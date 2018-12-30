Karlı zirvelere giderken...
Geliştirilen yeni nesil cihazlarla, kayak yaparken her anınızı kaydedebilir, konforunuzu artırarak dışarıda kaldığınız süreyi uzatabilirsiniz.
Artırılmış gerçeklik
Gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren teknolojiye artırılmış gerçeklik (augmented reality - AR) deniyor. Şimdi bu teknoloji, kayak kasklarında kullanılmaya başladı. Bu modellerin başında RideOn var. Gözlük camına içerikleri yansıtması için bir projektörü bulunan kask, Android işletim sistemiyle çalışıyor. Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan model, telefondaki birçok içeriği kask camına yansıtıyor. Gelen tüm bildirimleri kask camından takip edebiliyorsunuz. Tek bir şarjla yaklaşık 6 saatlik kullanım sunan RideOn’un üzerindeki kamerayla HD olarak 3 saatlik video çekilebiliyor. Fiyatı: 899 dolar.
Kablosuz kulaklık bandı
Kayak kasklarına kulak içi kulaklık takmak oldukça güç olabiliyor. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen, kafa bandı şeklinde kulaklık modelleri var. Bu modellerden biri de SBS şirketinin geliştirdiği kablosuz kulaklık bandı. Spor yapanlar için kaliteli ve özel materyallerle geliştirilen modelin üzerinde görüşmeler için açma-kapama, ses kontrol tuşları ve ayrı mikrofonu bulunuyor. Modelin bataryasının şarj ömrü ise 4 saate kadar çıkıyor. Fiyatı: 110 TL
Full HD video kaydı
Aksiyon kamerası taşımak istemiyorsanız, Liquid Image şirketinin geliştirdiği Apex modeli iyi bir alternatif olabilir. Modelin üzerinde yer alan kamera, 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ve Full HD kalitede video kaydı yapabiliyor. 720p çözünürlükte saniyede 60 kare yakalama özelliği ise kameranın öne çıkan ayrıcalıklarından. Sürekli fotoğraf çekim modu, kayıt esnasında titreşim önleme, rüzgâr sesi engelleme ve otomatik beyaz dengesi ayarlama özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca 135 derecelik kayıt açısı sayesinde tüm detayları da yakalayabileceksiniz. Fiyatı: 1.199 TL.
Ayaklar sıcak kalsın
Söz konusu kar ve soğuk olunca, sıcak tutan giysiler en önemli şey. Bunun başarılı bir örneği yerli Alfaheat şirketi tarafından geliştirildi. Isıtmalı çorap modeli geliştiren şirket, kayak yaparken ayaklarınızın üşümemesini sağlıyor. Üzerinde ayağınızın farklı bölgelerini ısıtmak için 3 farklı ısı pedi var. Taşınabilir bir batarya ile çalışıyor. Ayaklarınızı yaklaşık 40 dereceye kadar sıcak tutuyor. Bataryaların şarjı ise yaklaşık 6 saat dayanıyor. Fiyatı: 149.90 TL.
Yeni nesil aksiyon kamerası
Kayarken kaliteli ve titremeyen görüntü almak için dengeleyici özelliğe sahip olan ‘gimbal’ modellerine yeni bir seçenek eklendi. DJI’ın geliştirdiği Osmo Pocket adındaki model, cep tipi olmasıyla kayak yapanların işini kolaylaştırıyor. Osmo Pocket’ta 12 megapiksel çözünürlüklü fotoğraf çekebilen ve 60 fps’ye kadar 4K video kaydı yapabilen 1/2.3 inçlik bir sensör bulunuyor. Arka tarafta mönüyü ve canlı akışı kontrol edebilmek için küçük bir dokunmatik ekran yer alıyor. Mekanik bir gimbal sistemine sahip olan modelde sessiz bir soğutma sistemi mevcut. Fiyatı: 2 bin 599 TL.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle