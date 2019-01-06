Kısa haberler ve fırsatlar
Seyahat editörlerimiz sizlerin için kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları ve haberlerini derledi...
Hayal kurduran kitap
National Geographic dergisinin seyahat uzmanları ve fotoğrafçıları, tüm gezginlerin arzu nesnesi haline gelecek bir kitap hazırlamışlar. ‘Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ isimli kitapta, yeni ve sürükleyici seyahat deneyimleri arayanlar için görsel bir tur sunuluyor. Dağların zirvesinden muhteşem adalara, yağmur ormanlarından antik anıtlara kadar gezegenin bilinen ve bilinmeyen, doğal veya insan yapımı 225 yerine ait bilgi ve fotoğraflar bulabiliyorsunuz. Kitabın kapağında ‘rehber niteliğinde’ olduğu yazılı ancak boyutları nedeniyle pek öyle yanınızda taşıyabileceğiniz türden bir eser değil. Daha ziyade kahve sehpasının üzerinden size göz kırpıp hayaller kurdurabilir. 319 sayfalık kitabın fiyatı 148 TL. (www.nationalgeographic.com.tr)
Mavinin her tonunu hediye edin
Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için en güzel yılbaşı hediyesi avantajlı bir cruise tatili olabilir. Celestyal Cruises’un 2019 erken rezervasyon kampanyası başladı. Uluslararası standarttaki konforlu gemileri Celestyal Olympia ve Celestyal Crystal’de 359 Euro’dan başlayan fiyatlarla üç, dört ve yedi gecelik vizesiz ve her şey dahil Yunan adaları turlarıyla misafirlerini ağırlayacak. Detaylı bilgi için celestyalcruises.com.tr
İndus Vadisi’ne yolculuk
Fest Travel 2019’da Pakistan’a iki ayrı tur düzenliyor. 22 Şubat-8 Mart ve 8-22 Kasım tarihleri arasındaki geziler için rezervasyonlar başladı. Takşaşila Antik Kenti, Lahor Kalesi ve Şalimar Bahçeleri görülecek yerler arasında. Detaylı bilgi için festtravel.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Milas’tan ‘yüzyılın keşfi’ için güzel haber
Arkeoloji alanında ‘yüzyılın keşfi’ olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday olan Kral Hekatomnos’a ait anıt mezarın bulunduğu alan, arkeopark olarak düzenlendi. Tarihi Milas evleri ise rengârenk bir yaşayan müzeye dönüştürüldü. Uzunyuva’da yer alan anıt mezar çok önemli. Çünkü araştırmalar, Hekatamnos’un saydığı Dünyanın 7 Harikası’ndan biri olan Mausoleum’un öncüsü olduğunu gösterdi. 2 bin 400 yıllık mezar odası ve duvar resimlerinin de bulunduğu Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı’ndaki çalışmalar 8 yıl sürdü.
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