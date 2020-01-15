MAFOD üyeleri, Bodrum'u fotoğrafladı

Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşen 14. Bodrum Mandalina Hasat Festivali'ne katıldı. 30 kişilik ekiple geziye katılan dernek üyeleri ilk olarak Bodrum merkezini gezdikten sonra tarihi Bodrum yel değirmenlerini de fotoğrafladı. Sanat Güneşi olarak adlandırılan Zeki Müren'in Bodrum'da kaldığı ve şu an müzeye çevrilen evini de gezen grup bol bol fotoğraf çekti. En son Bodrum'un Dereköy Mahallesinde düzenlenen Mandalina Festivaline katılan üyeler, köylüler tarafından mandalinadan yapılan muhtelif yiyeceklerin tadına baktı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Işığın izinde 69. durağımız maviye açılan yolculuğun, güneşin, huzurun şehri Bodrum'daydık. Bodrum Mandalina Hasat Şenliği ve Gümüşlük'te zamanı dondurduk. Işığın izini aradığımız MAFOD Üyelerimiz ve Fotoğraf dostlarımızla anı, anılara katmanın mutluluğunu yaşadık. Bundan sonra da gezilerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.