Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Seyahat
Hürriyet Haber
22.07.2018 - 05:33, Son Güncelleme:

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Hürriyet Seyahat editörleri sizlerin için haftanın kaçırılmaması gereken fırsatlarını derledi. İşte detaylar...

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Hırvatistan’ı keşfedin

Seyahat destinasyonları, turizm, gastronomi, aktüalite ve sanatla ilgili zengin içeriklere sahip turizm dergisi TOURMAG’ın temmuz-eylül sayısı raflardaki yerini aldı. ‘Hırvatistan’ı keşfetmeye hazırlanın’ manşetiyle çıkan dergide, İstanbul’un tarihi semtleri Fener ve Balat, Bozcaada gezi rehberi, Tayvan Fener Festivali gibi pek çok yazı ve röportaj yer alıyor. Türkçe ve İngilizce yayın yapan dergide Türkiye’nin yedi bölgesinden turizm haberlerini de bulacaksınız. 96 sayfadan oluşan dergiye satış noktalarından ve Turkcell Dergilik’ten ulaşabilirsiniz.(tourmag.com.tr)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Kenan Doğulu Bodrum’da

Caresse Bodrum otelde Kenan Doğulu konser verecek. Deniz üzerine kurulan sahnede şarkılarını söyleyecek Doğulu konsere herkese açık olacak. Barbekü partisiyle başlayacak konserde Doğulu yeni albümünden şarkılar söyleyecek. Bilet fiyatları 350 TL’den başlıyor
(0555 388 88 88).

Beş kategori, beş ödül

Raffles İstanbul Zorlu Center, dünyanın prestijli ödüllerinden World Luxury SPA & Restaurant Awards’da, ‘en iyi restoran’ ve ‘en iyi SPA’ kategorilerinde beş ödüle layık görüldü. Raffles İstanbul’un Pan-Asya lezzetlerini sunduğu ve şubatta açılan yeni mekânı ISOKYO ise ‘en iyi Asya mutfağı’ ödülünün sahibi oldu. Ayrıca Avrupa’nın ‘en iyi yemek sunumu’ ve ‘en iyi lüks ambiyansı’ unvanlarını da aldı.

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları



Fit kalmanın sırrı bu festivalde

Türkiye’nin ilk açık hava spor merkezine sahip olan Rixos Sungate Antalya Kemer’de, temmuz, ağustos, eylül aylarında spor festivalleri düzenliyor. World Class işbirliğiyle gerçekleştirilecek festivalde, esneme, kardiyo ve ağırlık yoğunluklu, bütün vücudun çalıştırıldığı bir kondisyon programı olan crossfit yapılacak. Twerk Fest ile spor ve eğlence bir arada yaşanacak. Ayrıca Didem Zeybek ile zumba dansı sporla buluşacak. (sungate-tr.rixos.com)

Dünyanın bir ucuna hem de vizesiz

Jolly Tur, Kurban Bayramı tatiline özel vizesiz Bangkok, Phuket, Singapur gezisi düzenliyor. Tur kapsamında, Phuket, cennet köşelerinden Ko Phi Phi Don ve Ko Phi Pehi Ley Mercan Adaları, Siyam ikizleri ile ünlü Samut Songkram kasabası, Çin ve Hint mahalleleri gezilecek yerler arasında. Yedi gece sekiz gün olan 17 Ağustos çıkışlı turun başlangıç fiyatı: 4.458 TL. (jollytur.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Photomaraton Türkiye’de

Amatör/profesyonel sokak fotoğrafçılığının dünyadaki en heyecanlı, en şenlikli ve çok ödüllü tek etkinliği ‘Photomaraton’ artık Türkiye’de. 35 yıl önce, fotoğraf tutkunu iki İspanyol gencin planlayıp hayata geçirdiği, dünyanın en popüler fotoğraf etkinliği 22 Eylül 2018 sabahı tarihi Sirkeci Garı’ndan start alacak. Jürisini Türkiye’nin en ünlü fotoğrafçı ve gezginlerinin oluşturduğu uluslararası etkinliğin ilk provası hafta içi yapıldı. Tarihi Sirkeci Garı’nda bir araya gelen grup, halkın arasına karışarak fotoğraf çekimi yaptı. Jüride Coşkun Aral’dan Ayhan Sicimoğlu’na, Mustafa Seven’den Saffet Emre Tonguç’a, Merih Akoğul’dan Haluk Çobanoğlu’na pek çok usta isim var. İBB başta olmak üzere Fatih, Eyüp ve Beyoğlu belediyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), fotoğraf kulüpleri ve sponsorların destek verdiği Photomaraton-İstanbul ‘12 saat/12 tema/12 poz’ motivasyonlu, halka açık bir etkinlik. Katılımcılar, 22 Eylül’de Sirkeci-Eyüp-Taksim üçgeninde, şehrin kalbinde, 12 saat içinde, 12 temalı, 12 fotoğraf çekecek. Aynı gün ‘4 saat/4 tema/4 fotoğraf’ başlığıyla sadece cep telefonlarının kullanılacağı ödüllü bir fotoğraf yarışması daha var. Etkinlik 13-14 Ekim’de Ankara’da, 20-21 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilecek. (photomarathonistanbul.com)

Mezopotamya’nın cennetine yolculuk

Setur, Mezopotamya’nın incisi Mardin ve çevresini kapsayan butik Mardin turu düzenliyor. Tur programında Savur, Kıllıt, Midyat ve Dara Antik Kenti tüm gizem ve güzellikleriyle sizleri bekliyor. 21- 23 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek turun fiyatı: 1080 TL. (setur.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları



Çocuk dostu turizm projesi

Çocuk haklarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi için farklı sektörlerden profesyonellerin bir araya gelerek kurduğu sivil toplum örgütü Uluslararası Çocuk Merkezi, Türkiye’de önemli bir projeye başladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Programı kapsamında desteklenen ‘Çocuk Dostu Turizm: Özel Sektörde Çocuk Haklarının Korunması için Sivil Toplum ile İşbirliği Projesi’ çocuk dostu ve güvenli turizm anlayışını ortaya koyan ve çocuk haklarını koruyan aktiviteler gerçekleştiriyor. Türkiye turizminin ‘Çocuk Dostu Turizm’ konseptiyle markalaşmasını sağlamayı hedefleyen örgüt, bu bağlamda, Türkiye’nin belli başlı bölgelerinde konaklama ve seyahat sektörünün üst düzey yöneticilerine eğitici eğitimleri veriyor. Bugüne kadar Alanya, Ankara, İstanbul ve Bodrum’da olmak üzere dört eğitimi 120 katılımcıyla tamamladı. Önümüzdeki dönemde, Gaziantep ve Antalya’da konaklama sektörüne özel, İstanbul ile Antalya’da ise seyahat sektörüne özel eğitimler verilmesi planlanıyor. Bu da Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

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