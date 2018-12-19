Mardin, 2018'de 3 milyon turisti ağırladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriMardin, 2018'de 3 milyon turisti ağırladı
GeriSeyahat Mardin, 2018'de 3 milyon turisti ağırladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mardin, 2018'de 3 milyon turisti ağırladı
Seyahat
DHA
19.12.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Mardin, 2018'de 3 milyon turisti ağırladı

Mardin'de, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla büyük artış kaydedildi. Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen kent bu yılın 11 ayında yaklaşık üç milyon kişiyi ağırladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne de aday olan Mardin, turizmin gözde mekânları arasında yerini alırken, bir zamanlar kapatılan otellerin yerine de artık yenileri açılıyor. İnanç turizmi ve çok sayıda tarihi, kültürel varlığıyla turistler için çekim merkezi olan Mardin’de, terör operasyonlarından sonra huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla büyük artış kaydedildi.

Mardin, 2018de 3 milyon turisti ağırladı

Küllerinden yeniden doğdu

Bu yıl turizmde başarılı bir sezon geçiren Mardin'de kış mevsimine rağmen turist yoğunluğu sürüyor. Kentin cadde ve sokakları yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, sağlanan huzurlu ve güvenli ortamla birlikte kent adeta küllerinden yeniden doğdu.

2016 yılında 4 bin 370'i yabancı olmak üzere toplam 90 bin 20 kişinin konakladığı kentte 2017 yılında ise 237 bin 622'si konaklayan olmak üzere günübirlik ziyaretçilerle birlikte ziyaret eden turist sayısı bir milyonu buldu. Turizmin 12 aya yayılması için ulusal ve uluslararası organizasyonlara ağırlık verilen camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen Mardin’i 2018 yılın ilk 11 ayında ziyaret eden turist sayısı ise yaklaşık üç milyona ulaştı.

Mardin, 2018de 3 milyon turisti ağırladı

Turist sayısında sevindiren artış

Bu yoğunluk Mardin Havalimanı istatistiklerine de yansıdı. Daha önce günde bir iki uçağın sefer yaptığı havalimanındaki uçak trafiği günde ortalama 15’i geçerken, Kasım ayı sonunda ise 667 bin 241 kişi Mardin Havalimanı'nı kullandı.

En fazla ilgi tarihi mekânlara

Mardin’de konaklayan turistler, Mardin Kalesi ve taş mimarili konaklarının yanı sıra inanç turizmi kapsamında en çok Hz. Muhammed’in ayak izinin bulunduğu Sitti Radviye Medresesi, Sakal-ı Şerif’in bulunduğu Ulu Cami, Zinciriye ve Kasımiye’yi geziyor. Turistler ayrıca Hıristiyan dinine mensup Süryanilerin kutsal kabul ettiği Turabdin Dağı’ndaki Mor Gabriel Manastırı ile Meryem Ana Kilisesi, Kırklar Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Dimet Manastırı ve Yezidilerin Midyat köylerindeki tapınakları ziyaret ederek tarihe yolculuk yapıyor.

Mardin, 2018de 3 milyon turisti ağırladı

'Hedefimiz daha büyük rakamlar'

Turist bakımından şehrin bu sene iyi bir çıta yakaladığını ve bu ziyaretleri yılın geneline yayacaklarını aktaran Mardin Valisi Mustafa Yaman, yaşanan bu olumlu gelişmelerden dolayı kentte herkesin yüzünün güldüğünü söyledi. Vali Yamar, "Yılbaşından bu yana, yatılı ve günübirlik şehrimizi ziyaret eden misafir sayımız yaklaşık üç milyon. Son iki yıldır bu şehre huzur ve güven hakim oldu. Vatandaşlarımız ve esnaf bu durumdan oldukça memnun. Herkesin yüzü gülüyor. Bu kararlılığımız devam edecek. Hafta sonları bütün yataklı tesisler dolu. Şu ana kadar yatılı gelen misafir sayımız da 500 bini aştı. Günü birlik gelen ise iki milyonun üzerinde. Yatılı ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık üç milyon turist Mardin'i ziyaret etti.

Yılsonuna kadar bu rakamın daha da artacağını biliyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre Kasım ve Aralık ayında bütün oteller dolu. Oteller gelen rezervasyonları karşılayamıyor. Mardin, son bir buçuk yıldır Türkiye'de merak edilen ve gezilmek istenen şehirlerarasında yer alıyor. Bunu da hep beraber görüyoruz. İnşallah bu böyle devam edecek" dedi.

Mardin, 2018de 3 milyon turisti ağırladı

'Üç yeni otel açıldı yatırımcılar sıraya girdi'

Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri, manastırları ve kiliseleri ile açık hava müzesi görünümündeki kentte bu yıl yaşanan turizm hareketliliği turizmcileri de sevindirdi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, bu yıl üç yeni otelin kentte hizmete girdiğini kaydederek, 2019 yılında turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Turizm yatırımcılarının şehre ilgi duyduğunu vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

‘Otellerde yer bulmak zorlaştı’

"Sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Turizm yatırımları için Türkiye'nin diğer illerindeki yatırımcılarımız Mardin'e ilgi duyuyor. Bugüne kadar ilimize yatırım yapmak isteyen 10’un üzerinde iş insanı var. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Mardin gibi geleceğini turizmde arayan kent için yatak sayımız çok düşük. Bu sayının hızla yükseltilmesi gerekiyor. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde otellerde yer bulmakta ciddi sıkıntı yaşanıyor. Mardin’de turizme yatırım yapanlar çok kısa sürede meyvelerini alacaktır." 

