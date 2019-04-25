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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
25.04.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyündeki kaya mezarları, Kızılırmağı besleyen Devrez Çayı'nın kenarında bulunuyor. Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezarlar çakıl taşlı tortul kaya özelliği taşıyor.

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Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezarlar çakıl taşlı tortul kaya özelliği taşıyor. Çankırı’ya 69 km mesafedeki Orta ilçesinin 8 km kuzeydoğusunda yer alan Sakaeli Köyü’nde yer alıyor. Genel olarak Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezarlar, köyün sırtını yasladığı tepenin güneyde dik inen yamaçlarında bulunuyor. 

Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor

Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor


Çakıl taşlı tortul kaya özelliği taşıyan tepenin yüzeyindeki oyukların yere yakın olanları köy halkı tarafından önü kapatılmak suretiyle değişik maksatlarla kullanılıyor. Kare, dikdörtgen planlı, düz kubbe ve semerdam tavanlı bu oluşumlar çeşitli yükseklik ve genişlikteki oyuklardan oluşuyor.

Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor



Oluşumda bazen tek bölmeli, bazense basamakla inilen iki odalı bölmeli ya da pencere aydınlatmalı bölmelere rastlamak mümkün. Duvarlara açılmış küçüklü büyüklü nişler mezar odası ve ikamet amaçlı olarak kullanılmıştır. Bir kısmının girişleri kemerli ve içlerinde ölü sedirleri mevcuttur. Oluşumda oyuklar arasında 27 basamakla inilen su bulunan bir bölüm de yer almaktadır.

Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor


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