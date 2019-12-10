Sivas'ın Zara İlçesi Eymir köyü sınırları içerisinde yok olmaya yüz tutan Kaz Gölü, Zaralı iş adamlarının girişimleri ile kurtuldu. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta ki, Turna, Angut, Sakarmeke ve Yeşilbaş gibi çok sayıda kuşun kuluçkaya yattığı ve çok sayıda kuşunda göç güzergahında bulunan göl, içerisindeki suyun taşınması nedeni ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.





Koruma altına alındı

Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZASİAD) tarafından geliştirilen bir proje ile gölün tekrar tabiata kazandırılması hedeflendi. Dernek yönetimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunup, gölün sulak alan ilan edilip koruma altına alınması talebinde bulundu. 11 Temmuz 2019 tarihinde Sivas İli Mahalli Sulak Alan Komisyonu tarafından değerlendirilen bu talep olumlu bulunarak konu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne taşındı. Genel müdürlük ise 26 Kasım 2019 tarihli resmi yazı ile Kaz Gölünü “Mahalli önemi haiz sulak alan” ilan edip Gölün “Sulak alan Koruma Yönetmeliği” kapsamına alındığı duyurdu.

Kaz Gölü, Dipsiz göl olmayacak

Konuyla ilgili açıklama yapan ZASİAD Başkanı Musa Kürkçü, Kaz gölünün akıbetinin Dipsiz Göl gibi olmayacağını ifade edip, “Ülkemiz gündemi Gümüşhane'de ki doğa harikası Dipsiz gölün tahrip edilmesi ile sarsılırken, herkes buna üzülürken, Sivas'ın Zara ilçesi Eymir köyünden sevindiren bir haber geldi. Tarım Bakanlığının genelgesi ile Kaz Gölü, sulak alan ilan edildi ve koruma altına alındı. Kaz Gölü'de Dipsiz Göl gibi doğa harikası bir yer. Ama çok daha farklı ve çok daha zengin. Burası yaklaşık 130 göçmen kuşun kuluçkaya yatmakta, 22 memeli hayvanın yaşamını sürdürdüğü, ayrıca sürüngen hayvanlar için müthiş bir habitat, ekosistem. Ayrıca çok sayıda endemik türü içinde barındırmaktadır. Maalesef bu gölün içi 2017 yılından sonra boşaltıldı. Tarımsal alanların sulanması için bunun yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca kuşların kuluçka döneminde sazlıklar ateşe verildi. Geriye kalan bir avuç suda ise sülükler yaşıyordu. Ağustos ayında göl kurumaya başlayınca Zara Belediyesi ile iş birliği yaparak göle su taşındı. ZASİAD olarak konuya duyarsız kalamadık, müdahil olduk. Konuyu gündeme taşıyarak, herkesin konuya sahip çıkması sağlandı. Açılan kanal dolduruldu. Gölün koruma altına alınması için çalışmalar başlatıldı. İş birliği ile başarılı bir netice alındı. Kaz Gölü, artık hiç kimse şahsi çıkarı için yok edilemeyecek şekilde koruma altına alındı.”dedi.