Mardin, 2018de 3 milyon turisti ağırladı

'Son beş aydır otellerimiz yüzde 100 dolu'

Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Mardin turizminde ciddi bir gerileme yaşandığını anlatan Güngör, "Ancak yaptığımız tanıtım ve projelerle emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Geçen yıl günübirlik ziyaretçilerle birlikte turist sayısı bir milyonu bulmuştu. Bu yılın ilk 10 ayında tüm zamanların rekorunu kırarak ziyaretçi sayımız üç milyonu buldu. Mardin son beş yıldır sonbahar mevsiminde hiç böyle bir doluluk oranı görmemişti. Son beş aydır otellerimiz yüzde 100 dolu. 10 ayın ortalama doluluğu ise yüzde 90'larda.

Kapadokya'da iki üç yıl önce yaşanan sorunların ardından tur operatörleri alternatif kültür turu olarak Mardin'i pazarlamaya başladı. Bu çalışmanın ardından ilimize ilgi arttı. Şu anda Koreliler başta olmak üzere, Çin, Japonya gibi Uzakdoğu pazarlarından da turist çekmeye başladık. Biz 2015'te balon izni aldık ancak yaşanan olaylar nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Önümüzdeki dönemde balon firmaları ilk uçuşları başlatacak. Mardin'den kalkıp Dara ve Eski Mardin'in üzerinde gezecekler. Bir firmamız da Mardin'den Midyat'a balon turu düzenleyecek" diye konuştu.

Mardin, 2018de 3 milyon turisti ağırladı

'Mardin'i gezmek bir ayrıcalık'

Kentteki butik otellerde doluluk oranının yüzde 100’lere çıkmasıyla turistlere yönelik değişik sosyal aktiviteler düzenleyen Artuklu Kervansaray sahibi Sebahattin Evrensel, kentin tarihi yapısı ve dokusuyla zamanın canlı bir şahidi olduğunu söyledi. Mardin’i gezip görmenin kent dışında yaşayanlar için bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Evrensel, "Mardin’de üç yıl önce terör nedeniyle turizm baltalandı. Bakanlık ve valilik tarafından yapılan çalışmalarla turizmde ciddi bir akış sağlandı. Mardin’de turizm 12 aya yayılıyor. Gelecekten ümitliyiz. Mardin'in taşı toprağı, kahvesi, cevizliği sucuğu, üzümü, pestili kente özgü ürünler turistler tarafından rağbet görmektedir" şeklinde konuştu.

Televizyonda izleyip geldi

Çanakkale’den Mardin’i görmeye gelen Zeynep Aydın da tarihi kente hayran olduğunu anlatarak, "Mardin'e en son yıllar önce gelmiştim. Mardin benim favori şehrim. Burası şimdi çok daha iyi olmuş. İnsanlar huzur ve güven istiyor. Biz de bu ortamı gördük. Tarihi çarşılarını gezdik. Burası hem inanç çeşitliliği hem de tarih olarak çok güzel bir şehir. Mardin gezilip görülmesi gereken bir şehir" dedi.

Mardin, 2018de 3 milyon turisti ağırladı

Daha önce televizyonda izlediği dizi, belgesel ve filmlerden gördüğü Mardin’i uzun süreden beri ziyaret etmek istediğini anlatan Trabzonlu Ahmet Kardaş da, hoşgörü ve inancın şehrini huzurlu bir şekilde gezmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İmam da papaz da tanıtıma katkı sağlıyor

Mardin’in tanıtımına tarihi cami ve kiliselerde görev yapan imamlar ve papazlar da katkı sunuyor. 800 yıllık Kasımiye Medresesi'nde görevli imam Hazbi Bulut, turistlere medrese ve Mardin’in tarihi dokusu hakkında bilgi verirken, tarihi 1600 yıllık Kırklar Kilisesi'nin Başpapazı Gabriel Akyüz de kilise ve Süryaniler hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor.

Mardin’de ciddi bir turizm artışı olduğunu kaydeden papaz Akyüz, "Özellikle sonbahar ayları ile birlikte her gün yüzlerce turist kafilesi gelerek kilisemizi gezmekte. Bizler de hem Mardinimizi tanıtma hem de kilisemizi tanıtma adına bu gelen misafirlere elimizden gelen ilgiyi göstermekteyiz. Turistlerimize kilise tarihçesini ve Süryanileri anlatıyoruz. Mardin’deki birlik ve beraberlik kültüründen söz ediyoruz. Bundan çok mutluyuz. Turizm sezonunun bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Mardin, 2018de 3 milyon turisti ağırladı

Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacak

Doğu Ekspresi'nin rakibi yola çıktı! Kars'a bilet bulamayanlar buraya geliyor...

Kış turizminin yeni gözdesi Palandöken

İstanbul'un farklı yüzü! Yeşilçam'ın ünlü ismi de burada yaşamıştı...