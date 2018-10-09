Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres
Seyahat
Hürriyet Seyahat
09.10.2018 - 14:40, Son Güncelleme:

Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres

Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içine girmesi, gideceğimiz yerler, neyi nerede yiyebileceğimiz, hatta nerede nasıl fotoğraf çekilebileceğimize kadar karar vermemizi kolaylaştırıyor. Seyahat, Instagram'da ve sosyal medya mecralarında yemekten sonra en çok paylaşılan içeriklerden biri olarak göze çarpıyor. İşte Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği ve sıklıkla ziyaret ettikleri 10 destinasyon...

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Kuyucak Köyü

Nam-ı diğer Lavanta Kokulu Köy… Instagram konum etiketinde bile bu şekilde adlandırılıyor. Kuyucak Köyü Instagram'ın en keyifli ve en renkli duraklarından biri haline geldi. Artık Instagram'da Isparta'nın gül bahçeleri yerine, lavanta bahçeleri popüler. Lavanta üretim alanı olan Keçiborlu’daki Lavanta Vadisi, Instagram fenomenlerinin mis kokulu lavanta tarlaları arasında paylaşımlarını yaptıkları yer.

Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres



Salda

Görseli Maldivler’i andırsa da, doğası ve fotografik güzellikleri ile Türkiye’nin manzarası en iyi göllerinden biri. Bembeyaz pırıldayan bir sahil ve masmavi sular... Böyle bir renk, böyle bir manzara olamaz. Burdur'un Yeşilova ilçesine sadece 6 km. uzaklıktaki Salda Gölü'nden paylaşacağınız bir fotoğrafla herkesi Maldivler'de olduğunuza inandırabilirdiniz ama artık çok geç. Çünkü Instagram fenomenlerinin sık paylaşımları buranın Maldivler değil Salda Gölü olduğunu hafızalara kazıdı. 
 

Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres


Pokut

Rize Çamlıhemşin ilçesindeki Pokut Yaylası, adeta kartpostallardan fırlamış ve buraya özel olarak dizayn edilmiş gibi. Seyahatseverleri kendine hayran bırakması yetmiyormuş gibi, bir de fotoğraflardaki görünümü, gidemeyenleri resmen çileden çıkarıyor. Buranın eşsiz atmosferinde zaman geçirmek, tertemiz havayı ciğerlerinize doldurmak ve bir gece de olsa bu yaylada zaman geçirmek paha biçilemez.

Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres



Side

Deniz ve tarih muhteşem bir coğrafyayla karşınıza çıkıyor bu kez. Yeşilçam'da 80'li yılların filmlerinde popüler olan Side’nin Apollon Tapınağı şimdilerde Instagram fenomenlerinin ilgisi sayesinde, Instagram'ın keşfetini süslüyor.

Assos

Kazdağları'nın tertemiz havası, nefes kesen manzarası ve tarihiyle büyüleneceksiniz. Tıpkı Instagram’da pek çok fenomenin paylaştığı gibi burası. Assos, mitolojik tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle insanı anında etkisi altına alıyor ve sizi kendine doğru çekiyor. Ben de gitmeliyim, ben de burayı Instagram'da paylaşmalıyım dedirtiyor, önünüzde uzanan kuzey Ege'nin suları, arkanızdaki Kazdağları'nın ihtişamı. Assos Antik Kenti'ne gitmişken de Kadırga Koyu'nda ve Assos Antik Liman'da yüzmeli, Behramkale'den zeytinyağı ile limon kekiği almalı ve karadut suyunun tadına bakmalısınız.

Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres


 
Safranbolu

Doğa ve tarihin muhteşem uyumu Safranbolu’da seyahatseverleri bekliyor… Safranbolu dört mevsim tatilcilerin ve Instagram'cıların gözbebeği. Evleri, sokakları, çarşısı ve tarihi yapılarıyla Safranbolu'da gezilecek yerlerin ve sosyal medya hesaplarına eklenecek fotoğraflarının sayısı bir hayli fazla. Geçmişten günümüze geleneksel yaşam tarzını ve kültürel zenginliklerini korumayı başaran Safranbolu, yine fenomenler sayesinde keşfet sayfasının vazgeçilmez destinasyonlarından biri.

Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres


Alaçatı

Meşhur rüzgarı ile sadece sörf tutkunlarının değil Instagram fenomenlerinin de uğrak noktası. Keşfet sayfasını en çok dolduran destinasyonlardan biri olan Alaçatı'nın; taş sokakları, kendine özgü mimarisi, plajları  mavi ve beyaz badanalı evleri hepimizin gözünün önüne geliveriyor. Birbirinden keyifli balık restoranları ve dükkanları da Alaçatı'nın diğer artıları…

Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres


Ayder

Karadeniz'in yaylaları, Ayder’i akla getiren en güzel sözcük. Herkesin yayla dendiğinde ilk aklına gelen yer olduğu için Instagram fenomenlerinin ilk önce ziyaret ettiği bir destinasyon. Yeşilliklerle dolu gördüğünüz pek çok fotoğraf Ayder'e çıkıyor. Ülkemizin ve Rize'nin en önemli turizm merkezlerinden biri de olan bu noktaya sadece bizler değil, yabancı turistler de akın akın geliyor. Doğal zenginlikleriyle, yayla evleriyle ve otantik görünümüyle Ayder, instagram  fenomenlerini daha uzun süre ağırlayacağa benziyor.
 
Datça

Akdeniz ve Ege'nin kucaklaştığı noktada yer alan Datça'da, bildiğimiz tatil beldelerinden ziyade sessiz ve sakindir. Instagram'daki sokak paylaşımlarına bakınca sanki herkes akın akın buraya gitmiş gibi görünüyor ama böyle bir şey yok tabii. Gidenlerin paylaştığı eski Datça sokaklarındaki gibi tam anlamıyla huzurlu  bir yer. Datça en kalabalık sezonda bile sakin bir yer ve fenomenlerin hem dinlenmek, hem de fotoğraf paylaşmak istedikleri yaz destinasyonları arasında.

Kapadokya

Ülkemizde dört mevsiminin baş tacı, tartışmasız tüm destinasyonların sosyal medya açısından en güçlüsü… Masalsı atmosferiyle beyaz atlar diyarı Kapadokya, hem fenomenleri hem de dünyanın dört bir yanından seyahatseverleri de çekiyor. Her sabah gün doğumunda harika fotoğraflar çekilmesine izin veren ve gökyüzünde süzülen rengarenk balonlarıyla, doğal oluşumlu toprak ve kaya yapısıyla, tarihi dokusuyla, kültürel değerleri ve saymakla bitmeyen kendine nev-i şahsına münhasır Kapadokya, Instagram keşfetin açık ara lideri.

Instagram fenomenlerinin vazgeçemediği 10 adres


Kaynak: neredekal.com

 

 

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