Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Hırvatistan’ı keşfedin

Seyahat destinasyonları, turizm, gastronomi, aktüalite ve sanatla ilgili zengin içeriklere sahip turizm dergisi TOURMAG’ın temmuz-eylül sayısı raflardaki yerini aldı. ‘Hırvatistan’ı keşfetmeye hazırlanın’ manşetiyle çıkan dergide, İstanbul’un tarihi semtleri Fener ve Balat, Bozcaada gezi rehberi, Tayvan Fener Festivali gibi pek çok yazı ve röportaj yer alıyor. Türkçe ve İngilizce yayın yapan dergide Türkiye’nin yedi bölgesinden turizm haberlerini de bulacaksınız. 96 sayfadan oluşan dergiye satış noktalarından ve Turkcell Dergilik’ten ulaşabilirsiniz.(tourmag.com.tr)









Kenan Doğulu Bodrum’da



Caresse Bodrum otelde Kenan Doğulu konser verecek. Deniz üzerine kurulan sahnede şarkılarını söyleyecek Doğulu konsere herkese açık olacak. Barbekü partisiyle başlayacak konserde Doğulu yeni albümünden şarkılar söyleyecek. Bilet fiyatları 350 TL’den başlıyor

(0555 388 88 88).



Beş kategori, beş ödül



Raffles İstanbul Zorlu Center, dünyanın prestijli ödüllerinden World Luxury SPA & Restaurant Awards’da, ‘en iyi restoran’ ve ‘en iyi SPA’ kategorilerinde beş ödüle layık görüldü. Raffles İstanbul’un Pan-Asya lezzetlerini sunduğu ve şubatta açılan yeni mekânı ISOKYO ise ‘en iyi Asya mutfağı’ ödülünün sahibi oldu. Ayrıca Avrupa’nın ‘en iyi yemek sunumu’ ve ‘en iyi lüks ambiyansı’ unvanlarını da aldı.









Fit kalmanın sırrı bu festivalde



Türkiye’nin ilk açık hava spor merkezine sahip olan Rixos Sungate Antalya Kemer’de, temmuz, ağustos, eylül aylarında spor festivalleri düzenliyor. World Class işbirliğiyle gerçekleştirilecek festivalde, esneme, kardiyo ve ağırlık yoğunluklu, bütün vücudun çalıştırıldığı bir kondisyon programı olan crossfit yapılacak. Twerk Fest ile spor ve eğlence bir arada yaşanacak. Ayrıca Didem Zeybek ile zumba dansı sporla buluşacak. (sungate-tr.rixos.com)



Dünyanın bir ucuna hem de vizesiz



Jolly Tur, Kurban Bayramı tatiline özel vizesiz Bangkok, Phuket, Singapur gezisi düzenliyor. Tur kapsamında, Phuket, cennet köşelerinden Ko Phi Phi Don ve Ko Phi Pehi Ley Mercan Adaları, Siyam ikizleri ile ünlü Samut Songkram kasabası, Çin ve Hint mahalleleri gezilecek yerler arasında. Yedi gece sekiz gün olan 17 Ağustos çıkışlı turun başlangıç fiyatı: 4.458 TL. (jollytur.com)







Photomaraton Türkiye’de



Amatör/profesyonel sokak fotoğrafçılığının dünyadaki en heyecanlı, en şenlikli ve çok ödüllü tek etkinliği ‘Photomaraton’ artık Türkiye’de. 35 yıl önce, fotoğraf tutkunu iki İspanyol gencin planlayıp hayata geçirdiği, dünyanın en popüler fotoğraf etkinliği 22 Eylül 2018 sabahı tarihi Sirkeci Garı’ndan start alacak. Jürisini Türkiye’nin en ünlü fotoğrafçı ve gezginlerinin oluşturduğu uluslararası etkinliğin ilk provası hafta içi yapıldı. Tarihi Sirkeci Garı’nda bir araya gelen grup, halkın arasına karışarak fotoğraf çekimi yaptı. Jüride Coşkun Aral’dan Ayhan Sicimoğlu’na, Mustafa Seven’den Saffet Emre Tonguç’a, Merih Akoğul’dan Haluk Çobanoğlu’na pek çok usta isim var. İBB başta olmak üzere Fatih, Eyüp ve Beyoğlu belediyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), fotoğraf kulüpleri ve sponsorların destek verdiği Photomaraton-İstanbul ‘12 saat/12 tema/12 poz’ motivasyonlu, halka açık bir etkinlik. Katılımcılar, 22 Eylül’de Sirkeci-Eyüp-Taksim üçgeninde, şehrin kalbinde, 12 saat içinde, 12 temalı, 12 fotoğraf çekecek. Aynı gün ‘4 saat/4 tema/4 fotoğraf’ başlığıyla sadece cep telefonlarının kullanılacağı ödüllü bir fotoğraf yarışması daha var. Etkinlik 13-14 Ekim’de Ankara’da, 20-21 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek. (photomarathonistanbul.com)



Mezopotamya’nın cennetine yolculuk

Setur, Mezopotamya’nın incisi Mardin ve çevresini kapsayan butik Mardin turu düzenliyor. Tur programında Savur, Kıllıt, Midyat ve Dara Antik Kenti tüm gizem ve güzellikleriyle sizleri bekliyor. 21- 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek turun fiyatı: 1080 TL. (setur.com)









Çocuk dostu turizm projesi



Çocuk haklarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi için farklı sektörlerden profesyonellerin bir araya gelerek kurduğu sivil toplum örgütü Uluslararası Çocuk Merkezi, Türkiye’de önemli bir projeye başladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Programı kapsamında desteklenen ‘Çocuk Dostu Turizm: Özel Sektörde Çocuk Haklarının Korunması için Sivil Toplum ile İşbirliği Projesi’ çocuk dostu ve güvenli turizm anlayışını ortaya koyan ve çocuk haklarını koruyan aktiviteler gerçekleştiriyor. Türkiye turizminin ‘Çocuk Dostu Turizm’ konseptiyle markalaşmasını sağlamayı hedefleyen örgüt, bu bağlamda, Türkiye’nin belli başlı bölgelerinde konaklama ve seyahat sektörünün üst düzey yöneticilerine eğitici eğitimleri veriyor. Bugüne kadar Alanya, Ankara, İstanbul ve Bodrum’da olmak üzere dört eğitimi 120 katılımcıyla tamamladı. Önümüzdeki dönemde, Gaziantep ve Antalya’da konaklama sektörüne özel, İstanbul ile Antalya’da ise seyahat sektörüne özel eğitimler verilmesi planlanıyor. Bu da Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.