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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kastamonu'daki 'Gavur Kayalıkları'nda Kurtarma Kazısı Başladı
Seyahat
Anadolu Ajansı
20.11.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Kastamonu'daki 'Gavur Kayalıkları'nda Kurtarma Kazısı Başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yer alan tarihi "Gavur Kayalıkları"nda, kurtarma kazısı başlatıldı.

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Gavur Kayalıkları"nda yapılan kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devrez Vadisi üzerinde yer alan tarihi "Gavur Kayalıkları"nın eski bir ören yeri olduğunu söyledi. Bu bölgede define arayıcılarının sürekli kaçak kazı yaptıkları duyumunu aldıklarını belirten Pişkin, "Yetkili arkadaşların da içinde olduğu kalabalık bir heyetle buraya bir inceleme gezisi düzenledik. Bu inceleme neticesinde burada gerçekten tarihi ve kültürel dokunun yattığına inandık ve ikna olduk. Üzülerek söylemek isterim ki buranın bir köstebek deliği gibi delik deşik edildiğini, şuursuzca ve bilinçsizce yapılan kaçak kazı sonucu define arayıcıları tarafından heba edildiğini gördüm." diye konuştu.

Kastamonudaki Gavur Kayalıklarında Kurtarma Kazısı Başladı


Define arayanların kayalıklarda yatan kültürel dokunun gerçek define olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Pişkin, yaptıkları temaslar sonucu bu ay başında kurtarma kazısının fiili olarak başlatıldığını bildirdi.

Kastamonudaki Gavur Kayalıklarında Kurtarma Kazısı Başladı


Kazının kültürel dokunun enkaz altından kurtarılması ya da değerlendirilmesi amacıyla yapıldığını belirten Pişkin, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bu hafta içinde, Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlileri, Kastamonu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kastamonu Müze Müdürlüğü yetkilileri burada tam bir inceleme gezisi yapacaklar. Burada daha detaylı bir kazının devam edebilmesi mevsim şartlarının normalleşmesiyle mümkün olacak. 2020 yılının Mayıs- Haziran aylarından itibaren burada bıraktığımız çalışmalar devam edecek." bilgilerini verdi.

Gavur Kayalıkları ile ilgili hassasiyetlerinin üst seviyede olduğunun altını çizen Pişkin, şunları kaydetti: "Her türlü kolluk manasında gerekli tedbirleri alacağız. Buranın yeniden define avcıları, define arayıcıları anlamında heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemiz gerçekten bir medeniyetler beşiği. Kazmayı vurduğun her yerden gerçek manada tarih, kültürel miras fışkırıyor. Fakat biz gerçek zenginliğin ne olduğu konusunda gerekli bilince ve duyarlılığa sahip değiliz. Bundan sonra artık Gavur Kayalıkları mevkisi devletin emin ellerindedir. Burada çıkacak her türlü kültürel ve tabiat değerinin Tosya'nın gururu olarak sergileneceğinden ve bundan da büyük mutluluk duyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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