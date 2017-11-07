Neolokal pop up yemekleri

Üç yıldır sürdürdüğü sürpriz yemeklerinin bu ayki misafirleri Londra’da yaşayan Meksikalı ve İngiliz şefler Tobyn Excell ve Santiago Lastra. Misafir şefler, Kilyos sahili, Belgrad ormanları ve Şile ormanlarında topladıkları yenilebilir bitki ve otlarla hazırlayacakları menüyü, 9 Kasım 2017 Perşembe akşamı Neolokal konuklarıyla paylaşacak.

Tobyn Excell hakkında



İngiltere doğumlu şef Tobyn Excell, yerel doğal kültürünü daha fazla öğrenebilmek için Londra’yı terk etmeden önce şehrin en iyi restoranlarında 10 yıl eğitim aldı. Eski bir antropoloji öğrencisi olarak, yerel toplulukların tarihsel olarak çevreleriyle nasıl sürdürülebilir yaşadıklarını keşfetmeye çalışıyor. Bu yolculuk onu daha öteye ve geniş bir vizyona taşıdı. Bir dönem Nordic Food Lab’da ve ünlü Forager Miles Irving ile 1 yıl çalıştı.

Santiago Lastra hakkında

Meksika’nın genç seyyah şefi Santiago Lastra, mesleki kariyerine 15 yaşında Mor adında bir italyan restoranında başladı. Ünlü şefler Josefina Santacruz ve Federico Lopez ile birlikte çalıştı. Eğitimini Coronado Enstitüsünde ve Basque Culinary Center’da avant-garde gastronomi bölümünde tamamladı. San Sebastian’da Mugaritz’de, Kopenhag’da Bror’da, Pamplona’da Hotel Europa’da çalıştıktan sonra, bu sene Noma’nın Meksika’da açtığı restoranda proje müdürlüğü yaptı.