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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatKuzey Işıklarını izleyebileceğiniz en iyi yerler
Seyahat Kuzey Işıklarını izleyebileceğiniz en iyi yerler
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Sıradaki Haber: Yoğurdu dünyaya tanıtan ülke!

Seyahat
Hürriyet Haber
16.01.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Kuzey Işıklarını izleyebileceğiniz en iyi yerler

Gecenin karanlığında yeşilden mora uzanan büyüleyici bir şölen sunan kuzey ışıklarını izlemenin şimdi tam sırası. Yılın tam da bu zamanlarında kuzey ülkelerinde yaşanan muhteşem doğa olaylarına tanıklık etmek için gidilebilecek yerleri sizler için sıraladık. İşte kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz en iyi yerler…
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Kuzey ışıklarını izlemek için en iyi rotaları sizler için sıraladık. Üstelik bu bölgelerde kuzey ışıklarını görmenin yanı sıra Game of Thrones'un çekildiği alanları ziyaret edebilir ya da camdan yapılmış Eskimo evlerinde sıra dışı bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.

Kuzey Işıklarını izleyebileceğiniz en iyi yerler

Adını Şafak Tanrıçası Aurora'dan alan kuzey ışıkları (Aurora Borealis), isminin kaynağına yakışır ihtişamda ve güzellikte manzaralar meydana getiriyor. Her yıl Kasım - Şubat ayları arasında binlerce kişi bu doğa olayına tanıklık etmek için dünyanın dört bir yanından kuzeydeki ülkelere akın ediyor.

Reykjavik, İzlanda

Karlar arasındaki termal havuzları ve rengarenk şirin evleri sayesinde halihazırda sayısız turisti kendine çeken Reykjavik, kuzey ışıklarının görüldüğü aylarda çok daha yoğun bir ilgiye maruz kalıyor.

Kuzey Işıklarını izleyebileceğiniz en iyi yerler

Kutup ışıklarının yanı sıra Game of Thrones dizisinin çekildiği alanları da ziyaret edebileceğiniz Reykjavik'e Türkiye'den tek aktarmalı uçuşla ulaşabilirsiniz.

Svalbard Adası, Norveç

Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olarak bilinen Svalbard Adası'na sadece Norveç üzerinden ulaşılabiliyor. Birkaç küçük köyden oluşan ada, dünyanın günümüze kadar neredeyse hiç bozulmadan gelen nadir lokasyonları arasında yer alıyor.

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Kuzey Işıkları altında ilginç evlilik teklifi
Kuzey Işıkları altında ilginç evlilik teklifi

Bu nedenle fazlasıyla korunaklı bir nokta olduğundan Svalbard'da herhangi bir felakete ya da kıtlığa karşı önlem amaçlı küresel tohum deposu bulunuyor. Tüm bu ilginç detayları dışında Svalbard, kuzey ışıklarına en yakın noktalardan biri olma özelliğini de taşıyor.

Kakslauttanen, Finlandiya

Finlandiya'nın Laponya bölgesinde yer alan Kakslauttanen, ziyaretçilerine camdan yapılmış Eskimo evlerinde, saunalı ve sıcacık bir ortamdan dışarı dahi çıkmadan kuzey ışıklarını görebilme imkanı sunuyor.

Kuzey Işıklarını izleyebileceğiniz en iyi yerler

Helsinki üzerinden ulaşılabilen şirin köy, Aurora Borealis'in birbirine karışan yeşil ve kırmızı tonlarına tanıklık etmek için mükemmel bir lokasyon.

Caithness, İskoçya

Kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz yerlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan İskandinav ülkeleri dışında farklı bir alternatif arıyorsanız, İskoçya'nın kuzeyindeki Caithness'ı tercih edebilirsiniz.

İskoçyada nadir görülen beyaz gökkuşağı
İskoçya'da nadir görülen beyaz gökkuşağı

Özellikle sahil kısmından kuzey ışıklarını net bir şekilde görebileceğiniz alan, Aviemore ve Cairngorms Ulusal Parkı gibi İskoçya'daki diğer turistik noktaları ziyaret etmenize de imkan tanıyor. Caithness'a ulaşmak için Edinburgh ya da Glasgow'a kadar hava yolu ile gidebilir, ardından araç kiralayıp, Aviemore'a devam edebilirsiniz.

Abisko, İsveç

İsveç Lapland bölgesinde bulunan Abisko, İskandinav yarımadasının en kuzey ucunda yer alıyor. Kuzey ışıklarının İsveç'ten en iyi izlenebildiği yer olan bu küçük kasaba, kış aylarında turistlerle dolup taşıyor.

Teleferik ile çıkabileceğiniz 900 metre yüksekliğindeki Nuolja Dağı ise bu ışıkların muhteşem bir görüntü sunduğu yer olarak ön plana çıkıyor.

Fotoğraflar: zingarate, momondo, sohucs


Kutuplar'da sıra dışı macera


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