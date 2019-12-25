MÃ¼zebÃ¼s, 16 yÄ±lda yarÄ±m milyon Ã¶ÄŸrenciye ulaÅŸtÄ±

Ã‡ocuklarÄ±n sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel geliÅŸimlerine destek vermeyi amaÃ§layan Rahmi M. KoÃ§ MÃ¼zesi'nin gezici mÃ¼ze projesi "MÃ¼zebÃ¼s", TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerle buluÅŸmaya devam ediyor. MÃ¼zeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlar ve uzaklÄ±k gibi nedenlerle mÃ¼zeye gidemeyen Ã¶ÄŸrencilere ulaÅŸmak iÃ§in ilk olarak 2003'te Siirt'ten yola Ã§Ä±karak, 16 yÄ±lda TÃ¼rkiye'yi dolaÅŸÄ±p 2 bin 299 okula giden MÃ¼zebÃ¼s, yaklaÅŸÄ±k 500 bin Ã¶ÄŸrenciye ulaÅŸtÄ±.

YarÄ±m milyonluk baÅŸarÄ± Yalova'da kutlandÄ±

MÃ¼zebÃ¼s'Ã¼n bu baÅŸarÄ±sÄ± 2019-2020 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± yolculuÄŸunun Yalova duraÄŸÄ±nda EsenkÃ¶y Adnan Kaptan Ä°lk ve Ortaokulunda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±. TÃ¶rene EsenkÃ¶y Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Temel, Yalova Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali Tosun, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ± HÃ¼seyin Ã‡ibir ve Ahmet AydÄ±n, Ã‡Ä±narcÄ±k Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kemal KaradaÄŸ, Rahmi M. KoÃ§ MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ErtuÄŸrul Duru, Rahmi M. KoÃ§ MÃ¼zesi EÄŸitim BÃ¶lÃ¼mÃ¼ DanÄ±ÅŸmanÄ± Emine Bayam, EÄŸitim BÃ¶lÃ¼mÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YeÅŸim Ã–zturan, Ã‡Ä±narcÄ±k EsenkÃ¶y Adnan Kaptan Ä°lk ve Ortaokulu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Sabih Erincik'in yanÄ± sÄ±ra Ã¶ÄŸretmenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.

Rahmi M. KoÃ§ MÃ¼zesi EÄŸitim BÃ¶lÃ¼mÃ¼ DanÄ±ÅŸmanÄ± Emine Bayam, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, projenin nasÄ±l ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "UzaklÄ±k, zaman bulamama, maddi imkansÄ±zlÄ±k gibi nedenlerle mÃ¼zemize ulaÅŸamayan Ã§ocuklara nasÄ±l ulaÅŸabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. 'Onlar bize gelemiyorsa biz onlarÄ±n ayaÄŸÄ±na gideriz' dedik. MÃ¼ze koleksiyonunu eÄŸitim iÃ§in kullanmak amacÄ±yla yola Ã§Ä±ktÄ±k. AynÄ± zamanda projemizin amacÄ± teknolojinin geliÅŸim sÃ¼recini Ã¶ÄŸrencilere Ã¶ÄŸretmek, teknolojinin getirdiÄŸi sorunlarla ilgili gÃ¶rev ve sorumluluklar hakkÄ±nda Ã¶ÄŸrencileri dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rebilmek, tarihi eserlerimizi korumak ve kÄ±ymetini bilmektir. MÃ¼zebÃ¼s, Ã§ocuklara baÅŸka bir dÃ¼nyanÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor. OnlarÄ±n ufuklarÄ±nÄ±n geniÅŸlemesine ve unutamayacaklarÄ± anlar yaÅŸamasÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yor."

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"Hayalimiz ikinci aracÄ± yola Ã§Ä±karmak"

Rahmi M. KoÃ§ MÃ¼zesi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ErtuÄŸrul Duru da "Ne gÃ¼zel ki 500 bininci Ã¶ÄŸrenci bÃ¶yle cennet bir beldeden Ã§Ä±ktÄ±. Biz bu projeyi yÃ¼rekten destekliyoruz. Sizlerin beÄŸenisi, ilgisi bizleri coÅŸturuyor." ifadelerini kullanarak, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na desteklerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti. Rahmi M. KoÃ§ MÃ¼zesi EÄŸitim BÃ¶lÃ¼mÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YeÅŸim Ã–zturan ise mÃ¼ze olarak sÃ¼rekliliÄŸi ve verimliliÄŸi olan eÄŸitim projelerini hayata geÃ§irdiklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"MÃ¼zebÃ¼s'Ã¼n baÅŸarÄ±sÄ± hepimizi gururlandÄ±rÄ±yor. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, il ve ilÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlerimiz, okul yÃ¶neticilerimizin de desteÄŸiyle bugÃ¼nlere ulaÅŸtÄ±k. En Ã¶nemlisi de TÃ¼rkiye'nin her kÃ¶ÅŸesindeki Ã¶ÄŸretmenlerimizden 'Bizim okulumuza da gelin, Ã¶ÄŸrencilerimizi mÃ¼zeyle buluÅŸturun' ÅŸeklinde Ã§ok sayÄ±da mesaj alÄ±yoruz. Hepsine tek tek cevap veriyoruz. EÄŸitime Ã§ok deÄŸer veriyoruz, gece-gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizler iÃ§in MÃ¼zebÃ¼s eÅŸittir gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k. MÃ¼zelere daha fazla Ã§ocuk gidebilsin diye bir sosyal sorumluluk projesi baÅŸlatmak istiyoruz. Hayalimiz, ikinci hatta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ MÃ¼zebÃ¼s'Ã¼ yola Ã§Ä±karmak."

MÃ¼zebÃ¼s hakkÄ±nda

YÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 30 il dolaÅŸan MÃ¼zebÃ¼s, her ilde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla seÃ§ilen okullarda, Ã¶ÄŸrencilerle mÃ¼ze objelerini buluÅŸturuyor. MÃ¼zebÃ¼ste ulaÅŸÄ±m, iletiÅŸim, kuvvet, hareket ve Ã§evre bilinciyle ilgili teknolojik geliÅŸimi gÃ¶steren buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, gÃ¼neÅŸ saati, gÃ¼neÅŸ pilli araba gibi 70 obje sergileniyor. Ä°ki eÄŸitmen rehberliÄŸinde objeler hakkÄ±nda Ã¶ÄŸrencilere bilgilerin de verildiÄŸi MÃ¼zebÃ¼s'te aynÄ± zamanda Ã§ocuklar objelere dokunma imkanÄ±na da sahip olabiliyor.