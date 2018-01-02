LeConte Buzulu araştırması ürkütücü gerçeği gözler önüne serdi
Alaska’daki bu buzulun en önemli özelliği, Grönland’daki buzullarla benzerlik göstermesi. Yapılan ölçümler, Grönland’daki buzulların da aynı şekilde eriyeceğini ve deniz seviyesinin hızla yükseleceğini gösteriyor.
Alaska Güneydoğu Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalarda fiyordun her on beş saniyede bir fotoğrafı çekildi, ayrıca bir radar buzulun hızını ve yüksekliğini her üç dakikada bir ölçtü. Üniversiteden araştırmaları yürüten bölümün başındaki Christain Kienholz, konuyu şöyle özetledi:
”Grönland’daki buzullara ulaşmak zor, LeConte onların bir kopyası gibi. LeConte doğrusal olmayan bir buzul sistemi. Buzullar, suyun üstünde seyahat ederler ve eşikler olarak bilinen sığ noktalara ulaştığında dururlar.
Yani son durak sığlıklardır. Fakat bu noktada LeConte buzulu son noktasından suya düşüyor ve parçalanıyor, bu sefer son nokta bir adım geriye düşüyor ve bu böyle devam ediyor. Buzul da yavaş yavaş geri giderek yok oluyor. Grönland’da da ulaşamadığımız derinliklerde bunun olduğunu düşünüyoruz ve tehlike çok büyük.”
Fotoğraflar: Alamy
Kutuplar çok güzel gelsene…
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