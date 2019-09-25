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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kuşadası'na üç kruvaziyer gemisi ile 2 bin 630 turist geldi
Seyahat
DHA
25.09.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Kuşadası'na üç kruvaziyer gemisi ile 2 bin 630 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana bu sabah 3 kruvaziyer gemisi demir attı. Liman Genel Müdürü Aziz Güngör, "Üç kruvaziyer gemisiyle 2 bin 630 ve 1500 personel kente geldi" dedi.

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Kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Limanı'na bu sabah, Bahama bayraklı 'Wind Star', Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' ve Bahama bayraklı 'Seven Seas Voyager' isimli 3 kruvaziyer gemisi yanaştı.

Kuşadasına üç kruvaziyer gemisi ile 2 bin 630 turist geldi

Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı yolcuların bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı.

Kuşadasına üç kruvaziyer gemisi ile 2 bin 630 turist geldi

Tur programına katılmayanlar ise ilçe merkezini gezip, alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadasına üç kruvaziyer gemisi ile 2 bin 630 turist geldi

Liman Genel Müdürü Aziz Güngör, "Üç kruvaziyer gemisiyle 2 bin 630 ve 1500 personel kente geldi. Bu yılın ilk 9 ayında 150 gemi ile 142 bin 648 yolcu kenti ziyaret etti. Ayrıca 359 feribot ile 64 bin 211 yolcu da kente uğradı" dedi.

Kuşadasına üç kruvaziyer gemisi ile 2 bin 630 turist geldi

Yılın son 3 ayında 48 kruvaziyer gemisiyle birlikte 57 bin 552 gemi yolcu ayrıca 123 feribotla 10 bin 645 yolcunun ilçeye gelmesini beklediklerini kaydetti.

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