullanımı da internetten alışveriş alışkanlığı da artıyor. İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 34,1 oldu. Önceki yılın aynı döneminde bu oran yüzde 29,3 olarak gözlendi. Cinsiyete göre İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda yüzde 29,9 oldu. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile yüzde 33,6 ve yüzde 25'ti.

 

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