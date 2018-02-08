Sevgililer Günü'nün en güzel fırsatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Haber
08.02.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Sevgililer Günü'nün en güzel fırsatı

Swissôtel The Bosphorus İstanbul, romantik müziklerin eşlik ettiği lezzetler, keyif dolu SPA deneyimleri, ayrıcalıklı konaklama ve Van Cleef & Arpels kolye hediyesiyle Sevgililer Günü’nü unutulmaz bir haftaya dönüştürüyor. İşte detaylar...

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Şehrin en çok konuşulan ve beğenilen açık büfesine sahip Café Swiss, Sevgililer Günü’nde özel bir konsept sunuyor. Genç ve başarılı saksafonist Ezgi Daloğlu’nun canlı müziği eşliğinde nefis lezzetlerin tadını çıkarırken, Swissôtel şeflerinin sihirli dokunuşlarıyla farklılaşan yaratıcı tatlı çeşitlerini de deneyebilirsiniz. Sevgiler Günü akşam yemeği için burada buluşmak isteyen çiftlere çok özel bir de sürpriz var.  Şanslı bir çift, Swissôtel Resort Bodrum Beach’te bir hafta sonu, Café Swiss’de iki kişilik akşam yemeği veya Swissôtel the Bosphorus, Istanbul’da çift kişilik konaklama seçeneklerinden birini kazanıyor.

Sevgililer Gününün en güzel fırsatı

GABBRO’da akşam yemeği, Van Cleef & Arpels kolye ile buluşuyor...

Samimi ve şık atmosferi, dünya yemeklerinin en güzel örneklerinin sunulduğu mutfağı  ve yaratıcı sahne performanslarıyla şehir hayatına bambaşka bir yorum getiren GABBRO, Sevgililer Günü’ne özel iki enfes menü sunuyor. Swissôtel the Bosphorus, Istanbul, 14 Şubat gecesi için GABBRO’yu tercih eden bütün misafirlerine özenle seçilmiş farklı lezzetlerinin yanı sıra, boğaz manzaralı odalarında çift kişilik konaklama hediye ediyor. Aynı zamanda GABBRO’nun sunduğu bu özel menülerden havyar ve trüfün bir araya geldiği eşsiz menüyü seçenler arasında gerçekleştirilecek çekiliş ile bir adet Van Cleef & Arpels kolye şanslı çiftin oluyor. 

Sevgililer Gününün en güzel fırsatı

Chalet’nin sıcak atmosferinde romantik Sevgililer Günü yemeği...

Swissôtel The Bosphorus, Istanbul, 14 Şubat akşamı için sunduğu özel seçeneklerinden biri de İsviçre Alpler’inden getirilen 100 yıllık ahşap dağ evi Chalet’nin sıcacık atmosferi ve romantik dekoru... İsviçre mutfağının özenle hazırlanmış menüsü ve Öykü Karadağ’ın sahne performansı Chalet’de romantik ve unutulmaz bir Sevgililer Günü’ne dönüşüyor.

Sevgililer Gününün en güzel fırsatı

Şehrin en iyi SPA’sında çiftlere özel masaj suitinde terapi...

Swissôtel The Bosphorus, Istanbul’un Alplerden ilham alan markası Pürovel Spa & Sport, 1 – 18 Şubat tarihleri arasında çiftlere özel Margarita Suit’te özel ikramlarla dinlendirici ve keyif dolu SPA deneyimleri sunuyor.

  

 

 

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