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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz
Seyahat
Anadolu Ajansı
18.07.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz

Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 65 karavan sürücüsü Karadeniz'de doğa yolculuğuna çıktı.

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Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 65 karavan sürücüsü, "Büyük Karadeniz Harekatı" adı altında, doğası ve serin havasıyla ön plana çıkan Karadeniz'i gezmek için tura çıktı.

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz


Bir Tutkudur Karavan Derneğince organize edilen gezinin, Karadeniz'de kamp ve karavancılığın yaygınlaşmasına öncülük etmesi amaçlanıyor. 

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz


Bu kapsamda Zonguldak ve Ordu'da konaklayan karavancılar, Giresun'un Piraziz ilçesindeki Şeyhli Ekoturizm Köyü'nde kamp kurdu. 

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz


Dernek Başkanı Hayriye Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük Karadeniz Harekatı" adı verdikleri geziye Zonguldak'tan başladıklarını söyledi.

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz


Kamp ve karavancıların Karadeniz'de kamp yapabilmelerine öncülük etmek istediklerini dile getiren Yıldız, "Zonguldak Kozlu'ya gittik, Ordu Ünye'de deniz ve doğanın birleştiği bir yerde kamp yaptık. Oradan da Giresun Piraziz ilçesi Şeyhli Ekoköy'e geldik." dedi.

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz


Karavancıların çoğunlukla Ege ve Akdeniz'i tercih ettiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti: "Temmuz ve ağustos aylarında Ege ve Akdeniz'de yanıyorsunuz, karavancılar için bu iyi değil, arabada yatıyorsunuz çünkü. Karadeniz serin. Temmuz ve ağustos aylarında Karadeniz'e gelinmesi gerektiğini herkese göstermiş olduk, hatta buna haziran da dahil. Karavancılar için Karadeniz mükemmel bir yer. Biz bu aylarda Karadeniz'de olmaya karar verdik ve bugün de Karadeniz’deyiz." Yıldız, Giresun'un ardından Trabzon'a hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz









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