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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mardin balon turizmine hazırlanıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.04.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Mardin balon turizmine hazırlanıyor

"Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla başlatılan proje ile sıcak hava balonlarının ilk test uçuşu gerçekleştirildi.

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Mardin Cumhuriyet Meydanında, bağlı test uçuşu ile ilk kez havalanan sıcak hava balonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gelecek günlerde, gün doğumunda hava koşullarına göre uçuşların yapılması planlanıyor.

Mardin balon turizmine hazırlanıyor


Vali Mustafa Yaman, bu yıl Mardin'e 5 milyon turist beklediklerini, alt yapı çalışmalarını yaptıklarını belirterek, bu çalışmalardan birinin de uçan balon turları olduğunu söyledi. Yaman, "Bağlı test uçuşları yapılıyor. Şu anda halkımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Önümüzdeki hafta serbest uçuşlar başlayacak. İnanıyorum ki en kısa süre içerisinde en iyi uçan balon destinasyonu burada olacak. Mardin'de görülmesi gereken yerler çok fazla. Eski Mardin üzerinde uçmanın çok keyifli olacağını düşünüyoruz. Belki de Türkiye'nin en güzel seyirlik uçan balonları burada olacak. Bu yıl yoğun bir turizm hareketliliği bekliyoruz" dedi.

Mardin balon turizmine hazırlanıyor


Ticari uçuşlar da başlayacak
Balon uçuşları koordinasyon sorumlusu Ömer Kafkas ise önümüzdeki günlerde başlayacak uçuşları, hava durumunun el verdiği ölçüde her gün yapmayı planladıklarını söyledi. Gün doğumunda eski Mardin üzerinde ve Antik Dara kentinde balon uçuşlarının yapılacağını aktaran Kafkas, şöyle konuştu:"Şu anda bir balonla başlıyoruz, talebe göre sayısını artırabiliyoruz. Deneme uçuşlarını bitirmek üzereyiz. Hazırlıklar bittikten sonra ticari uçuşlar başlayacak. Ulusal ve uluslararası tur operatörlerinden ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Çok ciddi talepler var. Şu anda teknik uçuşlar yapılıyor. Haftaya yavaş yavaş serbest uçuşlar başlayacaktır. Bir ay içerisinde de Mardin bölgesinde ticari uçuşlar başlıyor olacaktır."

Mardin balon turizmine hazırlanıyor

Firma yetkililerinden Kemal Pala, daha önce Kapadokya'da devam eden ve akabinde Pamukkale'de başlanan çalışmaya Mardin'in de dahil edilmesi gerektiğine inandıklarını söyleyerek, "Geçmişte bölgenin talihsiz bir şekilde anıldığı günlerin geride kaldığının bir göstergesidir. Buranın turizmi ve tanıtımı ile yeni ekonomik girdilerin sağlanması için son derece önemli bir çalışma yapıldı" dedi.

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