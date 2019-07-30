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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kastamonu'da Nalbant Kanyonu turizme açıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.07.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Kastamonu'da Nalbant Kanyonu turizme açıldı

Azdavay ilçesindeki Kayabaşı köyü Nalbant Mahallesi ile Pınarbaşı ilçesi Ilıca köyü arasında yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki Nalbant Kanyonu'ndan ilk geçişi, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile Trakya Kanyon Topluluğu'ndan 5 sporcu yaptı.

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Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyondan ilk kez geçiş yapıldığını söyledi. İlçeye yeni bir kanyon kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Civelek, "Bölgemizde şu ana kadar geçilmemiş olan kanyondan, Trakya Kanyon Topluluğu'ndan Murtaza Tekkılıç, Mehmet Ali Karakaya, Özgür Duman, Serpil Ertan ve hemşehrimiz Nihan Cebeci ile geçiş yaptık." dedi.

Kastamonuda Nalbant Kanyonu turizme açıldı


Kanyon sporunu sevenler için Nalbant Kanyonu'nun adrenalin dolu olduğunu vurgulayan Civelek, "Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki kanyonun 3 kilometrelik bölümü doğal havuzlardan oluşuyor. Türkiye'nin tüm kanyonlarından geçiş yapan topluluk üyelerinin Nalbant Kanyonu'nun, gördükleri 'en temiz ve güzel kanyon' olduğunu belirtmeleri bizim için mutluluk verici." diye konuştu.

Kastamonuda Nalbant Kanyonu turizme açıldı


Nalbant Kanyonu'nu turizme kazandırmanın mutluluğunu da yaşadıklarını ifade eden Civelek, şunları kaydetti: "Bölgemiz kanyonlar açısından zengin bir yer. Bu zenginliğe bir yenisini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kanyonumuzu bu alanda adından söz edilen bir yer haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kanyon sporu ile uğraşanlar artık gerekli izinleri alarak Nalbant Kanyonu'ndan rahatlıkla geçiş yapabilirler." Kastamonu Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu, Ersizlerdere Kanyonu, Malyas Kanyonu ve Şehriban Kanyonu'yla da öne çıkıyor.

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