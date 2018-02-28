Kadir’in Ağaç Evleri, ‘kalınacak en iyi hostel’ seçildi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat HaberleriKadir’in Ağaç Evleri, ‘kalınacak en iyi hostel’ seçildi
Seyahat Kadir’in Ağaç Evleri, ‘kalınacak en iyi hostel’ seçildi
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Sıradaki Haber:Gezginlerin yeni adresi: El Cosmico

Seyahat
DHA
28.02.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Kadir’in Ağaç Evleri, ‘kalınacak en iyi hostel’ seçildi

Antalya Olimpos'ta bulunan 'Kadir'in Ağaç Evleri', 'Rad Season'ın internet sitesinde, 3 milyonun üzerinde katılımla yapılan ankette 'kalınacak en iyi hostel' seçildi.

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‘Sırt Çantalılar’ diye tabir edilen, 5 yıldızlı oteller yerine doğal tatili tercih edenlerin buluştuğu platform ‘Rad Season’un, dünya üzerinde 20 milyonun üzerinde üyesi bulunuyor. Avustralya merkezli internet sitesinde yapılan ankette, Antalya’nın turistik ve tarihi bölgesi Olimpos’ta bulunan ‘Kadir’in Ağaç Evleri’, ‘kalınacak en iyi hostel’ seçildi.

Kadir’in Ağaç Evleri, ‘kalınacak en iyi hostel’ seçildi
Kadir’in Ağaç Evleri, ‘kalınacak en iyi hostel’ seçildi

3 milyonun üzerinde oyun kullanıldığı anketle belirlenen ‘Top 10’da yer alan ‘Kadir’in Ağaç Evleri’, ‘Antalya’da yapılan bir tatil programında, tarihe ve doğaya yakın olmak istiyorsanız burası sizin için’ yazısıyla tanıtıldı.

Kadir’in Ağaç Evleri, ‘kalınacak en iyi hostel’ seçildi

‘Kadir’in Ağaç Evleri’nin kurucusu Kadir Kaya, Kolombiya, İsveç, İspanya, Avustralya, ABD ve Yeni Zelenda gibi ülkelerdeki hostellerin arasında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Gecesiyle gündüzüyle yurt dışındaki fuar ve tanıtımlarda bölgeyi tanıtmak için mücadele ettiğini söyleyen Kadir Kaya, “‘Kadir’in Ağaç Evleri’ yurt dışında çok seviliyor.

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125 TLye doğanın içinde, dağ evinde hafta sonu tatili
125 TL'ye doğanın içinde, dağ evinde hafta sonu tatili


Katıldığım fuarlarda buna şahit olmak beni mutlu ediyor. ‘Rad Season’ internet sitesi, dünya üzerinde ‘Sırt Çantalılar’ olarak bilinen gezen insanlara hitap eden bir web sitesi. Milyonlarca üyesi bulunan bu sitede, farklı yerlerin tanıtımı yapılıyor. Tatilciler, platform üzerinde deneyimlerini anlatarak diğer insanlarla paylaşıyor. Benim müşteri portföyümün sürekli takip ettiği platformda böyle bir ödül almaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Kadir’in Ağaç Evleri, ‘kalınacak en iyi hostel’ seçildi

Fotoğraflar: Pinterest, Mopio, Kadirs Family House Olympos

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