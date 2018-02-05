Samsun Karadeniz’in turizm merkezi olmaya aday

Samsun, deniz turizmine yönelik mavi bayraklı plajları, doğa turizmine yönelik Amazon ve Bayrak Tepe Tabiat Parkları ve Şahinkaya Kanyonu, kültür turizmine yönelik Amazon Köy ve Kurtuluş Yolu Projesi ile geçtiğimiz yıl 325.851’i yerli, 54.395’i yabancı olmak üzere toplam 380.246 turisti ağırladı. Şehir eşsiz doğası, zengin tarih-kültür mirası ve zengin mutfak kültürü ile yerli ve yabancı konuklarını bekliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ‘’Turizm dünyanın bütün şehirlerinin tercih ettiği ve para kazanmaya çalıştığı bir sektör. Türkiye’de Marmara, Ege ve Akdeniz Havzalarında yoğunlaşan ülke turizmini neden biraz da Karadeniz ve Orta Anadolu’ya çekmeyelim. ‘Tarihimize sahip çıkıyoruz’ sloganı ile tarih turizmine yönelik imkan ve potansiyellimizi ortaya çıkararak, doğanın sunduğu güzelliklere yatırımlar yaparak, kültürel varlıklarımızı zenginleştirerek, gastronomi alanındaki zenginliğimizi fark ettirerek elimizi kaldırdık ve biz de varız dedik. Temiz, altyapı çalışmaları tamamlanmış, yürüyüş parkurları, şehir parkları, sahil şeridi tesisleri ile modern bir şehir yaptık, şık konaklama tesisleri ve restoran yatırımları yaptık.’’ diyor.





Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde…

Samsun Belediyesi’nin öncülüğünde uluslararası turizme kazandırılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin, ‘Dünya Mirası Listesi’ne alınması için UNESCO ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeryüzünün en verimli sulak alanlarından biri olan ve uluslararası Ramsar alanı da olan Kızılırmak Deltası, mikro ve makro faunanın çok yüksek üretim düzeyine ulaştığı bir alan. Göç sırasında Karadeniz’i doğrudan aşan kuş türleri için hayati önem taşıyan delta, bu kuşların uçuş hazırlığı ve uçuş sonrası dinlenebildikleri, beslenebildikleri ve korunabildikleri tek alan. Muazzam bir biyolojik çeşitlilik barındıran ve büyük bölümü milli park statüsünde koruma altında bulunan delta içindeki Kuş Cenneti bünyesinde; 1.100 kuş türü yaşarken, bu türlerin yüzde 40'ı yani yaklaşık 460 çeşidi Türkiye'de belirlendi. Bu kapsamda kuş cennetini ulusal ve uluslararası turizme kazandırmak ve ekolojik koruma amacı ile gerekli bakım ve müdahale ünitelerini oluşturuldu. Yapılan alt yapı ve koruma yatırımları ile Samsun Kızılırmak Deltası, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne adaylık sürecini tamamlayarak, UNESCO Dünya Miras Merkezi’nin resmi web sitesinde geçici listedeki yerini aldı.

Milli mücadele ruhu ‘Kurtuluş Yolu Projesi’ ile yaşatılacak.

Milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını Samsun’da atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kavak, Havza ve ardından Amasya’ya uzanan ilk yolculuğunun gün ışığına çıkarılması için, Samsun Büyükşehir Belediyesi ‘Kurtuluş Yolu Projesi’ni tasarladı. Atatürk’ün, kurmaylarıyla birlikte Amasya sınırına kadar geçtiği tarihi yol ve güzergâh üzerindeki kültürel eserleri gelecek kuşaklara aktarmak için Samsun’dan Havza’ya, oradan da Suluova üzerinden Amasya’ya gittiği güzergâh turizm ögesi haline getirilecek. Belediye’nin yürüttüğü çalışmalar sonucu rota üzerinde yer alan menfez, köprü, han, sanat yapıları ve 1919’dan günümüze ulaşan konut kalıntıları tespit edilerek, koruma altına alındı. Yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan Kurtuluş Yolu Projesi ile Samsun’un tarih turizmine yönelik yatırımlarına bir yenisi eklenecek.

Amazon Köyü’ne 103.254 ziyaretçi…

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 19 Mayıs Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Amazon Köyü, 2017 yılında ulaştığı 103.254 ziyaretçi ile Samsun’a gelen turistlerin uğrak noktaları arasında. Amazon Adası içerisinde yer alan 2.5 dönümlük Amazon Köyünde, efsaneye göre, Samsun‘un Terme ilçesi Gölyazı Beldesi’nde yaşadıkları tahmin edilen amazon kadınlarının yirminin üzerinde heykeli bulunuyor. İsmini Temiskira‘da (Terme) yaşadıkları düşünülen Amazonlardan alan yapay köyde, anaerkil bir toplum olan amazonların temsili heykeller, kabartmaları, günlük yaşamlarından kesitler ve eşyaları yer alıyor. Amazon savaşçısı heykeli, 12.5 metre yüksekliğe ve 4 metre genişliğiyle Samsun’un pek çok noktasından görülebiliyor.

