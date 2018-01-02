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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HürriyetSeyahatLeConte Buzulu araştırması ürkütücü gerçeği gözler önüne serdi
Seyahat LeConte Buzulu araştırması ürkütücü gerçeği gözler önüne serdi
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Seyahat
Hürriyet Haber
02.01.2018 - 11:38| Son Güncelleme:

LeConte Buzulu araştırması ürkütücü gerçeği gözler önüne serdi

Uzmanlar, Alaska'da Tongass Milli Parkı içinde yer alan Hobart Koyu'ndaki LeConte buzuluyla ilgili iki yıllık araştırmayı tamamladı. Yapılan araştırmalar sonucunda buzulun iki yıl içinde rekor bir erime sağlayacağını gösteriyor. İşte detaylar…
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Alaska’daki bu buzulun en önemli özelliği, Grönland’daki buzullarla benzerlik göstermesi. Yapılan ölçümler, Grönland’daki buzulların da aynı şekilde eriyeceğini ve deniz seviyesinin hızla yükseleceğini gösteriyor.

LeConte Buzulu araştırması ürkütücü gerçeği gözler önüne serdi

Alaska Güneydoğu Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalarda fiyordun her on beş saniyede bir fotoğrafı çekildi, ayrıca bir radar buzulun hızını ve yüksekliğini her üç dakikada bir ölçtü. Üniversiteden araştırmaları yürüten bölümün başındaki Christain Kienholz, konuyu şöyle özetledi:

LeConte Buzulu araştırması ürkütücü gerçeği gözler önüne serdi

”Grönland’daki buzullara ulaşmak zor, LeConte onların bir kopyası gibi. LeConte doğrusal olmayan bir buzul sistemi. Buzullar, suyun üstünde seyahat ederler ve eşikler olarak bilinen sığ noktalara ulaştığında dururlar.

Alaskada vahşi yolculuk
Alaska'da vahşi yolculuk

Yani son durak sığlıklardır. Fakat bu noktada LeConte buzulu son noktasından suya düşüyor ve parçalanıyor, bu sefer son nokta bir adım geriye düşüyor ve bu böyle devam ediyor. Buzul da yavaş yavaş geri giderek yok oluyor. Grönland’da da ulaşamadığımız derinliklerde bunun olduğunu düşünüyoruz ve tehlike çok büyük.”

Fotoğraflar: Alamy


Kutuplar çok güzel gelsene…

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