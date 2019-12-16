MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKış mevsiminde şelaleler hayran bırakıyor
GeriSeyahat Kış mevsiminde şelaleler hayran bırakıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kış mevsiminde şelaleler hayran bırakıyor
Seyahat
İHA
16.12.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Kış mevsiminde şelaleler hayran bırakıyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesi doğal güzelliğiyle dikkat çeken Dikilitaş ve Gerce Şelaleleri, kış mevsiminde görenleri hayran bırakıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlçenin Gümüşdere Mahallesi'nde 40 metre yükseklikten dökülen Dikilitaş Şelalesi ile Çambaşı Yaylası'nın eteğinde bulunan ve kısmen donan Gerce Şelalesi ziyaretçilerine bambaşka bir güzellik sunuyor.

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın hemen eteğinde bulunan Gerçe Şelalesi'nin bir kısmı buzla kaplandı. Etrafı ladin ormanlarıyla çevrili şelalenin devamındaki göllerde etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Kış mevsiminde şelaleler hayran bırakıyor

Öte yandan ilçenin Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan Dikilitaş Şelalesi'nin 40 metreden dökülen suyu seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle