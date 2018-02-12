Sevgililer Günü'nü İstanbul'da geçireceklere özel adresler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Seyahat Sevgililer Günü'nü İstanbul'da geçireceklere özel adresler
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Seyahat
Hürriyet Haber
12.02.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Sevgililer Günü'nü İstanbul'da geçireceklere özel adresler

14 Şubat’a çok az kaldı. Hayliyle 14 Şubat’ı İstanbul’da geçirecekler Sevgililer Günü için en uygun yeri aramaya başladı. Sevgililer Günü'nü unutulmayan bir gün yapmak belki çok zor olabilir ama doğru yerlerde Sevgililer Günü çok güzel geçebilir. İşte sizin için İstanbul’da Sevgililer Günü’nü geçirmek için bazı öneriler.

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Galata Kulesi

Sevgililer Günü’nde Galata Kulesi’ne çıkıp salep ya da kahve eşliğinde ayaklarınızın altında uzanan İstanbul’u izlemek gibisi yok. Hem giriş çok ucuz, hem de saatlerce kulenin üstünden fotoğraf çekebilir, eşsiz İstanbul manzarasını izleyebilirsiniz. Giriş ücreti sadece 10 TL. Tabii ki kulede sadece kahve içmek yerine oradaki restorandan güzel bir yemek de yiyebilirsiniz.

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

Kız Kulesi

Kız Kulesi denizin ortasında romantik bir akşam geçirmeniz için doğru tercih olabilir. Şehrin yoğunluğundan ve gürültüsünden uzaklaşmış baş başa bir akşam geçirebilirsiniz. Kız Kulesi, Sevgililer Günü’ne özel bir de akşam yemeği veriyor. Sevgililer Günü’ne Kız Kulesi’nde başlamak istiyorsanız kahvaltı seçenekleri de mevcut. Menülere Kız Kulesi’nin sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

Boğaz Turu

Kabataş İskelesi’nde başlayan tur İstanbul Boğazı’nı Karadeniz’e kadar görme imkanı sunuyor. Turda İstanbul’un beş sarayını aynı noktadan panoramik olarak görebileceksiniz. Tur yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Sevgililer Günü’nde sevgilinizle İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Tur son olarak balık restoranları ile ünlü Anadolu Kavşağı’nda bitiyor. Buradan da köy içerisinden kısa doğa yürüyüşleri yapılıyor. Yani Sevgililer Günü’nü dolu dolu geçirebilirsiniz.

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

Kuzguncuk

Sevgililer Günü’nde sessiz, sakin bir yer gibisi yok. Kuzguncuk bunun iyi bir örneği. Nostaljik sokakları, kafeleri ve boğaz manzaralarıyla sizi büyüleyecek. Eminönü’nden vapurla Üsküdar’a geçerseniz hem vapur tadını alır hem de vapurdan indiğinizde Kuzguncuk’un güzelliğine hazır olursunuz.

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

 

Konserler

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

14 Şubat’ı sevilen sanatçıların şarkılarıyla geçirebilirsiniz. Her 14 Şubat’ta olduğu gibi bu yıl da birçok ünlü Sevgililer Günü’ne özel konser veriyor. Yalın’dan Mustafa Ceceli’ye kadar birçok ünlü isim 14 Şubat’ta sahnede olacak.

Adalar Gezisi

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

Sevgililer Günü için belki de en iyi yerlerden birisi Adalar’dır. Doğa yürüyüşlerini seviyorsanız 14 Şubat’ta Adalar’da bisiklet turu yapabilirsiniz. Ayrıca Adalar’ın o eşsiz manzaralarını izleyebilir, sokaklarında gezebilirsiniz. Tabii ki 1 saatlik vapur yolculuğu da cabası.

Lüks Restoranlar

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

14 Şubat’a özel birçok restoran özel menüler ve indirimler yapıyorlar. Bu restoranlardan birisinde güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Bunlardan belki de en ilgi çekici olanı Lacivert Restoran. 1999 yılından bu yana hizmet veren restoran tarihi bir boğaz yalısında hizmet veriyor. 14 Şubat’a özel menüleriyle Beykoz’da bulunan Lacivert Restoran Akdeniz Mutfağı ile unutulmaz bir gece yaşatacak.

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14 Şubat’a 10 öneri
14 Şubat’a 10 öneri



14 Şubat’ı İtalyan Mutfağı’ndan yemeklerle geçirmek istiyorsanız Casa di Pera’yı tercih edebilirsiniz. Asmalı Mescit’te yer alan restoran loş ortamı ile romantik bir akşam geçirmenizi sağlayacak. Toskana Mutfağı ile menülerini süsleyen Casa di Pera’nın 14 Şubat için ‘’Aşk Menüsü’’ bulunuyor. Yemeğinizi caz müzik eşliğinde yiyebilir ve unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirebilirsiniz.

Şarap Evleri

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

Buraları restoranlardan ayıran şey yüzlerce çeşit şarap eşliğinde yemeğinizi yemeniz. Viktor Levi Şarap Evi, uygun fiyatıyla şarap eşliğinde romantik bir gün geçirmenizi sağlayacak. Pano Şarap Evi’nde de enfes peynirler eşliğinde çeşit çeşit şarabı tadabilirsiniz.

360 İstanbul

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

Beyoğlu’nda bulunan 360 İstanbul muhteşem manzarası ve uygun fiyatı ile tercih edilebilir. Kişi başı 200 TL’ye gelen fiyatı ve Sevgililer Günü’ne özel menüsü ile 14 Şubat’ı unutulmaz günlerden birisine dönüştürmeye aday.

Oteller

Sevgililer Gününü İstanbulda geçireceklere özel adresler

Birçok restoran gibi oteller de Sevgililer Günü için özel fırsatlar hazırladılar. Conrad İstanbul Bosphorus, Sevgililer Günü için özel fırsatlar hazırlayan otellerden. Muhteşem bir akşam yemeği ve sürprizlerle dolu konaklama paketiyle 14 Şubat tam istediğiniz gibi geçecek. Çiftlere özel iki alternatifin sunulacağı bu özel günde dileyen misafirler Sevgililer Günü Paketi’ni tercih ederek hem Sevgililer Günü yemeği hem de Conrad İstanbul Bosphorus’ta konaklama ayrıcalığını yaşarken; konaklama tercih etmeyen misafirler Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan akşam yemeğinin keyfini çıkarabilecekler.

Sevgililer Gününe, nesli tehdit altındaki türleri evlat edinme kampanyası
Sevgililer Günü'ne, nesli tehdit altındaki türleri 'evlat edinme' kampanyası



 Ayrıca Pera Palace Hotel de gözdelerden. Pera Palas Hotel'de büyüleyici manzara ve tarihi atmosferde canlı müzik eşliğinde romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Gece otelde konaklamak isteyenlerin paketinde delüks veya süit odada konaklama, sabah ise açık büfe kahvaltı var. Dilerseniz de 14 Şubat'da 15.00 18.00 arası çay saatine katılabilirsiniz.

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