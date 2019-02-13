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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rekortmen pilot açıkladı! "Taksi fiyatına Kadıköy´den Taksim´e uçacaksınız"
Seyahat
DHA
13.02.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Rekortmen pilot açıkladı! "Taksi fiyatına Kadıköy´den Taksim´e uçacaksınız"

Güneş enerjisi kullanarak uçan Solar Impulse uçağıyla dünya turu gerçekleştiren rekortmen pilot Andre Borschberg, önümüzdeki 15 yılda şehir içinde pilotsuz, elektrik motorlu hava araçları ile ulaşımın sağlanacağını söyledi. Borschberg, "Yeni nesil hava araçlarıyla sessiz, çevreyi kirletmeden ve uygun teknolojiyle belki de taksi fiyatına Kadıköy´den Taksim´e uçacaksınız. Bu günler hiç de uzak değil" diye konuştu.

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Bir etkinlik için İstanbul´a gelen Borschberg, “2003’te yola çıktığımızda ‘enerjiyi güneşten sağlayıp elektrik motoru ile uçacağız’ dediğimizde insanlar ‘Fikir güzel ama elektrikli uçakların geleceği yok’ diyordu. Biz bunu başardık. Şimdi 15 yıl sonra artık insanlar elektrik gücünün havacılıkta yeni bir çığır açacağına inanıyor. Neden? Çünkü çok verimli, çevreci ve ucuz” dedi.

KADIKÖY´DEN TAKSİME 10 DAKİKA

Mevcut sistemlerin çok verimsiz olduğuna dikkat çeken Borschberg, “Aracınızın deposuna 3 litre yakıt koyuyorsunuz. İki litresi ısınmaya, kalan bir litre de sizi ileri götürüyor. Elektrik motorları inanılmaz verimli. Yeni nesil hava araçları ile sessiz, çevreyi kirletmeden ve uygun teknoloji ile belkide taksi fiyatına Kadıköy´den Taksim´e uçacaksınız. Bu günler hiç de uzak değil” diye konuştu.

Rekortmen pilot açıkladı Taksi fiyatına Kadıköy´den Taksim´e uçacaksınız



HAYAL EDİN

Yenilikleri hayata geçirmek için önce hayal etmek gerektiğine dikkat çeken İsviçreli pilot, “Ben küçükken, havacılığın öncülerinden biri olmayı hayal ederdim. Hayat, yapılamazı yapmak demek. Hayal ettikten sonra inanacaksınız. Sonra da bu konuya yeteri kadar enerji verebilirseniz inanılmazı başarabilirsiniz. İmkansız diyenlere inanmayın. Her zaman bir çözüm vardır” dedi.

ELEKTRİKLİ UÇAK PROJESİ GELİŞTİRİYOR

Borschberg, deneyimlerini yeni nesil, tek motorlu bir elektrikli eğitim uçağına aktarıyor. Tasarım ve imalatı tamamlanan uçak bir ay içinde uçacak. İkinci proje ise şehir içinde insanları taşıyan `uçan taksi´.

Rekortmen pilot açıkladı Taksi fiyatına Kadıköy´den Taksim´e uçacaksınız



8 UÇUŞTA 20 BİN KİLOMETRE

İsviçre merkezli Solar Impulse, kanatlarının üzerinde taşıdığı güneş panellerinden elde ettiği enerji ile sekiz etaptan oluşan dünya turunu 2015-2016 arasında 20 bin kilometre yol kat ederek gerçekleştirdi. 255 saat havada kaldı. Eşi Türk olan Borschberg ve proje ortağı Bertrand Piccard dönüşümlü olarak 71,9 metre kanat açıklığına sahip, 1400 kilogram Solar Impulse adı verilen uçağın da bizzat pilotluğunu dönüşümlü olarak yaptı. Bu uçuş sırasında 10 farklı havacılık rekoru kırıldı.

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