Avrupa’nın en prestijli 6. müzesi ‘’ Samsun Kent Müzesi’

Bir şehrin kültürel dokusunu ortaya çıkarma ve kültürel seviyenin maksimum düzeye ulaşmasını sağlama noktasında, kentteki kültür-sanat faaliyetleri ve müzeler etkin rol oynuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi; Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi ve Müze Evi, Gazi Müzesi ve Kent Müzesi ile Samsun’un siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel yapısını çeşitli tarihsel dönemler çerçevesinde gün yüzüne çıkıyor ve topluma müze bilinci aşılıyor. Avrupa Müze Akademisi’nin (EMA) gerçekleştirdiği ve 154 müzenin katıldığı Avrupa’nın en prestijli müzeleri sıralamasında, Avrupa’nın en prestijli altıncı müzesi seçilen Samsun Kent Müzesi, uluslararası arenada başarı sağlamıştır.

Golf turizminde iddialı…

Turizm çeşitliliğini artırmak ve uluslararası golf turnuvalarına ev sahipliği yapmak amacı ile hayata geçirilen 300 dönümlük alan üzerinde kurulu 9 delikli golf sahası ve Samsun Golf Kulübü, 2016 yılında hizmete girdi. Türkiye’nin en büyük ikinci golf sahası olarak öne çıkan Samsun Golf Sahası, deniz dolgusu ile oluşturulan alana yapılmış dünyanın ilk ve en büyük golf sahası… 1 yıl içinde 250 profesyonel golfçüye ve 3 müsabakaya ev sahipliği yapan saha, uluslararası müsabakalar ve golf turizmi için çalışmalara başladı.

Zengin yemek kültürüyle gastronomi turizmi gelişiyor…

Samsun doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleri ile olduğu kadar, mutfak kültürüyle de öne çıkıyor. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan coğrafyada mısır, fasulye, lahana ve pancar hala önemli bir tüketim malzemesi. Samsun Belediyesi, gastronomi turizmine yönelik ‘içinde yaşadığın güzelliklerin farkına var’ sloganı ile Samsun'un yöresel otlarını ve ot yemeklerini tanıtmak amacıyla her yıl ‘Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali’ düzenliyor. Festivalin amacı yarışmaya katılan yemeklerin tariflerinin bir kitapta toplayarak, gelecek kuşaklara kalıcı bir kaynak bırakmak. Samsun denince akla gelen en leziz tatlardan biri de Bafra Pidesi. Samsun Belediyesi, Türk mutfağında Bafra’ya özgü tescillenen Bafra pidesinin turizm açısından önemini ortaya koyuyor ve Bafra pidesinin turistik tanıtımına yönelik çalışmalar sürdürüyor.

Turizm çeşitliliği ile ulusal ve uluslararası turizm hareketi artacak…

Kültür, doğa, deniz ve spor turizmi açsından zengin turizm çeşitliliğine sahip Samsun, 4 mevsim turizm potansiyeli ile dış turizm yanında iç turizminin de ilgisini çekebilecek önemli bir şehir. Doğa ile iç içe sahilleri, tarihi, Akdağ’ın ihtişamı ve yaylaları, Yeşilırmak deltasının yarattığı eko-turizm fırsatları ve zengin mutfağı ile Karadeniz’in en önemli turizm kenti olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu doğal güzelliklerle Samsun’da, kayaktan yüzmeye, doğa turizminden yayla turizmine kadar birçok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Artan turizm yatırımlarıyla yaygınlaşan 5 yıldızlı oteller ve konaklama tesisleri bugün binlerce kişiyi ağırlıyor.

Samsun’un turizm varlıkları açısından zenginleştirilmesi ve bu varlıkların ortaya çıkarılması için yapılan yatırımların yanında konaklama ve hizmet merkezlerinin çoğaltılması yönünde de yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yılmaz “ turizmde başarıya ulaşmanın en önemli alanlarından biri nitelikli konaklama yeterliliği ve hizmet kalitesinin artırılmasıdır. Şu anda 5 yıldızlı ulusal ve uluslararası oteller kentimizde yatırım yaptı. Restoranlarımız, kafelerimiz ve hizmet noktalarımız son derece şık ve başarılı konseptler ile hizmet veriyor. Mavi bayraklı 7 plajımız ile şehrin her noktasından denize girilebiliyor. İl ve ilçeler çok değerli doğa ve kültür varlıkları ile zengin bir turizm çeşitliliğine sahip. Turizme önemli yatırımlar yaptık sıra pazarlama aksiyonlarında. Bu amaçla ulusal ve uluslararası fuarlara katılıyoruz, tanıtım günleri yapıyoruz. Körfez ülkeleri, Arap Yarım Adası, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna hedef pazarlarımız. Buralardan direk uçuşlar için görüşmeler yapıyoruz. Rus Havayolları direk uçuşlara başladı” diyor.