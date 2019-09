İstanbul'un kalbinde PhotoMaraton şenliği

PhotoMaraton, fotoğraf tutkusundan doğan ve bu tutkuyu ülkemizin zengin çevre, bölge ve kültürel mirasının geliştirilmesine yönelik bir araç olarak kullanımını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek uluslararası bir etkinlik. PhotoMaraton bir yarışma değil, günü eğlenceli kılan sosyal bir aktivite... Sponsorların çeşitli ödüller dağıtacağı etkinlik, dans ve performans gösterileriyle bir şölen havasında geçecek.

Tüm dünyadaki PhotoMaraton’lar gibi İstanbul PhotoMaraton da çoğunlukla gönüllü ekip üyeleri tarafından organize ediliyor. Sanat, kültür ve fotoğrafı teşvik etmek için sosyal amaçlı çalışan ekibin masrafları da sponsorlar ve katılım ücreti ile karşılanıyor. PhotoMaraton fikri İspanyol iki arkadaş Antonio Bolivar ve Eduardo Soto’ya ait. 1984’te projelerini ‘Maratón Fotográfico’ adıyla Madrid Kent Konseyi’ne sunan ikili, Kodak ve Albacolor markalarının sponsorluğuyla ilk etkinliği hayata geçirdi. 1985'ten 1988'e kadar Madrid Kent Konseyi ve Kodak'la birlikte dört kez tekrarlanan etkinlik Lizbon ve Santiago de Compostela’da yapıldı, ardından dünyayı dolaşmaya başladı. 1987'de New York, 1988'de Stockholm ve 1989'da Kopenhag’da düzenlenen PhotoMaraton etkinlikleri Berlin, Cardiff, Nice, New Castle maratonları ile devam etti. Bugün her kıtada, 79 şehirde gerçekleştirilen, dünyanın en kapsamlı fotoğraf etkinliği PhotoMaraton aynı kural ve içeriğiyle ikinci kez Türkiye’de; Ankara’da 12 Ekim, İzmir’de 19 Ekim ve İstanbul’da 2 Kasım’da yapılacak.











İstanbul ve PhotoMaraton

İstanbul’un her mevsimi, anları fotoğrafa dönüştürmek isteyen fotoğraf tutkunları için daima uygun güzellikler sunuyor. PhotoMaraton’da yine binlerce fotoğraf tutkunu bir araya gelecek. İstasyonlarda temalarını alacak ve coşkuyla kendilerini bekleyen fotoğraflarla buluşmaya gidecekler. Katılımcılar yalnız fotoğraf çekmekle kalmayacaklar, şehrin değişik noktalarını farklı saatlerde keşfedecekler ve kendileri gibi fotoğraf çekmeyi seven fotoğrafçılarla yeni dostluklar kuracaklar. Unutmayın, PhotoMaraton bir fotoğraf yarışması değil, bir fotoğraf şenliğidir. Derece alanlara çeşitli ödüller verilmesi, derecelendirmeler olması bu etkinliğin bir şenlik olmasını asla etkilemeyecektir. Sadece bazı şanslı katılımcılar diğerlerinden biraz daha ön sırada yer alacaklar. İki kıtanın birleştiği, farklı kültürlerin buluştuğu İstanbul, sizleri fotoğraf çekmeye çağırıyor. İçinden deniz geçen yedi tepeli şehir, kozmopolit yapısı, büyülü atmosferi, tarihi, gizemli sokaklarıyla yeniden keşfedilmeyi bekliyor. PhotoMaraton’a kayıt olan her katılımcı, aslında bir şehrin olağanüstü günlerinden birini daha coşku ile yaşayacak ve çektiği fotoğraflar aracılığıyla bunu kalıcı hale getirecektir.











PhotoMaraton seçici kurulu ise Ercan Arslan, İhya Bozkurt, Emine Ceylan, Engin Güneysu, Emre İkizler, Aramis Kalay, İzzet Keribar, Turan Keskin, Selim Seval, Erhan Şermet, Mustafa Turgut, Şafak Yavuz’dan oluşuyor.









Cep PhotoMaratonu ise Saffet Emre Tonguç, Ayhan Sicimoğlu, Serkan Ocak ve İsmail Sarı önderliğindeki jüri belirleyecek.









