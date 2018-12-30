Karlı zirvelere giderken...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Karlı zirvelere giderken...
Seyahat
Ahmet CAN / acan@hurriyet.com.tr
30.12.2018 - 07:22, Son Güncelleme:

Karlı zirvelere giderken...

Geliştirilen yeni nesil cihazlarla, kayak yaparken her anınızı kaydedebilir, konforunuzu artırarak dışarıda kaldığınız süreyi uzatabilirsiniz.

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Artırılmış gerçeklik

Gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren teknolojiye artırılmış gerçeklik (augmented reality - AR) deniyor. Şimdi bu teknoloji, kayak kasklarında kullanılmaya başladı. Bu modellerin başında RideOn var. Gözlük camına içerikleri yansıtması için bir projektörü bulunan kask, Android işletim sistemiyle çalışıyor. Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanan model, telefondaki birçok içeriği kask camına yansıtıyor. Gelen tüm bildirimleri kask camından takip edebiliyorsunuz. Tek bir şarjla yaklaşık 6 saatlik kullanım sunan RideOn’un üzerindeki kamerayla HD olarak 3 saatlik video çekilebiliyor. Fiyatı: 899 dolar.

Karlı zirvelere giderken...



Kablosuz kulaklık bandı

Kayak kasklarına kulak içi kulaklık takmak oldukça güç olabiliyor. Bu soruna çözüm olarak geliştirilen, kafa bandı şeklinde kulaklık modelleri var. Bu modellerden biri de SBS şirketinin geliştirdiği kablosuz kulaklık bandı. Spor yapanlar için kaliteli ve özel materyallerle geliştirilen modelin üzerinde görüşmeler için açma-kapama, ses kontrol tuşları ve ayrı mikrofonu bulunuyor. Modelin bataryasının şarj ömrü ise 4 saate kadar çıkıyor. Fiyatı: 110 TL

Karlı zirvelere giderken...



Full HD video kaydı

Aksiyon kamerası taşımak istemiyorsanız, Liquid Image şirketinin geliştirdiği Apex modeli iyi bir alternatif olabilir. Modelin üzerinde yer alan kamera, 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ve Full HD kalitede video kaydı yapabiliyor. 720p çözünürlükte saniyede 60 kare yakalama özelliği ise kameranın öne çıkan ayrıcalıklarından. Sürekli fotoğraf çekim modu, kayıt esnasında titreşim önleme, rüzgâr sesi engelleme ve otomatik beyaz dengesi ayarlama özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca 135 derecelik kayıt açısı sayesinde tüm detayları da yakalayabileceksiniz. Fiyatı: 1.199 TL.

Karlı zirvelere giderken...



Ayaklar sıcak kalsın

Söz konusu kar ve soğuk olunca, sıcak tutan giysiler en önemli şey. Bunun başarılı bir örneği yerli Alfaheat şirketi tarafından geliştirildi. Isıtmalı çorap modeli geliştiren şirket, kayak yaparken ayaklarınızın üşümemesini sağlıyor. Üzerinde ayağınızın farklı bölgelerini ısıtmak için 3 farklı ısı pedi var. Taşınabilir bir batarya ile çalışıyor. Ayaklarınızı yaklaşık 40 dereceye kadar sıcak tutuyor. Bataryaların şarjı ise yaklaşık 6 saat dayanıyor. Fiyatı: 149.90 TL.

Karlı zirvelere giderken...



Yeni nesil aksiyon kamerası

Kayarken kaliteli ve titremeyen görüntü almak için dengeleyici özelliğe sahip olan ‘gimbal’ modellerine yeni bir seçenek eklendi. DJI’ın geliştirdiği Osmo Pocket adındaki model, cep tipi olmasıyla kayak yapanların işini kolaylaştırıyor. Osmo Pocket’ta 12 megapiksel çözünürlüklü fotoğraf çekebilen ve 60 fps’ye kadar 4K video kaydı yapabilen 1/2.3 inçlik bir sensör bulunuyor. Arka tarafta mönüyü ve canlı akışı kontrol edebilmek için küçük bir dokunmatik ekran yer alıyor. Mekanik bir gimbal sistemine sahip olan modelde sessiz bir soğutma sistemi mevcut. Fiyatı: 2 bin 599 TL.

Karlı zirvelere giderken...


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