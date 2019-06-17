'Lavanta Kokulu Köy' sezona hazır

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde, lavanta üreticileri sezonu iddialı bir şekilde bekliyor. Bir önceki yıla göre konseptlerini geliştiren üreticiler, yerli ve yabancı misafirlerin köyden mutlu ayrılmalarını sağlamak amacıyla özel çalışmalar yapıyor. Köyde işletme sayısında artış olurken, hazır hale getirilen pansiyonlar ve yapılan çevre düzenlemeleriyle gelen misafirler daha rahat bir şekilde ağırlanacak.

"Lavantanın başkenti" ziyaretçilerini ağırlıyor

Yeni sezonda kaliteyi en üst seviyede tutmak ve "lavantanın başkenti" unvanının hakkını vermek isteyen üreticiler, yapılan çalışmalardan ziyaretçilerin memnun olacağı düşüncesinde. Sezona kısa bir süre kalmasına rağmen, erken açan "Lavandula Angustifolia" cinsi lavantalar da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bu bahçelere gelen yerli ve yabancı turistler eşsiz güzellik içerisinde dolaşarak, fotoğraf çektiriyor. Üreticilerden bilgi alan ziyaretçiler, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünü tatma imkanı yakalıyor.









"Sezona bomba gibi hazırız"

Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, Isparta lavantasının Türkiye'de ve dünyada marka haline geldiğini söyledi. "Lavanta Kokulu Köy"ün sürekli kendisini yenilediğini ve geliştirdiğini belirten Sağdaş, köyün yeni sezona çok iyi hazırlandığını vurguladı. Lavanta bahçelerine ziyaretçilerin gelmeye başladığından bahseden Sağdaş, şöyle konuştu:









"Sezona hazırız. Erken açan 'Lavandula Angustifolia' cinsi lavantalarımız ziyaretçi çekmeye başladı. Kuyucak eşittir lavanta. Son yıllarda çiftçilerimiz kırsal turizme alıştı. Her yıl üzerine bir şey koyarak ilerliyoruz. Lavantanın Türkiye'deki başkenti Kuyucak köyü. 3 bin 500 dekarlık alanla lavantayı ve turizmini başlatan yer Isparta'dır. Sezona bomba gibi hazırız." Üreticilerin ve köy halkının sezon hazırlıklarını heyecan içerisinde tamamladığını belirten Sağdaş, gelen misafirlerin bu yılki hizmetten büyük memnuniyet duyacağını söyledi.









Her yıl ziyaretçi sayısı artıyor

Yapılan çalışmaların ve görsel güzelliğin her geçen yıl turist sayısına olumlu yönde etki yaptığını vurgulayan Sağdaş, şunları anlattı: "Yıllar geçtikçe ziyaretçi sayımızda artış oldu. Geçen yıl ziyaretçi sayımız 350 bin civarındaydı. Bu yıl 500 bin ziyaretçimizi bekliyoruz. Amacımız, gelen ziyaretçilerimizin buradan mutlu bir şekilde ayrılması. Ne kadar mutlu ayrılırlarsa bizde o kadar mutlu olacağız." Sağdaş, lavanta bahçelerinin stres ve mutsuzluğa iyi geldiğinden de bahsetti.