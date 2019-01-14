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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İstanbul'da çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri
Seyahat
Anadolu Ajansı
14.01.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

İstanbul'da çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri

İstanbul'daki çeşitli müzeler, lunaparklar, eğlence ve oyun alanları, karne almanın heyecanını duyan çocuklara, sömestrde unutulmaz bir tatil yaşatacak.

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Bir eğitim yarı yılını daha geride bırakmaya hazırlanan öğrenciler, karnelerini almak için günleri saymaya başladı. Takvim 18 Ocak'ı gösterdiğinde, eğitim çağındaki tüm çocuklar, iki hafta sürecek sömestir tatilinin başlamasının mutluluğunu yaşayacak. Öğrenciler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlamanın verdiği huzurla tatili hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde değerlendirmenin arayışı içine girecek. İstanbul'daki birbirinden eğlenceli müzeler, lunapark, oyun alanları yarı yıl tatilinde il dışına çıkmayacak öğrencilerin adresi olacak. Yarı yıl tatilinde İstanbul'da olacak öğrenciler için güzel vakit geçirecekleri etkinlik merkezleri şunlar:

Miniatürk

Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya kadar, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları yarıyıl tatilinde de ağırlayacak. Binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen İstanbul'dan 61 eser, Anadolu'dan 9 eser, Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor.

İstanbulda çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri


Rahmi M. Koç Müzesi

Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, Mustafa Koç Binası, Tarihi Hasköy Tershanesi, Açık Hava Sergileme Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Müzede, Atatürk bölümü, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar olmak üzere çok sayıda bölüm bulunuyor. Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor.
Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.

İstanbulda çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri


İstanbul Oyuncak Müzesi

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunuyor. Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise sanayi devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor. Aileyi bütün üyeleri ile kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan olduğu için de sömestir tatilinde görülmeye değer yerler arasında.

İstanbulda çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri


Barış Manço Müzesi

Şarkılarıyla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda'daki evi de yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor. Barış Manço'nun bal mumu heykeli, Türkiye'nin adresini ezbere bildiği bu evin antresinin sağında, bestelerini yaptığı kuyruklu piyanosunun başında ziyaretçilerini karşılıyor. Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, "Adam olacak çocuk odası", kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer.

İstanbulda çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri


Viasea Akvaryum

İstanbul'un yeni eğlence mekanlarından Tuzla'daki Viasea Akvaryum, Tema Park ve Aslan Park ile ziyaretçilerine geniş bir eğlence yelpazesi sunuyor. Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumu olan Viasea Akvaryum'da, farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemlemek mümkün. Eğitim ve eğlencenin bir araya geldiği Viasea Akvaryum'da, 47 farklı temalı sergide 12 binin üzerinde deniz canlısı ziyaretçilerini bekliyor. Çocuklar, biberonla Koi ve vatoz balığı besleme aktivitelerine katılabilirken, canlı türleri hakkında da rehberlerden bilgi alabilecek. Viasea Tema Park'ta ise dünyanın en heyecan verici roller coasterları arasında olan fenomen Red Fire ile birlikte toplam 28 ayrı eğlence ünitesi yer alıyor. Viasea Tema Park, modern eğlence ünitelerinin yanı sıra klasik Türk lunapark kültürünü de yaşatıyor. Viasea'da 8 dönüm alan üzerine kurulan Aslan Park ise ziyaretçilere, vahşi kedi türlerini çok yakından görme fırsatı sunuyor.

İstanbulda çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri


Madame Tussauds

Dünyanın en ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının bal mumu heykellerini görmek mümkün. Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.

İstanbulda çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri


İstanbul Akvaryum

Çocuklar için yarıyıl tatilini değerlendirebilecekleri bir başka seçenek ise doğa ve canlılarla vakit geçirebilecekleri etkinlik alanları. Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'da, Karadeniz'den Pasifik'e uzanan toplam 17 tema ve yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapabilecek. Kırmızı karınlı piranalar, limon köpekbalığı, Rus mersinleri, orfozlar, palyaço balıkları, gentoo penguenleri, çocukların İstanbul Akvaryum'da ilgisini çekecek canlılar arasında bulunuyor.

Forestanbul

Macera parkı Forestanbul da, aileleriyle birlikte heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor. 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine spor ile iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.

İstanbulda çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri


Vialand

Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğündeki 600 dönümlük arazi üzerinde kurulan Vialand (İsfanbul), masalsı bir dünyaya yolculuk yapmak isteyen çocukları, yarıyıl tatilinde de bekliyor. Girişinde büyük bir şatonun yer aldığı Vialand, "Oyun Dünyası", "Efsaneler Dünyası" ve "Macera Dünyası" bölümlerinden oluşuyor.

İstanbulda çocuklar için sömestr tatilinin en eğlenceli adresleri


"Macera Dünyası" bölümünde, Adalet Kulesi (Tower Ride), Çılgın Nehir (Rafting Ride), Viking (Splash Coaster), Jetski, King Kong, 360, Maceraperest (Family Coaster), Nefeskesen (Roller Coaster), Hayal Perdesi gibi 50'den fazla ünite yer alıyor. Ahşap evleri, cumbalarıyla "Bir Zamanlar İstanbul Sokağı", eski İstanbul mahalle hayatını ve kültürünü yaşatıyor. Açık hava oyun parkı ise çocukların keyifli anlar geçireceği Minik Kaşifler, Atlıkarınca, Hayal Makinesi, Küçük Madenciler, Neşeli Çiftlik, Uçan Çocuklar, Mini Kule, Çarpışan Arabalar, Kahraman İtfaiyeciler, Minik Yarışçılar ünitelerinden oluşuyor.

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