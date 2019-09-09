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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Serinlemenin yeni rotasÄ±
Seyahat
DHA
09.09.2019 - 17:40, Son GÃ¼ncelleme:

Serinlemenin yeni rotasÄ±

Antalya'nÄ±n keÅŸfedilmemiÅŸ cennetlerinden Kapuz Kanyonu, sÄ±cak ve nemli havadan bunalan vatandaÅŸlarÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor. Kent merkezine 10 kilometre mesafedeki kanyona giden yerli ve yabancÄ± tatilciler 5 kilometrelik bir yolda, derinliÄŸi az olan suda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ etkinlikleri yaparak hem serinliyor hem de eÄŸleniyor.

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Â Antalya'nÄ±n ÅŸehir merkezine 10 kilometre uzaklÄ±kta KonyaaltÄ± ilÃ§esi AÅŸaÄŸÄ±karaman Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bÃ¶lge sakinlerinin 'KeÅŸfedilmemiÅŸ cennet' olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kapuz Kanyonu, sÄ±caktan bunalan kent sakinlerini ve tatilcileri aÄŸÄ±rlÄ±yor. KonyaaltÄ± Belediyesi'nin turizme kazandÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± kanyon, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼den ve insan kalabalÄ±ÄŸÄ±ndan uzak haliyle dikkati Ã§ekiyor. BÃ¶lge sakinlerinin hafta sonlarÄ±nda piknik yaptÄ±ÄŸÄ±, botla gezip yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ kanyon, ÅŸehrin gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nden uzaklaÅŸmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

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Serinlemenin yeni rotasÄ±

Deniz ve su parkÄ±nÄ±n alternatifi suda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

Yaz mevsiminin son gÃ¼nleri olmasÄ±na raÄŸmen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 35 derece olduÄŸu Antalya'da serinlemek iÃ§in deniz ve su parklarÄ±na alternatif olarak kanyona gelenler, su yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ yapÄ±yor. Yerli halkÄ±n yanÄ± sÄ±ra yabancÄ± turistlerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± suda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ etkinliÄŸi yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

Serinlemenin yeni rotasÄ±

Â KÄ±rsal alandaki AÅŸaÄŸÄ±karaman Mahallesi'ne gelen ziyaretÃ§iler, kanyona 2 kilometre uzaklÄ±kta araÃ§larÄ±nÄ± park ederek Ã§eÅŸitli meyve aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu orman yolundan yÃ¼rÃ¼yerek kanyona ulaÅŸÄ±yor. SÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 10- 15 derece arasÄ±nda, derinliÄŸi ise 15 santim ile 5 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸen kanyonda yaklaÅŸÄ±k 5 kilometrelik 'su yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼' yapan doÄŸaseverler, suyun derin noktalarÄ±nda ise gÃ¶nÃ¼llerince yÃ¼zÃ¼yor. Ä°steyenlerin botla gezme imkÃ¢nÄ± bulduÄŸu Kapuz Kanyonu, ÅŸehir merkezine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

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Serinlemenin yeni rotasÄ±

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'ArkamÄ±zda Ã§Ã¶p bÄ±rakmayalÄ±m'

AntalyalÄ± profesyonel daÄŸcÄ± ve rehber Cuma GÃ¶k, yÄ±llardÄ±r doÄŸaseverlerle Antalya'nÄ±n doÄŸa gÃ¼zelliklerini keÅŸfederek yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Kapuz Kanyonu'nun da keÅŸfedilmeyi bekleyen bir cennet olduÄŸunu anlatan GÃ¶k, kanyonda su yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerinin Ã§ok sevildiÄŸini, sÄ±k sÄ±k bu aktiviteyi yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Serinlemenin yeni rotasÄ±

Â Cuma GÃ¶k, "SÄ±cak yaz gÃ¼nlerinde buz gibi suda yÃ¼rÃ¼mek, yÃ¼zmek, botla gezmek Ã§ok keyifli. Kanyonu ziyaret edenler lÃ¼tfen korusunlar. ArkalarÄ±nda Ã§Ã¶p bÄ±rakmasÄ±nlar. Bu gÃ¼zellikleri gelecek nesillere temiz bÄ±rakalÄ±m. Bu konuda hepimizin duyarlÄ± olmasÄ± gerekiyor" dedi.

Serinlemenin yeni rotasÄ±

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