 Sarı ve kızıl karışımı: Kocaeli Tabiat Parkları

Sonbaharın her insanda tanımı da uyandırdığı duygular da başkadır. Gri bulutlarla kaplı gökyüzü, yalnızlığın başlangıcı, yolun sonu, yaza vedanın hüznü, elinde bir fincan kahveyle pencere kenarı yağmurları… Tabiattaki tanımı ise bambaşkadır. Yazın bütün cıvıldaşmalarının bir kenara dinlenmeye çekildiği, renklerin bile bizi kendine hasret bırakacağı, özleyelim diye güneşin saklandığı günlerin başlangıcı… Rengi, adı ne olursa olsun bu mevsimin tadını çıkarmak için beyaz mevsim kapıyı çalmadan, yeşillerin sarı ve kızıllara dönüştüğü, sonbaharın en çok yakıştığı yerlerden birine gitmeye ne dersiniz?

Sizleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan, muhteşem güzellikleriyle kendine hayran bırakan, kapalı günlere inat içinizi açan Kocaeli Tabiat Parkları’na davet ediyoruz…

Ballıkayalar Tabiat Parkı

Ballıkayalar Tabiat Parkı sahip olduğu jeomorfolojik, biyolojik, jeolojik, peyzaj ve rekreasyonel kaynak değerleri açısından korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı ile Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.

Ballıkayalar Tabiat Parkı, değişik noktalarda farklı peyzaj özellikleri göstermektedir. Bunlardan Ballıkayalar vadisi derin kanyon tipi özellik gösterir. Kanyon duvarları ile birlikte, vadi içindeki akarsuyun kireçtaşlarını eritmesi ve aşındırması sonucunda oluşan oyuklar, kovuklar, dev kazanları ile bunları çevreleyen doğal bitki örtüsü tabiat parkının en gözde değerleridir.

Alan doğa yürüyüşü, dağcılık sporu ve kaya tırmanışı için idealdir. Alan içerisindeki kanyonlar, şelale ve gölet görülmeye değerdir. Alanda bulunan kanyon boyunca fotosafari imkânı bulunmaktadır. Alanda çadır ve karavan yeri mevcuttur ancak konaklama tesisi yoktur. Tabiat parkı yakınındaki Gebze ilçesinde konaklama imkanı bulunabilir.





Fotoğraf: www.bizevdeyokuz.com





Ulaşım

Ballıkayalar Tabiat Parkı Marmara Bölgesi‘nde Kocaeli İli, Gebze-Dilovası ilçeleri sınırlarında bulunmaktadır. Türkiye’nin en önemli ana arterlerinden olan D100 karayolu ile E80 TEM otoyolu proje alanının yaklaşık 4 km güneyinden geçmektedir. D100 karayolundan Tavşanlı Sapağı’ndan, E80 TEM otoyolundan ise Dilovası-2 ayrımından kuzeye yönelip Tavşanlı Köyü’nün içinden geçerek Tabiat Parkı’na ulaşmak mümkündür.

Beşkayalar Tabiat Parkı

Beşkayalar Mevkii; Ankara, İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin hemen hemen orta yerinde yer alan, vadi boylarındaki bitki örtüsü ve derin kanyonları ile zenginleşen, değişik manzara açılımları ile eşsiz doğal güzellikleri sergileyen bir sahadır. İçinden geçen iki ana derenin araziyi parçaladığı, büyük şekil grupları içinde orta dağ profili gösteren tabiat parkı, Armutlu Yarımadası ile Bolu Ovası arasında uzanan ve batıdan doğuya doğru gittikçe yüksekliklerini arttıran Samanlı Dağları’nın kuzey yamaçlarında yer alır. İçinden akan dik, derin ve kayın ormanları ile kaplı sıcak ve soğuk tabiat harikası dereler kanyon vadileri oluşturmaktadır.

Büyük bölümü doğallığını koruyan bu alanlarındaki muhteşem güzellikler; vadiler, dereler, yüksek tepeler, çıplak kayalıklar, mağara oluşumları, küçük şelaleler, dik kayalık yamaçlarla birlikte ağaç, çalı, yer örtücü olmak üzere zengin bir bitki örtüsü olarak sıralanabilir. Yörenin Beşkayalar isminin alması da bu derelerin birleşme noktasında bulunan beş adet yüksek kayalıktan ileri gelmektedir. Ağaç yetişmesi mümkün olmayan kayalıklar, orman içi açıklıklar ile ziraat alanı hariç bütün tabiat parkı alanı koru ormanı niteliğindeki orman örtüsü ile kaplıdır. Yöre yaban hayatı bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir.

