Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Haftanızı mutlu geçirmenizi sağlayacak seyahat fırsatları bu haberde.İşte haftanın kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları hakkında detaylar...
Sava ve Tuna’nın buluşma noktası
Setur, Balkanlar’ın en önemli kentlerinden biri Belgrad’a üç ayrı özel tur düzenliyor. Yüzyıllar boyunca kavimlerin gelip geçtiği bu şehir, doğası, renkli kültürü ve tarihi ile görülmesi gereken şehirlerden. Türk tarihinden izler görebileceğiniz Novi Sad ve Karlofça’yı da görme imkânı yakalayacaksınız. Vizesiz ve ekonomik olan bu tur, 20-23 Nisan, 13-16 Haziran ve 20-23 Ağustos tarihlerinde. Fiyatı: 2000 TL. (setur.com.tr)
Lüks gemiyle egzotik rotalara yolculuk
Tura Turizm, ‘MSC Seaside’ gemisiyle yaz boyunca Bahamalar’a keşfe çıkıyor. 27 Nisan’da başlayacak ve yaz boyunca devam edecek Karayip-Bahamalar turunda; dalış yapacak, resifleri görecek, Karayipler’in en büyük aqua parkında eğlenecek ve Atlantis kıtasını keşfetmek üzere arkeolojik çalışmalar yapılan ‘The Dig’ adlı alanı ziyaret ederek kalıntıları göreceksiniz. THY ile Miami’ye ulaşımın da dahil olduğu 9 gece 10 günlük programın fiyatı: 5900 TL (turaturizm.com.tr).
Rusyalar açık ara önde
Türkiye’nin turizmde en büyük pazarların Rusya’da geçen yıl ulaşılan 4.7 milyon kişilik rekor turist sayısından sonra, bu yıl da büyüme beklentisi sürüyor. Türkiye 2017 yılında yakaladığı yükselişle Rus vatandaşlarının en çok tercih ettiği ülkeler sıralamasında liderliğe yerleşirken, Türkiye’nin pazar payı yüzde 12.7 gibi ciddi bir orana yükseldi. Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bu yıl Rus turist sayısında yüzde 20 artış öngörüldüğünü söyledi. Bayındır, “2017 yılı Rus turist sayısı bakımından en yüksek seviyeye ulaşılan yıl olsa da kişi başı harcamada dikkat çekici düşüş yaşandı. 2013’te Rus turistlerin kişi başı harcaması 800 dolar iken 2017’de 609 dolara geriledi” dedi.
Dalyan’da sanat festivali
Bu yıl ikincisi yapılacak geleneksel Dalyan Sanat Festivali, Ortaca Belediyesi’nin desteğiyle 22-25 Nisan’da gerçekleşecek. ‘Sanat Hayattır’ sloganıyla gelenekselleşen festival bu yıl; resim, fotoğraf, seramik, karikatür, ebru ve cam sanatı gibi altı farklı sanat disiplininde 25 sanatçıyı bir araya getiriyor. Ayrıca Dalyan Sanat Festivali’nde, sanatçıların üretimleri yanında sosyal sorumluluk projeleri de düşünüldü. Bunlardan ön önemlileri; Ortaca ilçesi sınırlarındaki öğrenciler arası resim yarışması...
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