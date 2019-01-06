Kısa haberler ve fırsatlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hürriyet Seyahat
06.01.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Kısa haberler ve fırsatlar

Seyahat editörlerimiz sizlerin için kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları ve haberlerini derledi...

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Hayal kurduran kitap

National Geographic dergisinin seyahat uzmanları ve fotoğrafçıları, tüm gezginlerin arzu nesnesi haline gelecek bir kitap hazırlamışlar. ‘Ölmeden Önce Görülmesi Gereken Yerler’ isimli kitapta, yeni ve sürükleyici seyahat deneyimleri arayanlar için görsel bir tur sunuluyor. Dağların zirvesinden muhteşem adalara, yağmur ormanlarından antik anıtlara kadar gezegenin bilinen ve bilinmeyen, doğal veya insan yapımı 225 yerine ait bilgi ve fotoğraflar bulabiliyorsunuz. Kitabın kapağında ‘rehber niteliğinde’ olduğu yazılı ancak boyutları nedeniyle pek öyle yanınızda taşıyabileceğiniz türden bir eser değil. Daha ziyade kahve sehpasının üzerinden size göz kırpıp hayaller kurdurabilir. 319 sayfalık kitabın fiyatı 148 TL. (www.nationalgeographic.com.tr)

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Mavinin her tonunu hediye edin

Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için en güzel yılbaşı hediyesi avantajlı bir cruise tatili olabilir. Celestyal Cruises’un 2019 erken rezervasyon kampanyası başladı. Uluslararası standarttaki konforlu gemileri Celestyal Olympia ve Celestyal Crystal’de 359 Euro’dan başlayan fiyatlarla üç, dört ve yedi gecelik vizesiz ve her şey dahil Yunan adaları turlarıyla misafirlerini ağırlayacak. Detaylı bilgi için celestyalcruises.com.tr

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İndus Vadisi’ne yolculuk

Fest Travel 2019’da Pakistan’a iki ayrı tur düzenliyor. 22 Şubat-8 Mart ve 8-22 Kasım tarihleri arasındaki geziler için rezervasyonlar başladı. Takşaşila Antik Kenti, Lahor Kalesi ve Şalimar Bahçeleri görülecek yerler arasında. Detaylı bilgi için festtravel.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Milas’tan ‘yüzyılın keşfi’ için güzel haber

Arkeoloji alanında ‘yüzyılın keşfi’ olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday olan Kral Hekatomnos’a ait anıt mezarın bulunduğu alan, arkeopark olarak düzenlendi. Tarihi Milas evleri ise rengârenk bir yaşayan müzeye dönüştürüldü. Uzunyuva’da yer alan anıt mezar çok önemli. Çünkü araştırmalar, Hekatamnos’un saydığı Dünyanın 7 Harikası’ndan biri olan Mausoleum’un öncüsü olduğunu gösterdi. 2 bin 400 yıllık mezar odası ve duvar resimlerinin de bulunduğu Uzunyuva Anıt Mezarı Arkeopark Alanı’ndaki çalışmalar 8 yıl sürdü.

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