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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Konya'daki Kırım Tatarları'nın at sevgisi nesilden nesle aktarılıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
15.04.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Konya'daki Kırım Tatarları'nın at sevgisi nesilden nesle aktarılıyor

Kırım'dan 116 yıl önce göçtükleri Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Konar mahallesinde geleneklerini yaşatan Kırım Tatarları, kültürlerinin olmazsa olmazı atlara bağlılıklarını sürdürüyor. Kırım Tatarları, anayurtlarından getirdikleri birçok geleneği yaşatmanın yanında atlara olan bağlılıklarıyla da dikkati çekiyor.

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Osmanlı'nın Kırım'dan çekilmesinin ardından Çarlık Rusya'sı tarafından 1903'te sürgün edilen Kırım Tatarları, 116 yıldır yaşadıkları Konar Mahallesi'nde, geleneklerine sahip çıkıyor. Sultan İkinci Abdülhamid tarafından Sarayönü ilçesinin altı kilometre doğusunda düzenli bir imar planına göre inşa ettirilen köyde yaşayan Kırım Tatarları; kültürlerini, dillerini, yemeklerini, adetlerini, gelenek ve göreneklerini nesilden nesle aktarıyor.

Konyadaki Kırım Tatarlarının at sevgisi nesilden nesle aktarılıyor

Ana geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan, bunun yanı sıra motorlu taşıtlar yaygınlaşıncaya kadar uzun yıllar Tuz Gölü'nden Sarayönü Tren İstasyonu'na atlarla tuz taşıyan Kırım Tatarları, bölgede uzun yıllar taşımacılık görevini üstlendi. Kültürlerinde önemli yer tutan atlarla sıkı bağlarını koruyan Kırım Tatarları, halen gündelik işlerinde bu yük hayvanlarını kullanmaya devam ediyor. Mahallenin gençleri de boş zamanlarında mahalleyi çevreleyen geniş meralarda at koşturarak vakit geçiriyor.

Konyadaki Kırım Tatarlarının at sevgisi nesilden nesle aktarılıyor

Konar mahallesinde yaşayan 59 yaşındaki Kırım Tatarı Necdet Demirkaya, yaptığı açıklamada, atların, kültürlerinde çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Atalarının 93 harbinden sonraki süreçte sürgün edildiğini anlatan Demirkaya, "Sürgünde insanlarımızın bir bölümü Sibirya'ya gitmiş. Çoğu da Türkiye'ye gelmiş. Biz atı çok severiz. Orta Asya'dan gelen geleneklerimize göre hep koyun ve at beslemiştir Kırımlılar. Tarım ve hayvancılığa elverişli olduğu için, atlarımızı bize en uygun yapıda olan İç Anadolu'ya getirmişler" diye konuştu.

Konyadaki Kırım Tatarlarının at sevgisi nesilden nesle aktarılıyor

"Tatarlar vatana sadık insanlardır"

Demirkaya, atalarının sürgünde büyük acılar ve kayıplar yaşamasına rağmen, geldiklerinde vatan müdafaasından geri durmadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birinci Dünya Savaşı'nda dedelerimiz Yemen'e gitmiş. Benim dedem de 16 sene Yemen'de hizmet yapmış. Altı sene İngilizlerin esiri kalmış. Nerede savaş, baskın, zulüm varsa Osmanlı askeriyle ve Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ün askeriyle hep savaşlara gitmişler. 'Biz göçmen geldik, harbe gitmeyiz.' dememişler. Tatarlar vatana sadık insanlardır."

Konyadaki Kırım Tatarlarının at sevgisi nesilden nesle aktarılıyor

Kendilerini karakter olarak da atlara çok benzettiklerini vurgulayan Demirkaya, "At çok temiz, asil bir hayvandır. Sahibine çok sadıktır. Kirli su içmez. Yerini temizler. Koşumdan çıkardıktan sonra terini kurutmak için döktüğümüz gübreye, küle gider terini sürter, çırpınır, tertemiz olur" dedi.

Konyadaki Kırım Tatarlarının at sevgisi nesilden nesle aktarılıyor

"Köyümüzün çayırlığı attan geçilmezdi"

Mahalledeki at sayısı son dönemde azalsa da gençlerin bu sevgiyi devam ettirdiğini dile getiren Demirkaya, şunları kaydetti: "Çocukluğumuzda köyümüzün çayırlığı attan geçilmezdi. Köyümüzde 80 hane varsa 100, 150 at vardı. Atlarımızı alnından öperdik, severdik, kucaklardık. Yüzümüzü yüzüne sürerdik. Hayvanı ne kadar seversen, o da o kadar yakın olur. Herkes at arabalarına koşardı. Atların dizginlerine, at arabalarının tekerlerine, mendiller, eşarplar takılırdı. Atların kuyruklarını topuz yaparlar, her tarafını süslerlerdi.

Konyadaki Kırım Tatarlarının at sevgisi nesilden nesle aktarılıyor

Atalarımız gibi gençlerimizin de atlara karşı büyük sevgisi var. Gençlerimiz o sevgiyi devam ettirmeye çalışıyor. Atlar bizim için bağımsızlık ve özgürlük simgesidir. Ata binmek insana cesaret verir. Atın şahlanışı insanı daha yürekten heyecanlandırır. İnsan kendini özgür hisseder."dedi.

Konyadaki Kırım Tatarlarının at sevgisi nesilden nesle aktarılıyor

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