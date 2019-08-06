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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nüzhetiye Şelalesi fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
06.08.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Nüzhetiye Şelalesi fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Kocaeli'de, doğal güzelliğiyle büyüleyen ve yazın soğuk suyuyla serinleten Nüzhetiye Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarınca keşfedilmeyi bekliyor.

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Samanlı Dağları'nın üzerinde yer alan orman köylerinden biri olan Nüzhetiye köyünde bulunan ve köyle aynı adı taşıyan şelale, 5 kilometrelik yürüyüş parkurundan oluşuyor. Nüzhetiye şelalesi, doğa tutkunlarına unutulmayacak bir macera, fotoğraf tutkunlarına ise her zaman yakalayamayacağı kareleri çekme fırsatı tanıyor. Sıcak günlerde doğaseverlerin en çok tercih ettiği parkur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Kocaeli Doğa Rotaları" içerisinde de yer alıyor. Kısa olması dolayısıyla yılın dört mevsiminde yürünebilse de genellikle sıcak günlerde tercih edilen parkur, doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Nüzhetiye Şelalesi fotoğraf tutkunlarını bekliyor



Kocaeli, trekking ve doğa sporlarının başkenti olacak

Güzellikleri yıllarca sanayinin gölgesinde kalan Kocaeli, trekking ve doğa sporlarının başkenti olmayı hedefliyor. Bu kapsamda çalışmalar yapan ekipler, dağları, vadileri, kıyıları ve kanyonları fotoğraflayıp, Kocaeli'nin "doğal" ve "kültürel" rotaları belirleyerek 4 ana başlık altında topladı. Bu doğrultuda, tematik parkurlar, günübirlik yürüyüş parkurları, vadiler içerisinde kanyon geçişleri ve dağ bisikleti parkurları belirlendi. Ayrıca spor tutkunları için "Kocaeli Doğa Yürüyüş Parkurları" kitabı ve "Kocaeli Yürüyüş Parkurları" mobil uygulaması oluşturuldu.

Nüzhetiye Şelalesi fotoğraf tutkunlarını bekliyor


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