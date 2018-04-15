Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Seyahat
Hürriyet Haber
15.04.2018 - 05:20, Son Güncelleme:

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Haftanızı mutlu geçirmenizi sağlayacak seyahat fırsatları bu haberde.İşte haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları hakkında detaylar...

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Sava ve Tuna’nın buluşma noktası

Setur, Balkanlar’ın en önemli kentlerinden biri Belgrad’a üç ayrı özel tur düzenliyor. Yüzyıllar boyunca kavimlerin gelip geçtiği bu şehir, doğası, renkli kültürü ve tarihi ile görülmesi gereken şehirlerden. Türk tarihinden izler görebileceğiniz Novi Sad ve Karlofça’yı da görme imkânı yakalayacaksınız. Vizesiz ve ekonomik olan bu tur, 20-23 Nisan, 13-16 Haziran ve 20-23 Ağustos tarihlerinde. Fiyatı: 2000 TL. (setur.com.tr)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Lüks gemiyle egzotik rotalara yolculuk

Tura Turizm, ‘MSC Seaside’ gemisiyle yaz boyunca Bahamalar’a keşfe çıkıyor. 27 Nisan’da başlayacak ve yaz boyunca devam edecek Karayip-Bahamalar turunda; dalış yapacak, resifleri görecek, Karayipler’in en büyük aqua parkında eğlenecek ve Atlantis kıtasını keşfetmek üzere arkeolojik çalışmalar yapılan ‘The Dig’ adlı alanı ziyaret ederek kalıntıları göreceksiniz. THY ile Miami’ye ulaşımın da dahil olduğu 9 gece 10 günlük programın fiyatı: 5900 TL (turaturizm.com.tr).

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Rusyalar açık ara önde

Türkiye’nin turizmde en büyük pazarların Rusya’da geçen yıl ulaşılan 4.7 milyon kişilik rekor turist sayısından sonra, bu yıl da büyüme beklentisi sürüyor. Türkiye 2017 yılında yakaladığı yükselişle Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında liderliğe yerleşirken, Türkiye’nin pazar payı yüzde 12.7 gibi ciddi bir orana yükseldi. Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bu yıl Rus turist sayısında yüzde 20 artış öngörüldüğünü söyledi. Bayındır, “2017 yılı Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcamada dikkat çekici düşüş yaşandı. 2013’te Rus turistlerin kişi başı harcaması 800 dolar iken 2017’de 609 dolara geriledi” dedi.

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Dalyan’da sanat festivali

Bu yıl ikincisi yapılacak geleneksel Dalyan Sanat Festivali, Ortaca Belediyesi’nin desteğiyle 22-25 Nisan’da gerçekleşecek. ‘Sanat Hayattır’ sloganıyla gelenekselleşen festival bu yıl; resim, fotoğraf, seramik, karikatür, ebru ve cam sanatı gibi altı farklı sanat disiplininde 25 sanatçıyı bir araya getiriyor. Ayrıca Dalyan Sanat Festivali’nde, sanatçıların üretimleri yanında sosyal sorumluluk projeleri de düşünüldü. Bunlardan ön önemlileri; Ortaca ilçesi sınırlarındaki öğrenciler arası resim yarışması...

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

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