Yörede yüksek değerde turizm potansiyeline sahip Menekşe Yaylası da yer almaktadır. Yayla özellikle yaz aylarında kamp amaçlı gelen gruplar tarafından hafta sonları kullanılmakta, bu şekilde zaman zaman kamp çadırları kurulmaktadır. Zorluk derecesi kullanıcının performansına bağlı olan 2 ana yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Doğa yürüyüşü dışında kamp ve günübirlik kullanım alanları, mağaracılık ve kaya tırmanışları açısından alternatif oluşturmaktadır. Yakın çevresindeki illerden hafta sonları gruplar halinde günübirlik, kamp ve treaking ziyaretçilerinin akınına uğramaktadır.

Ulaşım

Beşkayalar Tabiat Parkı, Bursa-İzmit arasındaki D130 karayolu proje alanının kuş uçuşu yaklaşık 12 km kuzeyinden geçmektedir. Son 2 km’si toprak olmak üzere 23 km’lik bir yol ile önce D130 yolu Yuvacık ayrımından güneye yönelip, Yuvacık yerleşmesinin batısından geçip, sonra güneye doğru Kiraz Dere’yi takip ederek Tabiat Parkı’na ulaşılabilmektedir. Kocaeli il sınırları dâhilinde yer alan Beşkayalar Tabiat Parkı, İzmit'e 26 km mesafededir.

Eriklitepe Tabiat Parkı

Eriklitepe Tabiat Parkı gelecek nesillere milli miras bırakılması amacı ile tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Burada ağaç, ağaçcık ve otsu bitkilerden oluşan vejatasyon sayısı çok fazladır. Kayın ağaçları ile kaplı alanlar görülmeye değerdir.

Eriklitepe Tabiat Parkı piknik yapabilme olanağına sahiptir. Tabiat yürüyüşü, macera parkı, kuş gözlem gibi etkinlikler yapılabilir. Eriklitepe Tabiat Parkı’nda proje uygulama çalışmaları devam etmekte olup, projenin tamamlanmasıyla alanda kır lokantası, büfe, kır evleri (bungalov) gibi tesislerle hizmet sağlanacaktır. Yine projenin tamamlanmasıyla çadırlı kamp alanı da faaliyete geçecektir.

Ulaşım

Eriklitepe Tabiat Parkı Kocaeli ili, Gölcük ilçesi sınırları içerisinde İrşadiye Köyü Mevkiinde yer almaktadır. Eriklitepe Tabiat Parkı, Gölcük ilçe merkezinden 20 km uzaklıkta, İzmit merkezden 45 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ulaşım Gölcük ilçeden İrşadiye Köyü oradan da 5 km’lik orman yolundan sağlanmaktadır.

Gaziler Dağı Tabiat Parkı

Gaziler Dağı Tabiat Parkı yerleşim merkezlerinin yoğun ve stresli yaşam ortamından uzaklaşmak isteyen bölge halkının açık hava dinlenme-eğlenme faaliyetlerini karşılamak amacıyla tabiat parkı ilan edilmiştir. Gaziler Dağı Tabiat Parkı yakın çevresi kent dokusuyla kaplı olmasına rağmen, ender çam, kavak, ardıç ağaçlarıyla kaplı, yemyeşil dokuya sahip bir orman parçasıdır.

Ağaçlarla kaplı ormanlık alan içerisinde doğa yürüyüşü yapılabilir ve at harasındaki atlara binilebilir. Spor alanlarında her yaşa uygun spor kompleksleri vardır. Alanda bulunan restaurantda yeme içme imkanı mevcuttur Ayrıca çok sayıda piknik masaları ve barbekülerle piknik yapma olanağı vardır.

Ulaşım

Gaziler Dağı Tabiat Parkı’na Kocaeli ilinin, Gebze ilçesinin içinden, D-100 karayolundan ve TEM otoyolundan asfalt yolla kolaylıkla sağlanabilmektedir. Gaziler Dağı Tabiat Parkı Gebze’ye 0,2 km, İzmit’e 55 km, İstanbul’a 45 km, Sakarya’ya 100 km mesafededir.

Kuzuyayla Tabiat Parkı

Kartepe’de yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı doğal hayatın bütün güzelliklerini taşımaktadır. Tabiat parkı arazisi genellikle volkanik saha ara tabakaları ihtiva eden Eosen devir oluşumundadır. Burada ağaç, ağaççık ve otsu bitkilerde oluşan vejetasyon sayısı fazladır. Çam, kayın, ıhlamur ağaçları ve rengârenk çiçeklerle çevrilmiş Kuzuyaylası’na gelindiğinde temiz havanın ve vahşi doğanın birbiriyle kaynaştığı görülür.

Sessizliği ve tertemiz orman havasının yanı sıra eşsiz İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’ne hakim geniş bir perspektifle seyir manzarası imkanına sahiptir. Çadır ve karavan yerleri de bulunan tabiat parkı yaz ve kış mevsimlerinde faydalanılabilecek muhteşem bir yerdir.

Ulaşım

İzmit ili merkezine ve İzmit ili merkezinden geçen İzmit-Adapazarı, İzmit-Yalova karayollarına 25 km mesafede bulunmaktadır. Gölcük ilçesine 44 km, Sakarya iline 72 km, Yalova iline 77 km ve İstanbul iline 130 km mesafede bulunmaktadır.

Suadiye Tabiat Parkı

Sahanın kuzeyi devlet ormanı, güneyi Kartepe, batısı devlet ormanı ve Pazarçayırı Köyü, doğusu yine devlet ormanı ile çevrilidir. Düşük rakımlı yerlerde kestane ve meşe türleri karışım yapmaktadır. Yaylada dağ çileği, kivi ve elma yetişmektedir. Tabiat Parkı’nda bulunan seyir terasında alanın eşsiz manzarası izlenebilir. Alanda piknik masaları, çocuk oyun grupları, toplam 1600 metrelik yürüyüş yolları ve bisiklet parkuru, futbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır.

Suadiye içerisinde zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve Marmara Körfezi’ne doğru muazzam derinlik mevcuttur. Sahip olduğu doğal yapısı ile pek çok spor aktivitesinin yapılmasına imkân tanıyan sahada motosiklet şenlikleri ve motorkros yarışları da yapılmaktadır. Ayrıca her yıl temmuz ayında geleneksel hale gelen Kartepe Yayla Şenlikleri ve uçurtma yarışmaları düzenlenmektedir.

Ulaşım

İstanbul, Adapazarı, Bursa illeri gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim alanlarına yakındır ve ulaşım kolaylığı mevcuttur.

Tabiat Parkı Suadiye Merkezi’ne 10 km, İzmit Merkeze 20 km, Maşukiye beldesine 16 km, Sapanca ilçesine 25 km uzaklıkta olup, aynı zamanda Gölcük ilçesine 25 km, Adapazarı iline 50 km, Yalova iline 77 km ve İstanbul iline 100 km mesafede bulunmaktadır.

Uzunkum Tabiat Parkı

Uzunkum Tabiat Parkı, sahip olduğu orman ve kumul alanlarıyla önemli kaynak değerlere sahiptir. Tabiat Parkı bölgedeki en yüksek kotlu alanlara sahip olması nedeniyle çok yüksek yağış yüküne sahip olup hidrojeolojik beslenme alanlarına sahiptir. Uzunkum Tabiat Parkı flora açısından oldukça zengindir. Kum zambağı, tabiat parkı kumul alanı boyunca yayılış göstermektedir. Çok yıllık ve soğanlı bir bitki olan kum zambağı, Türkiye’de kayıt altına alınan tek Pancratium türüdür.

Karadeniz kıyısında yer alan Uzunkum Tabiat Parkı’nın kuzey kesiminde, mevkiye “Uzunkum” adını veren kumsal mevcuttur. Güney kesimi, doğallığını koruyan orman örtüsü ile kaplı yamaçlar üzerinde yer almaktadır. Saha içerisinde 3 adet doğal gölet bulunmaktadır. Tabiat parkı içerisinde 1. Dünya Savaşı’ndan kalma tarihi 5 adet tarihi atış mevzisi bulunmaktadır.

Ulaşım

Uzunkum Tabiat Parkı; Kocaeli ili, Kandıra ilçesi mülki hudutları içerisinde yer almaktadır. Uzunkum Tabiat Parkı, Kandıra merkeze yaklaşık 25 km mesafededir. Tabiat Parkı’na ulaşım, Kandıra’dan kuzeye doğru giden Kandıra-Kefken yolu takip edilerek Cebeci Mahallesi üzerinden kuzeye devam edilmek suretiyle sağlanır.

Uzuntarla Tabiat Parkı

Tabiat parkında karasal orman ekosistem tipi bulunmaktadır. Bitki örtüsü, iklim özellikleri, seyir özellikleri bakımından farklı bir doğal yapıya sahiptir. Toprak bakımından diri ve ölü örtü özelliği bozulmamış ormanlık alanlarda derin esmer-kırmızı orman toprağı hâkim olmasına rağmen piknik amaçlı kullanılan sahalarda ölü örtü ve humus tabakası deforme olmuştur.

Uzuntarla orman içi dinlenme yeri kullanıma uygun topoğrafik yapısı tam kapalı ve boylu meşe ağaçlarıyla kaplı yeşil dokusu bilhassa yaz aylarında serinletici rüzgârları alabilmesi ile yüksek rekreasyonel potansiyele sahiptir. Sapanca Gölü’ne doğru güzel manzara açılımları ile günübirlik piknik yapmaya ve dinlenmeye son derece uygun bir alandır.

Ulaşım

Marmara Bölgesi’nde, Kocaeli ili Kartepe ilçesi Uzuntarla Mevkii’nde bulunmaktadır. Uzuntarla Tabiat Parkı İzmit‘e 22 km, Derince’ye 32 km, Körfez’e 37 km, Gölcük‘e 38 km, Sakarya iline 23 km mesafededir.

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı









Buraları görmeden "Türkiye'de yaşıyorum" demeyin!

Skyscanner’ın aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz yere en ucuz uçak biletini bulabilirsiniz. Hemen uçak bileti arayın!



