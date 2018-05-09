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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Haber
09.05.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Okuma tarzımızı belirleyen kent

Gutenberg matbaayı icat ederek dünyada büyük değişimlere yol açtı. İlk başlarda hoş karşılanan bu icadın zamanla 'yıkıcı' gücü ortaya çıktı. Ama bu büyük buluşu yapan adam hak ettiği ilgiyi görebildi mi? Mezarının üstüne kaldırım döşenmesi birçok şeyi açıklıyor... Peki Gutenberg yaşadığı kentte ne kadar iz bıraktı?

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Almanya'nın Ren Nehri kıyısındaki Mainz kenti şarabı, katedrali ve Avrupa'yı matbaa ile tanıştıran Johannes Gutenberg'i ile ünlü. Bunlar ilk bakışta birbiriyle alakasız görünse de burada karşılıklı etkileri şüphesiz. 1399-1468 yılları arasında bu kentte yaşamış olan Gutenberg'e adanmış bir müze var şehir merkezinde. Avrupa'da ilk hareketli metal matbaayı icat eden Gutenberg bu buluşuyla Batı dünyasını Orta çağ'dan moderniteye taşıdı.

Okuma tarzımızı belirleyen kent

Aslında Çinliler ondan yüzlerce yıl önce ahşap kalıplarla baskı yapmaya başlamıştı. 868 yılında baskı ile yapılan ilk kitap Çin'in kuzey batısında bir mağarada bulundu. Ama Çincenin karmaşıklığı ve kaligrafiye önem verilmesi gibi nedenlerle hareketli matbaa doğuda popüler olmadı. Oysa Gutenberg'in matbaası Avrupa'daki yazı sistemine uygun olduğu gibi, ortaya çıkışı da bölgenin etkilerini taşıyordu.

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Almanya’da sıra dışı bir gezi: Öğrenci hapishanesi (Heidelberg)
Almanya’da sıra dışı bir gezi: Öğrenci hapishanesi! (Heidelberg)

Orta çağda Mainz, Roma İmparatorluğu'nun en önemli katedral şehirlerinden biriydi; kilise ve başpiskoposun büyük bir siyasi gücü ve etkisi vardı. Girişimci bir asilzade olan Gutenberg, kilisenin dini kitapları çoğaltma yönteminin geliştirilmesi gerektiğini fark etmişti. El yazısıyla kopyalama çok yavaş ve emek isteyen bir süreçti. Kitap talebini bu şekilde karşılamak mümkün değildi. Gutenberg'in matbaası bir rahibin el yazısıyla bir günde yazdığının 200 katı ürün verecekti. Gutenberg Müzesi'nde ilk matbaanın nasıl çalıştığını görebiliyorsunuz. Isıtılıp sıvı hale getirilen metal alaşım harf kalıplarına dökülüyor. Soğuyuna bu harfler dizilerek kelime ve cümleler oluşturuluyor. Bunlara mürekkep sürülüp üzerine ağırlık uygulanarak kağıda baskı yapılıyor.

Okuma tarzımızı belirleyen kent

Gutenberg'in baskı matbaasının şarap yapmak için üzümleri ezen mekanizmaya benzediği görülüyor. Romalılar bu bölgede şarap yapımını geliştirmiş ve üzüm çeşitleriyle ünlü Mainz Almanya'nın şarap merkezlerinden biri haline gelmişti. Müzede, 42 satırlı Gutenberg İncili'nin basımı sergileniyor. Batı dünyasında matbaada basılan ilk kitap buydu. Yuhanna İncili olarak bilinen kitap şöyle başlıyordu: "Başlangıçta söz vardı." Yazı, iletişimdeki ilk devrim olarak bilinir. Gutenberg'in matbaası ise kitle iletişiminde bir devrim anlamına geliyordu. 15 yıllık bir çalışmanın ve büyük bir yatırımın ardından Gutenberg ilk incili 1455'te bastı. Bu ilk basımda üretilen 150-180 İncil'den günümüze sadece 48 tanesi ulaşabildi.

Okuma tarzımızı belirleyen kent

Müzede bunlardan ikisi sergileniyor. Ama aynı matbaadan çıkmış olmalarına rağmen farklılıkları var. Zira basım sonrasında alıcının zevkine göre bazı harfler renklendiriliyordu. Gutenberg'in İncil'leri büyük ilgi gördü. Başlangıçta kilise dini kitapların matbaada basılmasını olumlu karşıladı. Böylece Hristiyanlığın mesajları daha geniş alanlara yayılıyor ve insanların günahlarının affedildiğini belirten belgeler para karşılığı satılarak gelir elde ediliyordu. Ama yakında kitabın 'yıkıcı' gücü de ortaya çıkacaktı. 1470'lerde birçok Avrupa kentinde matbaa kurulmuş, 1500'lerde dört milyon kadar kitap basılıp satılmıştı. Bunlar arasında farklı fikirler ileri süren kitaplar da vardı. Örneğin Martin Luther, 95 Tez yazısında, kilisenin günahları bağışlayan belge satışını eleştiriyordu. Luther1517'de bu yazıyı Wittenberg kilisesinin kapısına asmış, birkaç yıl içinde 300 bin kopyası basılıp dağıtılmış ve Reformasyon ve kilisedeki bölünme sürecine yolu açmıştı.

Okuma tarzımızı belirleyen kent

Gutenberg matbaasıyla dünya üzerinde büyük etkide bulunmuş olsa da kendisi hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Christofsstraße caddesinde doğduğu köşede bir levhada adı yazılı, ama doğduğu ev çoktan yıkılmış, yerinde bir eczane var şimdi. Gutenberg'in yattığı mezarlığın üzerine kaldırım döşenmiş. Şehrin birçok köşesinde heykelleri olsa da Gutenberg'in neye benzediğini kimse bilmiyor. Bu heykellerde sakallı görünüyor ama öyle olması pek muhtemel değil. Gutenberg soylular sınıfındandı ve o dönem sadece Yahudiler ve kutsal yerleri ziyarete gidenler sakal bırakırdı.

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Ahşap ve kil eserler zamana meydan okuyor
Ahşap ve kil eserler zamana meydan okuyor!

Gutenberg'in izleri şehirden silinmiş olsa da buluşunun etkileri bugün her yerde görülebilir. İletişim uzmanı Profesör Bill Kovarik'e göre, "Medyanın maliyeti ucuzladığında daha fazla insanın sesi duyulabilir"; böylece toplumda gücün dağılımı daha dengeli ve sosyal değişim tetiklenmiş olur. Ancak yaşadığımız dönemdeki dijital devrimi matbaa öncesi döneme benzetenler de var. Güney Danimarka Üniversitesi'nden Dr. Thomas Pettitt'e göre, matbaa öncesi dönem ile İnternet çağı arasında paralellikler var. "Matbaa ile anlatımda istikrar sağlandı; kitaplaşan eserler otorite kazandı, basılı haber doğruluk. Matbaadan önce haberin doğruluğu şüpheli ve söylentiyle eşanlamlıydı. Bugün de haber-sonrası dönemdeyiz; yalan ve sahte haber pazarlayıcıları, meşru basını sahte haber yaymakla suçluyor ve yaptıkları yanına kalıyor." 21. yüzyıldaki dijital devrimin etkileri de belli ki kendisinden önceki matbaa devrimi gibi yüzyıllar boyunca hissedilmeye devam edecek.

Okuma tarzımızı belirleyen kent

Kaynak: Madhvi Ramani / BBC Travel

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