Sevgililer Günü'nün en güzel fırsatı
Swissôtel The Bosphorus İstanbul, romantik müziklerin eşlik ettiği lezzetler, keyif dolu SPA deneyimleri, ayrıcalıklı konaklama ve Van Cleef & Arpels kolye hediyesiyle Sevgililer Günü’nü unutulmaz bir haftaya dönüştürüyor. İşte detaylar...
Şehrin en çok konuşulan ve beğenilen açık büfesine sahip Café Swiss, Sevgililer Günü’nde özel bir konsept sunuyor. Genç ve başarılı saksafonist Ezgi Daloğlu’nun canlı müziği eşliğinde nefis lezzetlerin tadını çıkarırken, Swissôtel şeflerinin sihirli dokunuşlarıyla farklılaşan yaratıcı tatlı çeşitlerini de deneyebilirsiniz. Sevgiler Günü akşam yemeği için burada buluşmak isteyen çiftlere çok özel bir de sürpriz var. Şanslı bir çift, Swissôtel Resort Bodrum Beach’te bir hafta sonu, Café Swiss’de iki kişilik akşam yemeği veya Swissôtel the Bosphorus, Istanbul’da çift kişilik konaklama seçeneklerinden birini kazanıyor.
GABBRO’da akşam yemeği, Van Cleef & Arpels kolye ile buluşuyor...
Samimi ve şık atmosferi, dünya yemeklerinin en güzel örneklerinin sunulduğu mutfağı ve yaratıcı sahne performanslarıyla şehir hayatına bambaşka bir yorum getiren GABBRO, Sevgililer Günü’ne özel iki enfes menü sunuyor. Swissôtel the Bosphorus, Istanbul, 14 Şubat gecesi için GABBRO’yu tercih eden bütün misafirlerine özenle seçilmiş farklı lezzetlerinin yanı sıra, boğaz manzaralı odalarında çift kişilik konaklama hediye ediyor. Aynı zamanda GABBRO’nun sunduğu bu özel menülerden havyar ve trüfün bir araya geldiği eşsiz menüyü seçenler arasında gerçekleştirilecek çekiliş ile bir adet Van Cleef & Arpels kolye şanslı çiftin oluyor.
Chalet’nin sıcak atmosferinde romantik Sevgililer Günü yemeği...
Swissôtel The Bosphorus, Istanbul, 14 Şubat akşamı için sunduğu özel seçeneklerinden biri de İsviçre Alpler’inden getirilen 100 yıllık ahşap dağ evi Chalet’nin sıcacık atmosferi ve romantik dekoru... İsviçre mutfağının özenle hazırlanmış menüsü ve Öykü Karadağ’ın sahne performansı Chalet’de romantik ve unutulmaz bir Sevgililer Günü’ne dönüşüyor.
Şehrin en iyi SPA’sında çiftlere özel masaj suitinde terapi...
Swissôtel The Bosphorus, Istanbul’un Alplerden ilham alan markası Pürovel Spa & Sport, 1 – 18 Şubat tarihleri arasında çiftlere özel Margarita Suit’te özel ikramlarla dinlendirici ve keyif dolu SPA deneyimleri sunuyor.
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