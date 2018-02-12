Sevgililer Günü'nü İstanbul'da geçireceklere özel adresler

Galata Kulesi



Sevgililer Günü’nde Galata Kulesi’ne çıkıp salep ya da kahve eşliğinde ayaklarınızın altında uzanan İstanbul’u izlemek gibisi yok. Hem giriş çok ucuz, hem de saatlerce kulenin üstünden fotoğraf çekebilir, eşsiz İstanbul manzarasını izleyebilirsiniz. Giriş ücreti sadece 10 TL. Tabii ki kulede sadece kahve içmek yerine oradaki restorandan güzel bir yemek de yiyebilirsiniz.







Kız Kulesi



Kız Kulesi denizin ortasında romantik bir akşam geçirmeniz için doğru tercih olabilir. Şehrin yoğunluğundan ve gürültüsünden uzaklaşmış baş başa bir akşam geçirebilirsiniz. Kız Kulesi, Sevgililer Günü’ne özel bir de akşam yemeği veriyor. Sevgililer Günü’ne Kız Kulesi’nde başlamak istiyorsanız kahvaltı seçenekleri de mevcut. Menülere Kız Kulesi’nin sitesinden ulaşabilirsiniz.







Boğaz Turu



Kabataş İskelesi’nde başlayan tur İstanbul Boğazı’nı Karadeniz’e kadar görme imkanı sunuyor. Turda İstanbul’un beş sarayını aynı noktadan panoramik olarak görebileceksiniz. Tur yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Sevgililer Günü’nde sevgilinizle İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Tur son olarak balık restoranları ile ünlü Anadolu Kavşağı’nda bitiyor. Buradan da köy içerisinden kısa doğa yürüyüşleri yapılıyor. Yani Sevgililer Günü’nü dolu dolu geçirebilirsiniz.







Kuzguncuk



Sevgililer Günü’nde sessiz, sakin bir yer gibisi yok. Kuzguncuk bunun iyi bir örneği. Nostaljik sokakları, kafeleri ve boğaz manzaralarıyla sizi büyüleyecek. Eminönü’nden vapurla Üsküdar’a geçerseniz hem vapur tadını alır hem de vapurdan indiğinizde Kuzguncuk’un güzelliğine hazır olursunuz.







Konserler





14 Şubat’ı sevilen sanatçıların şarkılarıyla geçirebilirsiniz. Her 14 Şubat’ta olduğu gibi bu yıl da birçok ünlü Sevgililer Günü’ne özel konser veriyor. Yalın’dan Mustafa Ceceli’ye kadar birçok ünlü isim 14 Şubat’ta sahnede olacak.

Adalar Gezisi





Sevgililer Günü için belki de en iyi yerlerden birisi Adalar’dır. Doğa yürüyüşlerini seviyorsanız 14 Şubat’ta Adalar’da bisiklet turu yapabilirsiniz. Ayrıca Adalar’ın o eşsiz manzaralarını izleyebilir, sokaklarında gezebilirsiniz. Tabii ki 1 saatlik vapur yolculuğu da cabası.

Lüks Restoranlar





14 Şubat’a özel birçok restoran özel menüler ve indirimler yapıyorlar. Bu restoranlardan birisinde güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Bunlardan belki de en ilgi çekici olanı Lacivert Restoran. 1999 yılından bu yana hizmet veren restoran tarihi bir boğaz yalısında hizmet veriyor. 14 Şubat’a özel menüleriyle Beykoz’da bulunan Lacivert Restoran Akdeniz Mutfağı ile unutulmaz bir gece yaşatacak.









14 Şubat’ı İtalyan Mutfağı’ndan yemeklerle geçirmek istiyorsanız Casa di Pera’yı tercih edebilirsiniz. Asmalı Mescit’te yer alan restoran loş ortamı ile romantik bir akşam geçirmenizi sağlayacak. Toskana Mutfağı ile menülerini süsleyen Casa di Pera’nın 14 Şubat için ‘’Aşk Menüsü’’ bulunuyor. Yemeğinizi caz müzik eşliğinde yiyebilir ve unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirebilirsiniz.

Şarap Evleri





Buraları restoranlardan ayıran şey yüzlerce çeşit şarap eşliğinde yemeğinizi yemeniz. Viktor Levi Şarap Evi, uygun fiyatıyla şarap eşliğinde romantik bir gün geçirmenizi sağlayacak. Pano Şarap Evi’nde de enfes peynirler eşliğinde çeşit çeşit şarabı tadabilirsiniz.

360 İstanbul





Beyoğlu’nda bulunan 360 İstanbul muhteşem manzarası ve uygun fiyatı ile tercih edilebilir. Kişi başı 200 TL’ye gelen fiyatı ve Sevgililer Günü’ne özel menüsü ile 14 Şubat’ı unutulmaz günlerden birisine dönüştürmeye aday.

Oteller





Birçok restoran gibi oteller de Sevgililer Günü için özel fırsatlar hazırladılar. Conrad İstanbul Bosphorus, Sevgililer Günü için özel fırsatlar hazırlayan otellerden. Muhteşem bir akşam yemeği ve sürprizlerle dolu konaklama paketiyle 14 Şubat tam istediğiniz gibi geçecek. Çiftlere özel iki alternatifin sunulacağı bu özel günde dileyen misafirler Sevgililer Günü Paketi’ni tercih ederek hem Sevgililer Günü yemeği hem de Conrad İstanbul Bosphorus’ta konaklama ayrıcalığını yaşarken; konaklama tercih etmeyen misafirler Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan akşam yemeğinin keyfini çıkarabilecekler.





Ayrıca Pera Palace Hotel de gözdelerden. Pera Palas Hotel'de büyüleyici manzara ve tarihi atmosferde canlı müzik eşliğinde romantik bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Gece otelde konaklamak isteyenlerin paketinde delüks veya süit odada konaklama, sabah ise açık büfe kahvaltı var. Dilerseniz de 14 Şubat'da 15.00 18.00 arası çay saatine katılabilirsiniz.