Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres

Kuyucak Köyü

Nam-ı diğer Lavanta Kokulu Köy… Instagram konum etiketinde bile bu şekilde adlandırılıyor. Kuyucak Köyü Instagram'ın en keyifli ve en renkli duraklarından biri haline geldi. Artık Instagram'da Isparta'nın gül bahçeleri yerine, lavanta bahçeleri popüler. Lavanta üretim alanı olan Keçiborlu’daki Lavanta Vadisi, Instagram fenomenlerinin mis kokulu lavanta tarlaları arasında paylaşımlarını yaptıkları yer.









Salda

Görseli Maldivler’i andırsa da, doğası ve fotografik güzellikleri ile Türkiye’nin manzarası en iyi göllerinden biri. Bembeyaz pırıldayan bir sahil ve masmavi sular... Böyle bir renk, böyle bir manzara olamaz. Burdur'un Yeşilova ilçesine sadece 6 km. uzaklıktaki Salda Gölü'nden paylaşacağınız bir fotoğrafla herkesi Maldivler'de olduğunuza inandırabilirdiniz ama artık çok geç. Çünkü Instagram fenomenlerinin sık paylaşımları buranın Maldivler değil Salda Gölü olduğunu hafızalara kazıdı.









Pokut

Rize Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut Yaylası, adeta kartpostallardan fırlamış ve buraya özel olarak dizayn edilmiş gibi. Seyahatseverleri kendine hayran bırakması yetmiyormuş gibi, bir de fotoğraflardaki görünümü, gidemeyenleri resmen çileden çıkarıyor. Buranın eşsiz atmosferinde zaman geçirmek, tertemiz havayı ciğerlerinize doldurmak ve bir gece de olsa bu yaylada zaman geçirmek paha biçilemez.









Side

Deniz ve tarih muhteşem bir coğrafyayla karşınıza çıkıyor bu kez. Yeşilçam'da 80'li yılların filmlerinde popüler olan Side’nin Apollon Tapınağı şimdilerde Instagram fenomenlerinin ilgisi sayesinde, Instagram'ın keşfetini süslüyor.

Assos

Kazdağları'nın tertemiz havası, nefes kesen manzarası ve tarihiyle büyüleneceksiniz. Tıpkı Instagram’da pek çok fenomenin paylaştığı gibi burası. Assos, mitolojik tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle insanı anında etkisi altına alıyor ve sizi kendine doğru çekiyor. Ben de gitmeliyim, ben de burayı Instagram'da paylaşmalıyım dedirtiyor, önünüzde uzanan kuzey Ege'nin suları, arkanızdaki Kazdağları'nın ihtişamı. Assos Antik Kenti'ne gitmişken de Kadırga Koyu'nda ve Assos Antik Liman'da yüzmeli, Behramkale'den zeytinyağı ile limon kekiği almalı ve karadut suyunun tadına bakmalısınız.









Safranbolu

Doğa ve tarihin muhteşem uyumu Safranbolu’da seyahatseverleri bekliyor… Safranbolu dört mevsim tatilcilerin ve Instagram'cıların gözbebeği. Evleri, sokakları, çarşısı ve tarihi yapılarıyla Safranbolu'da gezilecek yerlerin ve sosyal medya hesaplarına eklenecek fotoğraflarının sayısı bir hayli fazla. Geçmişten günümüze geleneksel yaşam tarzını ve kültürel zenginliklerini korumayı başaran Safranbolu, yine fenomenler sayesinde keşfet sayfasının vazgeçilmez destinasyonlarından biri.









Alaçatı

Meşhur rüzgarı ile sadece sörf tutkunlarının değil Instagram fenomenlerinin de uğrak noktası. Keşfet sayfasını en çok dolduran destinasyonlardan biri olan Alaçatı'nın; taş sokakları, kendine özgü mimarisi, plajları mavi ve beyaz badanalı evleri hepimizin gözünün önüne geliveriyor. Birbirinden keyifli balık restoranları ve dükkanları da Alaçatı'nın diğer artıları…







Ayder

Karadeniz'in yaylaları, Ayder’i akla getiren en güzel sözcük. Herkesin yayla dendiğinde ilk aklına gelen yer olduğu için Instagram fenomenlerinin ilk önce ziyaret ettiği bir destinasyon. Yeşilliklerle dolu gördüğünüz pek çok fotoğraf Ayder'e çıkıyor. Ülkemizin ve Rize'nin en önemli turizm merkezlerinden biri de olan bu noktaya sadece bizler değil, yabancı turistler de akın akın geliyor. Doğal zenginlikleriyle, yayla evleriyle ve otantik görünümüyle Ayder, instagram fenomenlerini daha uzun süre ağırlayacağa benziyor.



Datça