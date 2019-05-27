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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat etmenin sağlığınız için 5 önemli faydası
Seyahat
Hürriyet Seyahat
27.05.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Seyahat etmenin sağlığınız için 5 önemli faydası

Seyahat etmek farklı kültürleri tanımak için büyük önem taşıyor. Gittiğimiz yerlerin farklı özelliklerini keşfederek deneyimleme fırsatı elde ediyoruz. Seyahat ettiğiniz yeri yeniden keşfetmek, farklı özellikleri tanımak veya o ülkede yaşayan insanları gördüğünüzde farklı olaylar ve olgularla yüzleşmek aslında kendinize ve en önemlisi sağlığınıza ne kadar değer verdiğinizi gösterir. Düzenli olarak gerçekleştirdiğiniz her seyahat sağlığınızı önemli bir ölçüde etkiliyor. Seyahat etmenin sağlığınız için 5 önemli faydasını sizler için derledik.

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1- Tatile gitmeyi planlamak duygularınızın iyileşmesine yardımcı olur

Yoğun ve stresli bir tempoda süre gelen bir iş hayatınız varsa elbette ki bu durum duygularınızın ve buna bağlı olarak da sinir sisteminizin yıpranmasına sebep olacak. Bilim adamları çalışma ortamından vakit ayrıldığı zaman gelmesi dört gözle beklenen tatillerin insanları her daim mutlu ettiğini savunuyor. Bu doğrultuda, tatil konusunda olumlu bir bakış açısına sahip olan insanlar sağlık açısından kendilerini daha zinde hissederler. Yani insanlar satın alarak sahip oldukları kazanımlardan çok, seyahat deneyimlerinden elde ettikleri kazanımlarla daha çok mutlu oluyorlar.

Seyahat etmenin sağlığınız için 5 önemli faydası

2- Düzenli seyahat etmek kalp krizine yakalanma riskini azaltır

Framingham Heart Study’nin yaptığı bir araştırma doğrultusunda yıllarca seyahat etmeyen erkeklerin kalp krizi riskine yakalanma oranının yüzde 30 arttığını dile getiriyor. Araştırma, altı yılda bir seyahat eden kadınların da yılda sekiz kere kalp krizi riskine yakalandığını gösteriyor. Başka bir araştırmada; düzenli olarak seyahat eden erkeklerde ölüme sebebiyet veren rahatsızlıklarda yüzde 21, kalp krizi sonucu ortaya çıkan ölüm oranlarındaysa yüzde 32 oranında azalma görülüyor.

3- Uzak kalmak ruh sağlığınızı güçlendirir

En az iki yılda bir seyahat eden kadınlar yılda iki kere seyahat eden kadınlara göre stres ve depresyondan dolayı daha çok sıkıntı yaşıyor. Amerikan Psikoloji Derneği’nin yaptığı bir araştırmaya göre tatil, stresin kaynağı olarak gördüğünüz aktivitelerden ve bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmanıza yardımcı oluyor.

Seyahat etmenin sağlığınız için 5 önemli faydası

4- Uyku ve egzersiz çalışmalarınız düzene girer

İş seyahatine çıktığınız zaman uyku ve egzersiz düzeniniz alt üst oluyor. Normal yaşantınızda uyku probleminizden şikâyet ediyorsanız seyahat etmek tam size göre... En azından seyahate gittiğiniz yerde yürüyerek gezebilme fırsatınız varsa bunu mutlaka değerlendirin. Çünkü yürüyüş yapmayı tercih ettiğiniz zaman kaslarınızın oksijen alımıyla birlikte salgıladığı laktik asit uykunuzun gelmesine yardımcı olacak. Bu sayede uykunuz da düzene girmiş ve uyku probleminizde ortadan kalkmış olacak.

Seyahat etmenin sağlığınız için 5 önemli faydası

5- Aile içi ilişkilerinizin gelişmesine yardımcı olur

Aile içinde yaşadığınız sıkıntılıları aile içerisinde çözmeye çalışmak en doğru olan yöntem... Ancak sürekli olarak aynı ortamda bulunduğunuz ve olaylara aynı bakış açısıyla yaklaştığınız için maalesef çözüm yoluna ulaşmanız pek de kolay olmuyor. Bu noktada farklı bir bakış açısı elde etmek için seyahat etmek, ailenizle yaşadığınız sıkıntıları çözüme kavuşturması konusunda daha çok yardımcı olacaktır. Çünkü bulunduğunuz ortamdan biraz olsun uzaklaştığınız zaman yaşadığınız sorunları ya da tartışmaları tekrar değerlendirerek karşınızdaki insanın gözünden bakma şansı yakalayabilirsiniz. Seyahat de böyle bir durumda aile ilişkilerinizin gelişmesi için birebir.

Kaynak:  www.biletall.com

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