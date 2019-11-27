KeÃ§ileri otlatÄ±rken tarihi hamam ve kilise kalÄ±ntÄ±larÄ± buldu

Keçileri otlatÄ±rken tarihi hamam ve kilise kalÄ±ntÄ±larÄ± buldu
KahramanmaraÅŸ'Ä±n AndÄ±rÄ±n ilÃ§esinde Ã§obanlÄ±k yapan Nihat BÃ¼lbÃ¼l, keÃ§ileri otlatÄ±rken tarihi hamam ve kilise kalÄ±ntÄ±larÄ± ile taban mozaiÄŸi buldu. YÃ¶re halkÄ±, Roma ya da Bizans dÃ¶nemine ait olduÄŸu tahmin edilen tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ±n turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.
YeÅŸilova Mahallesi'nde Ã§obanlÄ±k yapan Nihat Ã‡oban, bir hafta Ã¶nce keÃ§ileri otlattÄ±ÄŸÄ± TetceÄŸiz mevkiinde mozaik taban mozaiÄŸi fark etti.
MozaiÄŸin Ã§evresindeki yÄ±kÄ±k duvarlarÄ±n Ã¼zerinde haÃ§ ve bazÄ± ÅŸekiller olduÄŸunu gÃ¶ren Nihat BÃ¼lbÃ¼l, "BurasÄ±nÄ±n tarihte Roma ya da Bizans dÃ¶neminde yaÅŸantÄ± yeri olduÄŸunu bÃ¼yÃ¼klerimiz sÃ¶ylerdi. Hamam ve kilise olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸ, eskiden buraya kiremit borularla su getirilmiÅŸ ve yerleri hala duruyor. KeÃ§ilerimi otlatÄ±rken tesadÃ¼fen bu mozaik kalÄ±ntÄ±larÄ±na rastladÄ±m, sanÄ±rÄ±m burasÄ± kilisenin temeli, burasÄ± eÄŸer temizlenirse daha belirgin ortaya Ã§Ä±kacak" dedi.
YeÅŸilova Mahalle MuhtarÄ± Ã–zgÃ¼r Demir de bulunan mozaik ve taÅŸlarÄ±n bir tarih olduÄŸunu sÃ¶yledi. Demir, "BurasÄ± Ã¶nceden beri kilise yeri olarak biliniyor ancak mahallelimiz Ã§obanÄ± keÃ§ilerini otlatÄ±rken bu mozaikleri bulmuÅŸ. YÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ ve harap durumda olan bu alanÄ±n temizlenip, turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Burada bir tarih yattÄ±ÄŸÄ± ortadadÄ±r. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n burada bir Ã§alÄ±ÅŸma yaparak gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Kilise, hamam ve bu yÃ¶rede yaÅŸayan insanlarÄ±n evleri burada, yapÄ±lar harap vaziyette. Gelecek nesillerimize buralarÄ± restore ederek kazandÄ±rmamÄ±z gerek" diye konuÅŸtu.
YÃ¶re halkÄ± da kilisenin haÃ§ ve bazÄ± sembollerinin yÄ±kÄ±k duvarlar arasÄ±nda olduÄŸunu belirterek tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ±n turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
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