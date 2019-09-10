Santa harabeleri ziyaretÃ§ilerini bekliyor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Santa harabeleri ziyaretçilerini bekliyor
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
10.09.2019 - 17:18, Son GÃ¼ncelleme:

Santa harabeleri ziyaretçilerini bekliyor

Trabzon-GÃ¼mÃ¼ÅŸhane sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Santa Harabeleri, taÅŸtan inÅŸa edilen tek katlÄ± konutlarÄ±, her mahallede en az bir kilise ve her sokaktaki Ã§eÅŸmesiyle gÃ¶renleri adeta bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.

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Trabzon-GÃ¼mÃ¼ÅŸhane sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Santa Harabeleri, ziyaretÃ§ilerini adeta bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor. GÃ¼mÃ¼ÅŸhane merkeze 72, Trabzon'un Arsin ilÃ§esine ise 42 kilometre mesafedeki DumanlÄ± kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Santa Harabeleri, bÃ¼nyesinde Rum sivil mimarisine Ã¶zgÃ¼ eserleri barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Rumlar tarafÄ±ndan 17. yÃ¼zyÄ±lda kurulduÄŸu bilinen ve arkeolojik, doÄŸal sit alanÄ± olan bÃ¶lgede, taÅŸtan inÅŸa edilen tek katlÄ± konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta da bir Ã§eÅŸme bulunuyor. Birbirini kuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± Ã§ok net gÃ¶rebilen 3 ayrÄ± yamaÃ§ Ã¼zerine kurulmuÅŸ Santa Harabelerinde mahalle olarak da 7 yerleÅŸim yer alÄ±yor. Bu mahallelerde 18. yÃ¼zyÄ±lÄ±n son yarÄ±sÄ±nda inÅŸa edilen resmi binalar da dikkati Ã§ekiyor. Son yÄ±llarda Ã¶zellikle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± cezbeden Santa Harabeleri, yerli ve yabancÄ± turistlerce de keÅŸfedilmeyi bekliyor.

Â "Santa, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane iÃ§in Ã¶nemli bir deÄŸerdir"

GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Valisi Kamuran TaÅŸbilek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DumanlÄ± kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunan Santa Harabeleri'nin GÃ¼mÃ¼ÅŸhane iÃ§in Ã¶nemli bir deÄŸer olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Santa'nÄ±n, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin kÃ¼ltÃ¼rel ve doÄŸal aksÄ± iÃ§erisinde Ã§ok Ã¶zel bir anlam ifade ettiÄŸini vurgulayan TaÅŸbilek, "Santa, Ã§evresiyle beraber bir tarafta SÃ¼mela, Ã‡akÄ±rgÃ¶l, bir tarafta TaÅŸkÃ¶prÃ¼, Karaca MaÄŸaramÄ±z, Limni GÃ¶lÃ¼mÃ¼z, bu tarafa geÃ§tiÄŸimizde Ã–rÃ¼mcek ormanlarÄ±mÄ±zla GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin Ã¼lkemize sunduÄŸu Ã§ok Ã¶zellikli bir turizm destinasyonudur." dedi.Â TaÅŸbilek, geÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla Santa'ya ulaÅŸÄ±mla alakalÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± giderebilmek amacÄ±yla yol Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â "Bu yÄ±l inÅŸallah yol Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± da tamamlanmÄ±ÅŸ hale getireceÄŸiz. Bu faaliyete geÃ§tikten sonra Santa antik kenti GÃ¼mÃ¼ÅŸhanemize, yakÄ±n Ã§evremize, Trabzon'a gelen turistlerimize daha rahat hizmet sunar hale gelecektir. BirtakÄ±m altyapÄ± faaliyetleriyle ilgili de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± baÅŸlattÄ±k. Ä°nÅŸallah bunlarla beraber Santa, Ã§ok Ã¶zellikli bir turizm destinasyonu olarak bÃ¼tÃ¼n turistlerimizin ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hizmetinde olacaktÄ±r."

Santa harabeleri ziyaretÃ§ilerini bekliyor

"Santa'nÄ±n tek bir kÃ¶y olarak turizm destinasyonuna dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi lazÄ±m"

BÃ¶lgeyi gezen MaÃ§ka Belediye BaÅŸkanÄ± Koray KoÃ§han da Santa Harabeleri'nin bÃ¶lgenin Ã¶nemli bir turizm destinasyonu olduÄŸunu ifade etti.Â Kendisinin de Santa Harabeleri'ne gezmek amacÄ±yla geldiÄŸini aktaran KoÃ§han, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Santa, bu bÃ¶lgede YeÅŸil Yol'un Ã¼stÃ¼nde kalan Ã¶nemli bir uÄŸrak destinasyonu. Åžu ana gelebilmiÅŸ bir kilisesi, etrafÄ±nda birÃ§ok Ã§eÅŸmesi ve orijinal evleriyle beraber gÃ¼zel bir destinasyon. O nedenle de buradaki tarihi eserlerin bir an Ã¶nce restore edilmesi ve oranÄ±n gerÃ§ek anlamda tek baÅŸÄ±na, tek bir kÃ¶y olarak turizm destinasyonuna dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi lazÄ±m."Â KoÃ§han, bÃ¶lgenin SÃ¼mela ManastÄ±rÄ±'na gelen turistler aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, Santa'nÄ±n diÄŸer turizm destinasyonlarÄ±na ulaÅŸÄ±m ve konum aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli bir noktada bulunduÄŸunu kaydetti.Â Santa'nÄ±n turizm anlamÄ±nda geliÅŸeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KoÃ§han, "Bu da gerÃ§ekleÅŸtirilirse Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 2-3 yÄ±lda Ã¶zellikle YeÅŸil Yol'un da o bÃ¶lgeden geÃ§mesiyle beraber turizm potansiyelinin giderek daha da artacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." dedi.

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Santa harabeleri ziyaretÃ§ilerini bekliyor

Â Gezginlerden Ã–mer AdÄ±gÃ¼zel de Santa Harabeleri'nin ve bÃ¶lgedeki tarihi yapÄ±larÄ±n korunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.Â AdÄ±gÃ¼zel, "Bu kÃ¼ltÃ¼r hazinesinin turizmde daha da Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yorum." ifadesini kullandÄ±.

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