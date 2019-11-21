İnsanların köpek balıklarıyla yüzdüğü sahil
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Diego'da sörfçüler ve balık adamların yüzlerce köpek balığı ile yüzmesi drone ile böyle görüntülendi.
Ürkütücü ve bir o kadar da heyecan verici bu karelerdeki köpek balıkları ise tehlikeli değil. La Jolla sahilinde çekilen bu fotoğraflardaki leopar köpek balıkları insanlara saldıran türler arasında bulunmuyor.
Köpek balıklarının bu kıyılarda bulunmasının sebebi ise bu mevsimde bu kıyıların sıcak ve deniz suyunun da ılık olması.
Bir dikkat çekici nokta da köpek balıklarının çoğunun hamile olması.
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