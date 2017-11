'Kasım'ın kaçırılmayacak en güzel festivalleri

Şükran Günü

Tarih: 27 Kasım Yer: New York, Amerika

Bir Amerikan dizisi izlediyseniz, herhangi bir Şükran Günü bölümüne denk gelmemiş olmanız imkânsız. Noel’le yarışır popülerlikte bir kutlama olan Şükran Günü’nün kökleri Amerika’da kolonileşme dönemlerine dayanıyor. 17. yüzyılda İngiliz yerleşimciler elde ettikleri ilk hasadı kutlamak ve yerlilere şükranlarını göstermek için bir ziyafet düzenlemişler. Tabi bu şükran duygusu daha sonra Kızılderililerle savaşa girmelerine engel olmamış. O gün bugündür, Kuzey Amerikalılar her kasımda hindi ve balkabaklı tatlılar yiyerek hayata ve çevrelerindekilere şükranlarını sunuyor. New York’ta gerçekleşen ve her yıl 2,5 Milyon izleyicinin katıldığı geçit töreninde, 7. cadde boyunca birbirinden ilginç balonların ve rengarenk kostümlü katılımcıların geçidine tanık olabilirsiniz.





Krampusnacht





Tarih: 24 Kasım

Yer: Klagenfurt, Avusturya

Noel’in habercisi olan Krampus, hediye dağıtsa da Noel Baba gibi sempatik olduğunu söyleyemeyiz. Festivalde eğlenirken birden karşınıza korkunç bir canavarın çıktığını düşünün… Krampus festivalinde bunu yaşayabilirsiniz çünkü etkinlik süresince canavar kostümlü bir kişi dolaşıp Krampus’u canlandırıyor. Avusturya’da 24 Kasımda gerçekleşen bu festival, sıra dışı bir eğlenceyi deneyimlemek isteyenler için birebir. Bu sırada Avusturya’daki kadar büyük çaplı olmasa da aynı hafta içerisinde Romanya, Macaristan, Hırvatistan gibi Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin sokaklarında canavar kostümlü insanların Krampusnacht’ı kutladığını görebilirsiniz.

Tori no Ichi





Tarih: 10-22 Kasım

Yer: Otori-jinja Tapınağı ve Diğer Tapınaklar

Horoz anlamına gelen Tori, Çin Astrolojisinde yer alan 12 hayvandan biri. Horoz yılı Japonlar tarafından kasım ayında her 12 günde bir kutlanıyor. İyi şans tanrılarının kutsandığı bugünlerde, tapınaklarda açık pazar yerleri kuruluyor ve özel tırmıklar satılıyor. Tırmık deyip geçmeyin, bizim anladığımızdan biraz farklı bambudan yapılma, kısa ve süslenmiş birer iyi şans muskası gibi. Bu tırmıklardan biri satıldığında, alıcı ve tırmık satıcısı birbiriyle uyum içinde, ritmik olarak el çırpmaya başlıyorlar. Asakusa’ya yakın Otori-jinja Tapınağı bu kutlamanın en cafcaflı olduğu yer de olsa, Tokyo’daki 30 farklı tapınakta da Tori-no-Ichi kutlanıyor, eğer kasım ayında Japonya’da iseniz bu kutlamaları kaçırmayın.

Budapeşte Noel Pazarı





Tarih: 27 Kasım

Yer: Budapeşte, Macaristan

Her yıl kasım ayında başlayan ve bir ay süren Budapeşte Noel Fuarı, Budapeşte’nin en popüler meydanlarından Vörösmarty’de gerçekleşiyor. İki müzik sahnesinin kurulduğu ve yiyecekler, içecekler ve el yapımı yerel ürünlerinden oluşan pazarı ile fuar Noel’den daha fazlasını vaat ediyor. 50 yılı aşkın süredir gerçekleşen fuar, 1998 yılında Macaristan Turizm Bakanlığı tarafından, Macar kültürünü tanıtmak için kullanılıyor. Her yıl Macaristan’ın başka bir bölgesi öne çıkarılıyor. Örneğin 2013 yılında balkabağı yağı konusunda uzmanlaşan Örség bölgesi fuarın merkezindeydi.

Fotoğraflar: abstract.desktopnexus, festivalsherpa, notesofnomads, blog.prontotour