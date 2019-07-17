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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kuzey Ege'de tatilcilerin yeni gözdesi çadır kampları
Seyahat
DHA
17.07.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Kuzey Ege'de tatilcilerin yeni gözdesi çadır kampları

Balıkesir'in turizm merkezlerinden Edremit Körfezi'nde yaz sezonu yoğun geçiyor. Otellerin tam kapasiteyle çalıştığı Kuzey Ege'de, alternatif ve ekonomik tatil arayanlar çadır kampları tercih ediyor. Kamplarda yüzde 100 doluluk yaşanırken, ancak çadırını kendisi getirenler yer bulabiliyor.

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145 kilometrelik sahil bandı ve 30 binin üzerinde yatak kapasitesi olan Kuzey Ege'de sezon geç başlasa da, yoğunluk giderek artıyor. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan turizm merkezlerinde, otel, motel ve pansiyonlar turistler tarafından tercih edilirken, otellerdeki doluluk oranı yüzde doksanı buldu.

Kuzey Egede tatilcilerin yeni gözdesi çadır kampları

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan turizm merkezlerinde, otel, motel ve pansiyonlar turistler tarafından tercih edilirken, otellerdeki doluluk oranı yüzde doksanı buldu.

Kuzey Egede tatilcilerin yeni gözdesi çadır kampları



İşletmelerin sunduğu günlüğü 100 TL olan çadır kamplar da yüzde 100 doluluk oranı yaşanıyor. İşletmelere çadırları kendisi getirenler ise günlüğü 60 TL ile 80 TL arasında bu alanlarda konaklayabiliyor. Yoğun bir sezon geçirdiklerini söyleyen Erkan Günbeyi, "İşletmemizdeki çadırların tamamı dolu.

Kuzey Egede tatilcilerin yeni gözdesi çadır kampları



Sadece çadırlarını kendisi getiren vatandaşları konaklatabiliyoruz. Alternatif ve farklı bir tatil olanağı sunmaya çalışıyoruz. Çadır tatilinin tercih edilmesinin başlıca nedenleri insanların doğa ile iç içe vakit geçirme isteği ve fiyatların daha uygun olması" dedi. Alternatif bir tatil amacıyla Kuzey Ege'yi tercih ettiğini söyleyen Anıl Akça, "Bölgeye Bursa'dan geldim. Yollar oldukça kalabalık. Asos bölgesi kamp için çok uygun ve bakir bir bölge. Doğa ile iç içe vakit geçirmek için buradayım. Hava ve ortam çok güzel. Doğa ile iç içe ve stresten, şehir kalabalığından uzak bir ortam" dedi.

Kuzey Egede tatilcilerin yeni gözdesi çadır kampları


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