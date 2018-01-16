Kuzey Işıklarını izleyebileceğiniz en iyi yerler
Kuzey ışıklarını izlemek için en iyi rotaları sizler için sıraladık. Üstelik bu bölgelerde kuzey ışıklarını görmenin yanı sıra Game of Thrones'un çekildiği alanları ziyaret edebilir ya da camdan yapılmış Eskimo evlerinde sıra dışı bir konaklama deneyimi yaşayabilirsiniz.
Adını Şafak Tanrıçası Aurora'dan alan kuzey ışıkları (Aurora Borealis), isminin kaynağına yakışır ihtişamda ve güzellikte manzaralar meydana getiriyor. Her yıl Kasım - Şubat ayları arasında binlerce kişi bu doğa olayına tanıklık etmek için dünyanın dört bir yanından kuzeydeki ülkelere akın ediyor.
Reykjavik, İzlanda
Karlar arasındaki termal havuzları ve rengarenk şirin evleri sayesinde halihazırda sayısız turisti kendine çeken Reykjavik, kuzey ışıklarının görüldüğü aylarda çok daha yoğun bir ilgiye maruz kalıyor.
Kutup ışıklarının yanı sıra Game of Thrones dizisinin çekildiği alanları da ziyaret edebileceğiniz Reykjavik'e Türkiye'den tek aktarmalı uçuşla ulaşabilirsiniz.
Svalbard Adası, Norveç
Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olarak bilinen Svalbard Adası'na sadece Norveç üzerinden ulaşılabiliyor. Birkaç küçük köyden oluşan ada, dünyanın günümüze kadar neredeyse hiç bozulmadan gelen nadir lokasyonları arasında yer alıyor.
Bu nedenle fazlasıyla korunaklı bir nokta olduğundan Svalbard'da herhangi bir felakete ya da kıtlığa karşı önlem amaçlı küresel tohum deposu bulunuyor. Tüm bu ilginç detayları dışında Svalbard, kuzey ışıklarına en yakın noktalardan biri olma özelliğini de taşıyor.
Kakslauttanen, Finlandiya
Finlandiya'nın Laponya bölgesinde yer alan Kakslauttanen, ziyaretçilerine camdan yapılmış Eskimo evlerinde, saunalı ve sıcacık bir ortamdan dışarı dahi çıkmadan kuzey ışıklarını görebilme imkanı sunuyor.
Helsinki üzerinden ulaşılabilen şirin köy, Aurora Borealis'in birbirine karışan yeşil ve kırmızı tonlarına tanıklık etmek için mükemmel bir lokasyon.
Caithness, İskoçya
Kuzey ışıklarını izleyebileceğiniz yerlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan İskandinav ülkeleri dışında farklı bir alternatif arıyorsanız, İskoçya'nın kuzeyindeki Caithness'ı tercih edebilirsiniz.
Özellikle sahil kısmından kuzey ışıklarını net bir şekilde görebileceğiniz alan, Aviemore ve Cairngorms Ulusal Parkı gibi İskoçya'daki diğer turistik noktaları ziyaret etmenize de imkan tanıyor. Caithness'a ulaşmak için Edinburgh ya da Glasgow'a kadar hava yolu ile gidebilir, ardından araç kiralayıp, Aviemore'a devam edebilirsiniz.
Abisko, İsveç
İsveç Lapland bölgesinde bulunan Abisko, İskandinav yarımadasının en kuzey ucunda yer alıyor. Kuzey ışıklarının İsveç'ten en iyi izlenebildiği yer olan bu küçük kasaba, kış aylarında turistlerle dolup taşıyor.
Teleferik ile çıkabileceğiniz 900 metre yüksekliğindeki Nuolja Dağı ise bu ışıkların muhteşem bir görüntü sunduğu yer olarak ön plana çıkıyor.
Fotoğraflar: zingarate, momondo, sohucs
Kutuplar'da sıra dışı macera
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