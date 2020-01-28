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Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasında
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasında

Çankırı'daki tuz mağarasının duvarlarına, 1997 yılından bu yana kazı çalışmaları süren "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kalıntılarına ulaşılan hayvanların kabartması işleniyor.

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Çankırı'da asırlardır tuz üretilen mağara, il merkezine 20 kilometre uzaklıkta yerin 150 metre altında bulunuyor. Yıllarca devam eden üretim sonucu mağarada birçok galeri oluştu. Mağaradaki galerilerde Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlayacak temalar oluşturularak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasında



Bu kapsamda mağara duvarlarına, "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kalıntılarına ulaşılan kılıç dişli kaplan, su samuru, üç dişli fil, kısa boyunlu zürafa gibi hayvan türlerinin kabartmasının yapılması kararlaştırıldı. Çankırı Belediyesinde görevli heykeltıraş Sefer Oruç, Erol ile görüşerek bu hayvan figürlerinin fotoğraflarını aldı ve tuz mağarasının duvarlarına 8,5 milyon yıl önce yaşamış hayvanların kabartmasını yapmaya başladı.

Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasında



Bir türün de kaya tuzundan heykeli yapılacak

Sefer Oruç, Çankırı Belediyesinin Yeraltı Tuz Şehrini Turizme Açma Projesi kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Tuz mağarasında sanatsal çalışmalar yaptığını aktaran Oruç, yerin 150 metre altının sanat atölyesine dönüştürülmesi ve bu tür eserler üretilmesinin ilk kez gerçekleştirilmiş bir şey olabileceğini ifade etti.  Çankırı'da milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin rölyefini yapacaklarını belirten Sefer Oruç, "11 hayvan türünün rölyefini yapıyorum. Kılıç dişli kaplan ve atların atası olarak tabir edilen hayvan figürünü tamamladık. Bir türün de kaya tuzundan heykelini yapacağım" dedi.

Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasında



Kabartma çalışmasına başlamadan önce kaya tuzuyla kaplı duvarları düzleştirdiğini, sonra figürün çizimini yaptığını anlatan Oruç, bir figürü tamamlamak için 15-20 gün uğraştığını vurguladı.

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